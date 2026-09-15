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Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U)

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Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U) - фото 2
Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U) - фото 3
Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
  • Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U) - фото 1
  • Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U) - фото 2
  • Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U) - фото 3
  • Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U)
16 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
3.7
Частота процессора в режиме Turbo
4.9
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-12600KF - это мощный гибридный CPU, созданный для геймеров и энтузиастов, которые стремятся получить максимум производительности в играх и приложениях с упором на скорость одного ядра. Он идеально подходит для сборки игрового ПК высокого класса, где важны высокий FPS в современных проектах, а также для работы с графикой и стримингом благодаря производительным ядрам Performance. Этот процессор устанавливается в сокет LGA 1700, что требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z690, B660, H670, Z790, B760).

Архитектура, ядра и частоты

В основе i5-12600KF лежит гибридная архитектура Alder Lake, сочетающая производительные (P-cores) и энергоэффективные (E-cores) ядра. Конфигурация включает 6 мощных ядер Golden Cove (с поддержкой Hyper-Threading, итого 12 потоков) и 4 энергоэффективных ядра Gracemont (без Hyper-Threading), что в сумме дает 10 физических ядер и 16 потоков. Базовая частота P-ядер составляет 3.7 ГГц, с возможностью разгона до 4.9 ГГц в турбо-режиме. Техпроцесс 10nm (Intel 7) и общий кэш L3 объемом 20 МБ обеспечивают отзывчивость в однопоточных задачах и высокую многозадачность.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает современный стандарт DDR5-4800, а также DDR4-3200, предоставляя гибкость при выборе материнской платы и ОЗУ. Работа в двухканальном режиме обеспечивает высокую пропускную способность, критичную для игр и работы с большими данными. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты и еще 4 линии PCIe 4.0 для накопителей, открывая путь к самым быстрым SSD и будущим поколениям графических ускорителей. Встроенного графического ядра (iGPU) в данной модификации с индексом "F" нет.

TDP, питание и разгон

Базовое тепловыделение (Base Power) процессора составляет 125 Вт, а в турбо-режиме (Max Turbo Power) может достигать 150 Вт, что указывает на высокий потенциал производительности и соответствующие требования к системе охлаждения. Индекс "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, что позволяет опытным пользователям проводить оверклокинг для получения дополнительной частоты. Для стабильного разгона необходима материнская плата с надежной схемой питания VRM (рекомендуется чипсет Z690 или Z790) и эффективный кулер башенного типа или СЖО.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена интегрированной графикой, что делает обязательным использование дискретной видеокарты. Это компенсируется поддержкой ключевых современных технологий, таких как Resizable BAR (для прямого доступа видеокарты к памяти), аппаратное декодирование видеоформатов, включая AV1, и инструкции AI (GNA 3.0). Сетевые возможности и поддержка высокоскоростных портов USB зависят от выбранной материнской платы и ее чипсета.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS/UEFI для поддержки процессоров Alder Lake. Отсутствие встроенного видео требует обязательной установки дискретной видеокарты. Учитывайте высокое тепловыделение в турбо-режиме - стандартного боксового кулера будет недостаточно, потребуется производительное решение. Для разблокированного потенциала разгона выбирайте платы на чипсетах Z690/Z790. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности и температур.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.7
Частота процессора в режиме Turbo
4.9
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-12600KF - это мощный гибридный CPU, созданный для геймеров и энтузиастов, которые стремятся получить максимум производительности в играх и приложениях с упором на скорость одного ядра. Он идеально подходит для сборки игрового ПК высокого класса, где важны высокий FPS в современных проектах, а также для работы с графикой и стримингом благодаря производительным ядрам Performance. Этот процессор устанавливается в сокет LGA 1700, что требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z690, B660, H670, Z790, B760).

Архитектура, ядра и частоты

В основе i5-12600KF лежит гибридная архитектура Alder Lake, сочетающая производительные (P-cores) и энергоэффективные (E-cores) ядра. Конфигурация включает 6 мощных ядер Golden Cove (с поддержкой Hyper-Threading, итого 12 потоков) и 4 энергоэффективных ядра Gracemont (без Hyper-Threading), что в сумме дает 10 физических ядер и 16 потоков. Базовая частота P-ядер составляет 3.7 ГГц, с возможностью разгона до 4.9 ГГц в турбо-режиме. Техпроцесс 10nm (Intel 7) и общий кэш L3 объемом 20 МБ обеспечивают отзывчивость в однопоточных задачах и высокую многозадачность.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает современный стандарт DDR5-4800, а также DDR4-3200, предоставляя гибкость при выборе материнской платы и ОЗУ. Работа в двухканальном режиме обеспечивает высокую пропускную способность, критичную для игр и работы с большими данными. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты и еще 4 линии PCIe 4.0 для накопителей, открывая путь к самым быстрым SSD и будущим поколениям графических ускорителей. Встроенного графического ядра (iGPU) в данной модификации с индексом "F" нет.

TDP, питание и разгон

Базовое тепловыделение (Base Power) процессора составляет 125 Вт, а в турбо-режиме (Max Turbo Power) может достигать 150 Вт, что указывает на высокий потенциал производительности и соответствующие требования к системе охлаждения. Индекс "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, что позволяет опытным пользователям проводить оверклокинг для получения дополнительной частоты. Для стабильного разгона необходима материнская плата с надежной схемой питания VRM (рекомендуется чипсет Z690 или Z790) и эффективный кулер башенного типа или СЖО.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена интегрированной графикой, что делает обязательным использование дискретной видеокарты. Это компенсируется поддержкой ключевых современных технологий, таких как Resizable BAR (для прямого доступа видеокарты к памяти), аппаратное декодирование видеоформатов, включая AV1, и инструкции AI (GNA 3.0). Сетевые возможности и поддержка высокоскоростных портов USB зависят от выбранной материнской платы и ее чипсета.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS/UEFI для поддержки процессоров Alder Lake. Отсутствие встроенного видео требует обязательной установки дискретной видеокарты. Учитывайте высокое тепловыделение в турбо-режиме - стандартного боксового кулера будет недостаточно, потребуется производительное решение. Для разблокированного потенциала разгона выбирайте платы на чипсетах Z690/Z790. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности и температур.

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Доставка
Отзывы


Купить Процессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4U) - по цене 16490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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