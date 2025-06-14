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Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)

7 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 1
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 2
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 3
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Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 5
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 6
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 7
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 8
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Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
9800X3D
Socket
AM5
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
8
Количество потоков
16
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 4
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 5
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 6
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 7
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 8
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 9
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 10
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 11
  • Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 360 руб. 
Начислим 646 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696231
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
40 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
9800X3D
Socket
AM5
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
640
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
96
Базовая тактовая частота, ГГц
4.7
Частота процессора в режиме Turbo
5.2
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) в Москве

Для кого и под какие задачи

Этот процессор создан для геймеров, для которых важна максимальная частота кадров в современных играх, особенно в киберспортивных дисциплинах и симуляторах. Благодаря технологии 3D V-Cache он обеспечивает феноменальный прирост производительности в играх, напрямую обращающихся к большому кэшу. Он также станет отличным выбором для энтузиастов, которые хотят собрать мощную игровую систему нового поколения на платформе AM5 без необходимости в дискретной видеокарте для базовых задач, поскольку модель оснащена встроенным графическим ядром Radeon. Для профессиональных задач рендеринга или видеомонтажа стоит рассмотреть процессоры с большим количеством ядер, но для игрового ПК высшего класса Ryzen 7 9800X3D - один из топовых вариантов.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит обновленная архитектура Zen 4 с применением революционной технологии 3D V-Cache. Он обладает 8 высокопроизводительных ядер и 16 потоков обработки, что является золотым стандартом для игровых систем. Базовая частота составляет 4.2 ГГц, а максимальная частота в режиме турбо-ускорения достигает 5.0 ГГц. Главная особенность - огромный объем кэш-памяти L3, увеличенный до 96 МБ за счет наложения дополнительного кристалла с кэшем поверх вычислительных ядер. Именно этот гигантский кэш, изготовленный по 5-нм техпроцессу, радикально снижает задержки в играх и обеспечивает лидирующие позиции в игровых бенчмарках.

Кэш, память и контроллеры

Объединенный объем кэша L2 и L3 составляет рекордные 104 МБ, что кардинально меняет игровой ландшафт. Процессор поддерживает современную оперативную память DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для питания вычислительных ядер. Он также оснащен 28 линиями PCIe 5.0, что открывает доступ к самым скоростным NVMe SSD и готовит систему к будущим поколениям видеокарт. Встроенное графическое ядро AMD Radeon позволит работать с системой без дискретной видеокарты, ускоряет кодирование видео и поддерживает вывод на несколько мониторов.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловой пакет (TDP) процессора составляет 120 Вт, что указывает на высокую производительность и требует качественной системы охлаждения, желательно жидкостного типа. Процессор использует новый сокет AM5 и требует материнской платы на чипсетах B650, X670 или X670E. Стоит обратить внимание, что модели с индексом "X3D" имеют ограниченный потенциал для ручного разгона по частотам из-за особенностей конструкции с 3D V-Cache, однако технология Precision Boost Overdrive (PBO) позволяет автоматически оптимизировать производительность в рамках тепловых и энергетических лимитов.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро Radeon основано на архитектуре RDNA 2 и поддерживает вывод изображения в 4K. Оно идеально подходит для работы в офисных приложениях, просмотра видео и нетребовательных играх. Процессор поддерживает современные технологии, такие как AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти DDR5, а также Smart Access Memory (Resizable BAR) для более эффективного взаимодействия с видеокартами AMD Radeon, что может дать дополнительный прирост FPS в играх.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI, которая обеспечивает полную поддержку этого процессора. Для раскрытия его потенциала критически важна производительная система охлаждения, способная отвести 120 Вт и более тепла. Также рекомендуется использовать высокоскоростные комплекты оперативной памяти DDR5 с низкими таймингами, сертифицированные под AMD EXPO, для минимизации задержек. Учитывая высокую плотность транзисторов и наличие дополнительного кристалла кэша, при сборке и монтаже кулера следует проявлять особую аккуратность.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)

Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Роман

Достоинства:
Лучшй игровой процессор!

Комментарий:
Роскошный процессор,хватит на ближайшие года 3-4 однозначно.Работает на материнке Gigabyte X 870 eagle
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Роман

Достоинства:
Лучшй игровой процессор!

Комментарий:
Роскошный процессор,хватит на ближайшие года 3-4 однозначно.Работает на материнке Gigabyte X 870 eagle
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кирилл

Достоинства:
Лучший процессор для игр

Комментарий:
Как итог могу лишь рекомендовать данный процессор в сборки с видеокартой уровнем не меньше чем 4080s/5070 TI, иначе смысла в нём не будет
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Слава

Достоинства:
Очень мощный, для игр в 4к идеально

Комментарий:
Процессор супер. Температуры низкие. По курве -20 больше не ставил, лимиты авто. Температура в нагрузке 71 градус под водянкой.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Иван

Достоинства:
Тихий, интересные программы, сильно дует

Комментарий:
Хороший вентилятор - надеюсь, что прослужит нам не один сезон. В использовании всё лето. Отработал без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Вадим

Достоинства:
Лучший игровой процессор

Комментарий:
Работает как надо претензий кроме температуры нет. Все игры работают хорошо. А для работы у меня ноутбук. Жду когда упадут цены на 5090 что б поменять свою 4080.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Данила

Достоинства:
Лучший игровой процессор, FPS в среднем на 7-10% больше чем у конкурентов

Комментарий:
Отличный процессор для любителей поиграть в киберспортивные игры, а также в игры с открытым миром!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
9800X3D
Socket
AM5
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
640
Объем кэша L2
8
Развернуть
Объем кэша L3
96
Базовая тактовая частота, ГГц
4.7
Частота процессора в режиме Turbo
5.2
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) в Москве

Для кого и под какие задачи

Этот процессор создан для геймеров, для которых важна максимальная частота кадров в современных играх, особенно в киберспортивных дисциплинах и симуляторах. Благодаря технологии 3D V-Cache он обеспечивает феноменальный прирост производительности в играх, напрямую обращающихся к большому кэшу. Он также станет отличным выбором для энтузиастов, которые хотят собрать мощную игровую систему нового поколения на платформе AM5 без необходимости в дискретной видеокарте для базовых задач, поскольку модель оснащена встроенным графическим ядром Radeon. Для профессиональных задач рендеринга или видеомонтажа стоит рассмотреть процессоры с большим количеством ядер, но для игрового ПК высшего класса Ryzen 7 9800X3D - один из топовых вариантов.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит обновленная архитектура Zen 4 с применением революционной технологии 3D V-Cache. Он обладает 8 высокопроизводительных ядер и 16 потоков обработки, что является золотым стандартом для игровых систем. Базовая частота составляет 4.2 ГГц, а максимальная частота в режиме турбо-ускорения достигает 5.0 ГГц. Главная особенность - огромный объем кэш-памяти L3, увеличенный до 96 МБ за счет наложения дополнительного кристалла с кэшем поверх вычислительных ядер. Именно этот гигантский кэш, изготовленный по 5-нм техпроцессу, радикально снижает задержки в играх и обеспечивает лидирующие позиции в игровых бенчмарках.

Кэш, память и контроллеры

Объединенный объем кэша L2 и L3 составляет рекордные 104 МБ, что кардинально меняет игровой ландшафт. Процессор поддерживает современную оперативную память DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для питания вычислительных ядер. Он также оснащен 28 линиями PCIe 5.0, что открывает доступ к самым скоростным NVMe SSD и готовит систему к будущим поколениям видеокарт. Встроенное графическое ядро AMD Radeon позволит работать с системой без дискретной видеокарты, ускоряет кодирование видео и поддерживает вывод на несколько мониторов.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловой пакет (TDP) процессора составляет 120 Вт, что указывает на высокую производительность и требует качественной системы охлаждения, желательно жидкостного типа. Процессор использует новый сокет AM5 и требует материнской платы на чипсетах B650, X670 или X670E. Стоит обратить внимание, что модели с индексом "X3D" имеют ограниченный потенциал для ручного разгона по частотам из-за особенностей конструкции с 3D V-Cache, однако технология Precision Boost Overdrive (PBO) позволяет автоматически оптимизировать производительность в рамках тепловых и энергетических лимитов.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро Radeon основано на архитектуре RDNA 2 и поддерживает вывод изображения в 4K. Оно идеально подходит для работы в офисных приложениях, просмотра видео и нетребовательных играх. Процессор поддерживает современные технологии, такие как AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти DDR5, а также Smart Access Memory (Resizable BAR) для более эффективного взаимодействия с видеокартами AMD Radeon, что может дать дополнительный прирост FPS в играх.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI, которая обеспечивает полную поддержку этого процессора. Для раскрытия его потенциала критически важна производительная система охлаждения, способная отвести 120 Вт и более тепла. Также рекомендуется использовать высокоскоростные комплекты оперативной памяти DDR5 с низкими таймингами, сертифицированные под AMD EXPO, для минимизации задержек. Учитывая высокую плотность транзисторов и наличие дополнительного кристалла кэша, при сборке и монтаже кулера следует проявлять особую аккуратность.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Роман

Достоинства:
Лучшй игровой процессор!

Комментарий:
Роскошный процессор,хватит на ближайшие года 3-4 однозначно.Работает на материнке Gigabyte X 870 eagle
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Роман

Достоинства:
Лучшй игровой процессор!

Комментарий:
Роскошный процессор,хватит на ближайшие года 3-4 однозначно.Работает на материнке Gigabyte X 870 eagle
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кирилл

Достоинства:
Лучший процессор для игр

Комментарий:
Как итог могу лишь рекомендовать данный процессор в сборки с видеокартой уровнем не меньше чем 4080s/5070 TI, иначе смысла в нём не будет
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Слава

Достоинства:
Очень мощный, для игр в 4к идеально

Комментарий:
Процессор супер. Температуры низкие. По курве -20 больше не ставил, лимиты авто. Температура в нагрузке 71 градус под водянкой.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Иван

Достоинства:
Тихий, интересные программы, сильно дует

Комментарий:
Хороший вентилятор - надеюсь, что прослужит нам не один сезон. В использовании всё лето. Отработал без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Вадим

Достоинства:
Лучший игровой процессор

Комментарий:
Работает как надо претензий кроме температуры нет. Все игры работают хорошо. А для работы у меня ноутбук. Жду когда упадут цены на 5090 что б поменять свою 4080.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Данила

Достоинства:
Лучший игровой процессор, FPS в среднем на 7-10% больше чем у конкурентов

Комментарий:
Отличный процессор для любителей поиграть в киберспортивные игры, а также в игры с открытым миром!


Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) - данный товар вы можете купить по цене 40360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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