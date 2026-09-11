Процессор Intel Core I5-12500 S1700 OEM (CM8071504647605 S RL5V IN)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I5-12500 S1700 OEM (CM8071504647605 S RL5V IN)
Процессор Intel Core i5-12500: сбалансированная производительность для игр и работы
Ищете надежный и современный процессор для мощной игровой или универсальной рабочей системы без переплат? Intel Core i5-12500 на архитектуре Alder Lake - это идеальный баланс цены, производительности и энергоэффективности. Он создан для геймеров, которые ценят высокий FPS в современных проектах, для специалистов, работающих с офисными пакетами, графикой и монтажом видео, а также для пользователей, собирающих компактные или тихие системы благодаря встроенному графическому ядру. Процессор использует сокет LGA 1700 и совместим с материнскими платами на чипсетах H610, B660, H670 и Z690, что позволяет гибко подобрать основу под свой бюджет и задачи.
Архитектура, ядра и частоты: гибридный подход для умной нагрузки
В основе Core i5-12500 лежит гибридная архитектура Intel с 6 производительными ядрами Golden Cove (P-cores) и 4 энергоэффективными ядрами Gracemont (E-cores), что в сумме дает 16 потоков благодаря технологии Intel Hyper-Threading. Базовая частота составляет 3.0 ГГц, а максимальная турбо-частота достигает 4.6 ГГц на P-ядрах, обеспечивая отличную однопоточную производительность для игр и реактивность системы. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 18 МБ. Такой гибридный дизайн, выполненный по 10-нм техпроцессу Intel 7, позволяет системе интеллектуально распределять фоновые и основные задачи, максимизируя скорость отклика в повседневных сценариях.
Кэш, память и контроллеры: фундамент для быстрой системы
Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5 с частотой до 4800 МГц, а также устаревший, но более бюджетный DDR4 до 3200 МГц в двухканальном режиме, предоставляя свободу выбора при сборке. Для связи с высокоскоростными компонентами используется 20 линий PCI Express 5.0, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0 и обеспечивает задел на будущее для видеокарт и SSD нового поколения. Встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 770 позволяет собрать ПК без дискретной видеокарты для офисных задач, просмотра видео 4K и даже нетребовательных игр.
TDP, питание и разгон: эффективность и стабильность
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и умеренное тепловыделение. Это позволяет использовать для охлаждения недорогие башенные кулеры или даже компактные решения, сохраняя низкий уровень шума. Важно отметить, что Core i5-12500 имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон традиционными методами невозможен. Однако технология Intel Turbo Boost Max 3.0 автоматически задействует максимальные частоты на самых нагруженных ядрах, когда это позволяет система охлаждения и электропитание. Для стабильной работы рекомендуется материнская плата с качественной цепью питания VRM.
Интегрированная графика и дополнительные функции
Встроенное графическое ядро UHD Graphics 770 - не просто дисплейный выход. Оно поддерживает аппаратное декодирование современных кодеков, включая AV1, что критически важно для комфортного просмотра стримингового видео в высоком разрешении. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет рендеринг и транскодирование видео в поддерживаемых приложениях для монтажа. Процессор также обеспечивает поддержку Resizable BAR на системном уровне, позволяя видеокарте напрямую получать доступ ко всей графической памяти для небольшого прироста производительности в играх. Все современные интерфейсы, включая USB 3.2 Gen 2x2 и интегрированный 2.5 Гбит/с сетевой контроллер, активируются через чипсет материнской платы.
Нюансы перед покупкой: на что обратить внимание
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS для полной совместимости с процессорами 12-го поколения. При выборе между памятью DDR4 и DDR5 взвесьте бюджет: DDR5 даст небольшой прирост производительности в ряде задач, но DDR4-комплекты с низкими таймингами остаются отличным выбором по соотношению цена/качество. Даже при умеренном TDP не экономьте на корпусной вентиляции - хороший обдув компонентов продлит срок их службы и поддержит стабильно высокие частоты. Учитывайте, что данная OEM-поставка обычно не включает в себя штатный кулер, поэтому его необходимо приобретать отдельно.
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Процессор Intel Core i5-12500: сбалансированная производительность для игр и работы
Ищете надежный и современный процессор для мощной игровой или универсальной рабочей системы без переплат? Intel Core i5-12500 на архитектуре Alder Lake - это идеальный баланс цены, производительности и энергоэффективности. Он создан для геймеров, которые ценят высокий FPS в современных проектах, для специалистов, работающих с офисными пакетами, графикой и монтажом видео, а также для пользователей, собирающих компактные или тихие системы благодаря встроенному графическому ядру. Процессор использует сокет LGA 1700 и совместим с материнскими платами на чипсетах H610, B660, H670 и Z690, что позволяет гибко подобрать основу под свой бюджет и задачи.
Архитектура, ядра и частоты: гибридный подход для умной нагрузки
В основе Core i5-12500 лежит гибридная архитектура Intel с 6 производительными ядрами Golden Cove (P-cores) и 4 энергоэффективными ядрами Gracemont (E-cores), что в сумме дает 16 потоков благодаря технологии Intel Hyper-Threading. Базовая частота составляет 3.0 ГГц, а максимальная турбо-частота достигает 4.6 ГГц на P-ядрах, обеспечивая отличную однопоточную производительность для игр и реактивность системы. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 18 МБ. Такой гибридный дизайн, выполненный по 10-нм техпроцессу Intel 7, позволяет системе интеллектуально распределять фоновые и основные задачи, максимизируя скорость отклика в повседневных сценариях.
Кэш, память и контроллеры: фундамент для быстрой системы
Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5 с частотой до 4800 МГц, а также устаревший, но более бюджетный DDR4 до 3200 МГц в двухканальном режиме, предоставляя свободу выбора при сборке. Для связи с высокоскоростными компонентами используется 20 линий PCI Express 5.0, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0 и обеспечивает задел на будущее для видеокарт и SSD нового поколения. Встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 770 позволяет собрать ПК без дискретной видеокарты для офисных задач, просмотра видео 4K и даже нетребовательных игр.
TDP, питание и разгон: эффективность и стабильность
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и умеренное тепловыделение. Это позволяет использовать для охлаждения недорогие башенные кулеры или даже компактные решения, сохраняя низкий уровень шума. Важно отметить, что Core i5-12500 имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон традиционными методами невозможен. Однако технология Intel Turbo Boost Max 3.0 автоматически задействует максимальные частоты на самых нагруженных ядрах, когда это позволяет система охлаждения и электропитание. Для стабильной работы рекомендуется материнская плата с качественной цепью питания VRM.
Интегрированная графика и дополнительные функции
Встроенное графическое ядро UHD Graphics 770 - не просто дисплейный выход. Оно поддерживает аппаратное декодирование современных кодеков, включая AV1, что критически важно для комфортного просмотра стримингового видео в высоком разрешении. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет рендеринг и транскодирование видео в поддерживаемых приложениях для монтажа. Процессор также обеспечивает поддержку Resizable BAR на системном уровне, позволяя видеокарте напрямую получать доступ ко всей графической памяти для небольшого прироста производительности в играх. Все современные интерфейсы, включая USB 3.2 Gen 2x2 и интегрированный 2.5 Гбит/с сетевой контроллер, активируются через чипсет материнской платы.
Нюансы перед покупкой: на что обратить внимание
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS для полной совместимости с процессорами 12-го поколения. При выборе между памятью DDR4 и DDR5 взвесьте бюджет: DDR5 даст небольшой прирост производительности в ряде задач, но DDR4-комплекты с низкими таймингами остаются отличным выбором по соотношению цена/качество. Даже при умеренном TDP не экономьте на корпусной вентиляции - хороший обдув компонентов продлит срок их службы и поддержит стабильно высокие частоты. Учитывайте, что данная OEM-поставка обычно не включает в себя штатный кулер, поэтому его необходимо приобретать отдельно.
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Теги товара: Intel i5, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 6 ядерные, С встроенной графикой
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