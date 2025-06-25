Процессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM
Процессор Intel Core i7 — это мощное решение для требовательных пользователей, которые ищут баланс между высокой производительностью и передовыми технологиями. Этот процессор оснащен 10 ядрами и 16 потоками, что обеспечивает отличную многозадачность и обработку больших объемов данных. С базовой тактовой частотой 4,8 ГГц процессор предлагает быстрое выполнение операций и поддержку ресурсоемких приложений. Совместимость с новейшей памятью типа DDR5 и поддержка максимального объема памяти до 512 ГБ делают его отличным выбором для тех, кто стремится использовать современные технологии по максимуму. Процессор относится к серии Intel Core i7 и поставляется в формате OEM, что идеально подходит для системных интеграторов и опытных пользователей, которые предпочитают собирать свои системы самостоятельно. Сокет LGA 1700 обеспечивает совместимость с самыми современными материнскими платами, предоставляя широкий спектр возможностей для модернизации и настройки. Бренд Intel продолжает подтверждать свою репутацию одного из лидеров в индустрии процессоров, предлагая передовые решения для пользователей, ожидающих высочайшей производительности и надежности.
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Теги товара: Intel i7, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Достоинства:
Комментарий:
приехал чистый, без следов использования, в системе отобразился, нагрев ещё не проверял
Достоинства:
Комментарий:
Процессор и продавец оправдали ожидания, радует покупка у большой организации с множеством пунктов выдачи Про процессор: первые 7 часов тестов в различных программах и рабочих задачах без проблем. Нужно подходить максимально ответственно к охлаждению, на трехсекционной водянке температуры в хорошо охлаждаемом корпусе - около 90 под нагрузкой, аида при дефолт настройках биоса выдает мини-тротлинг. Чтобы процессору жилось получше, снизил с биосе потребление до 180w, в производительности потерь немного, но температуры значительно приятнее
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Посмотрю насколько он изнасилует сжо id-cooling fx360 pro
Достоинства:
Комментарий:
Процессор был упакован в пупырку. Пришел быстро. Целый, следов пользования нет. Новый. В материнку встал без проблем. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор, упаковка отсутствует (т.к. версия без коробки), дали на ПВЗ пузырчатый пакет.
Достоинства:
Комментарий:
Горячий, зараза. Неделю курил гайды как его грамотно настроить в биосе...
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление положительное. Работает без проблем. Нужно хорошее охлаждение
Достоинства:
Комментарий:
пришел без упаковки, но целый, без следов использования, встал на ура, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Мощный процессор, все быстро запускается, скорость супер. Все 20 ядер нагружаются. Башенный кулер все таки слабоват буду менять на водянку. Пока не нагружал не тестировал. Сегодня протестировал до 100 градусов пару ядер достигли. Итоговый результат 31630. Вывод: для обыденных офисных задач и малоресурных игр башенного куллера вполне достаточно. Если ориентироваться на весомые игры то лучше ставить водянку.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Но за такие деньги выдали просто в пакете ссылаясь на то, что это удешевление товара (комплект для сборщиков) да ради бога, но почему в пакте?))) Бред
Достоинства:
Комментарий:
Отличные процессор) быстрый, В играх греется максимум до 60
Достоинства:
Комментарий:
отличный процессор, правда горячий, охлаждение надо подбирать соответственно, уже установил все работает, все хорошо
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM
Достоинства:
Комментарий:
приехал чистый, без следов использования, в системе отобразился, нагрев ещё не проверял
Достоинства:
Комментарий:
Процессор и продавец оправдали ожидания, радует покупка у большой организации с множеством пунктов выдачи Про процессор: первые 7 часов тестов в различных программах и рабочих задачах без проблем. Нужно подходить максимально ответственно к охлаждению, на трехсекционной водянке температуры в хорошо охлаждаемом корпусе - около 90 под нагрузкой, аида при дефолт настройках биоса выдает мини-тротлинг. Чтобы процессору жилось получше, снизил с биосе потребление до 180w, в производительности потерь немного, но температуры значительно приятнее
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Посмотрю насколько он изнасилует сжо id-cooling fx360 pro
Достоинства:
Комментарий:
Процессор был упакован в пупырку. Пришел быстро. Целый, следов пользования нет. Новый. В материнку встал без проблем. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор, упаковка отсутствует (т.к. версия без коробки), дали на ПВЗ пузырчатый пакет.
Достоинства:
Комментарий:
Горячий, зараза. Неделю курил гайды как его грамотно настроить в биосе...
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление положительное. Работает без проблем. Нужно хорошее охлаждение
Достоинства:
Комментарий:
пришел без упаковки, но целый, без следов использования, встал на ура, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Мощный процессор, все быстро запускается, скорость супер. Все 20 ядер нагружаются. Башенный кулер все таки слабоват буду менять на водянку. Пока не нагружал не тестировал. Сегодня протестировал до 100 градусов пару ядер достигли. Итоговый результат 31630. Вывод: для обыденных офисных задач и малоресурных игр башенного куллера вполне достаточно. Если ориентироваться на весомые игры то лучше ставить водянку.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Но за такие деньги выдали просто в пакете ссылаясь на то, что это удешевление товара (комплект для сборщиков) да ради бога, но почему в пакте?))) Бред
Достоинства:
Комментарий:
Отличные процессор) быстрый, В играх греется максимум до 60
Достоинства:
Комментарий:
отличный процессор, правда горячий, охлаждение надо подбирать соответственно, уже установил все работает, все хорошо