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Процессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM

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Процессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 470 руб. 
Начислим 424 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350843
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM
26 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х5
Вес, г.
80

Описание товара Процессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM

Intel Core i7-10700 выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 2.9 ГГц, которую можно увеличить до 4.8 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 16 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Intel UHD Graphics 630.



Теги товара: Intel 10-го поколения

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Страна производитель
Китай
Описание
Intel Core i7-10700 выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 2.9 ГГц, которую можно увеличить до 4.8 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 16 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Intel UHD Graphics 630.


Теги товара: Intel 10-го поколения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM - данный товар вы можете купить по цене 26470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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