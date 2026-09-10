Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-000000059) OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L3
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407226
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
3.4
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х1
Вес, г.
60
Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-000000059) OEM
Ryzen 9 5950X — это 64-разрядный шестнадцати ядерный процессор, представленный AMD в конце 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.4 ГГц с усилением до 4.9 ГГц, TDP 105 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
3.4
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Ryzen 9 5950X — это 64-разрядный шестнадцати ядерный процессор, представленный AMD в конце 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.4 ГГц с усилением до 4.9 ГГц, TDP 105 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 16 ядерные, AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 16 ядерные, AM4
Процессор AMD Ryzen 9 5950X (100-000000059) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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