Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) в Москве

Для кого и под какие задачи

Этот процессор создан для геймеров, для которых важна максимальная частота кадров в современных играх, особенно в киберспортивных дисциплинах и симуляторах. Благодаря технологии 3D V-Cache он обеспечивает феноменальный прирост производительности в играх, напрямую обращающихся к большому кэшу. Он также станет отличным выбором для энтузиастов, которые хотят собрать мощную игровую систему нового поколения на платформе AM5 без необходимости в дискретной видеокарте для базовых задач, поскольку модель оснащена встроенным графическим ядром Radeon. Для профессиональных задач рендеринга или видеомонтажа стоит рассмотреть процессоры с большим количеством ядер, но для игрового ПК высшего класса Ryzen 7 9800X3D - один из топовых вариантов.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит обновленная архитектура Zen 4 с применением революционной технологии 3D V-Cache. Он обладает 8 высокопроизводительных ядер и 16 потоков обработки, что является золотым стандартом для игровых систем. Базовая частота составляет 4.2 ГГц, а максимальная частота в режиме турбо-ускорения достигает 5.0 ГГц. Главная особенность - огромный объем кэш-памяти L3, увеличенный до 96 МБ за счет наложения дополнительного кристалла с кэшем поверх вычислительных ядер. Именно этот гигантский кэш, изготовленный по 5-нм техпроцессу, радикально снижает задержки в играх и обеспечивает лидирующие позиции в игровых бенчмарках.

Кэш, память и контроллеры

Объединенный объем кэша L2 и L3 составляет рекордные 104 МБ, что кардинально меняет игровой ландшафт. Процессор поддерживает современную оперативную память DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для питания вычислительных ядер. Он также оснащен 28 линиями PCIe 5.0, что открывает доступ к самым скоростным NVMe SSD и готовит систему к будущим поколениям видеокарт. Встроенное графическое ядро AMD Radeon позволит работать с системой без дискретной видеокарты, ускоряет кодирование видео и поддерживает вывод на несколько мониторов.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловой пакет (TDP) процессора составляет 120 Вт, что указывает на высокую производительность и требует качественной системы охлаждения, желательно жидкостного типа. Процессор использует новый сокет AM5 и требует материнской платы на чипсетах B650, X670 или X670E. Стоит обратить внимание, что модели с индексом "X3D" имеют ограниченный потенциал для ручного разгона по частотам из-за особенностей конструкции с 3D V-Cache, однако технология Precision Boost Overdrive (PBO) позволяет автоматически оптимизировать производительность в рамках тепловых и энергетических лимитов.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро Radeon основано на архитектуре RDNA 2 и поддерживает вывод изображения в 4K. Оно идеально подходит для работы в офисных приложениях, просмотра видео и нетребовательных играх. Процессор поддерживает современные технологии, такие как AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти DDR5, а также Smart Access Memory (Resizable BAR) для более эффективного взаимодействия с видеокартами AMD Radeon, что может дать дополнительный прирост FPS в играх.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI, которая обеспечивает полную поддержку этого процессора. Для раскрытия его потенциала критически важна производительная система охлаждения, способная отвести 120 Вт и более тепла. Также рекомендуется использовать высокоскоростные комплекты оперативной памяти DDR5 с низкими таймингами, сертифицированные под AMD EXPO, для минимизации задержек. Учитывая высокую плотность транзисторов и наличие дополнительного кристалла кэша, при сборке и монтаже кулера следует проявлять особую аккуратность.