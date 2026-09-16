Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662)
Процессор AMD Ryzen 9 9900X OEM - это мощное и эффективное устройство, которое предназначено для работы в условиях высокой нагрузки и обеспечивает отличную производительность. Процессор из линейки Ryzen 9 имеет модельный номер 9900X и поддерживает сокет AM5. Одной из ключевых особенностей данного процессора является его архитектура Zen 5 и ядро Granite Ridge, которые обеспечивают высокую скорость работы и эффективное использование ресурсов. Процессор оснащен 12 ядрами и 24 потоками, что позволяет выполнять одновременно множество задач и обеспечивает плавную работу системы даже при высокой нагрузке. Объем кэш-памяти данного процессора также впечатляет: 80 Кб L1, 1 Мб L2 и 64 Мб L3, что обеспечивает быстрый доступ к данным и улучшает общую производительность системы. Технологический процесс производства составляет 4 нм, что позволяет увеличить эффективность работы процессора и снизить энергопотребление. Дата релиза данного процессора запланирована на третий квартал 2024 года. Процессор поставляется в типе OEM, что означает, что он не имеет розничной упаковки и поставляется напрямую от производителя. Это позволяет сэкономить на стоимости и получить качественное устройство по доступной цене. AMD Ryzen 9 9900X OEM - это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надежный процессор для работы с высокими нагрузками, игр и других задач, требующих высокой производительности. Благодаря передовым технологиям и высоким характеристикам, этот процессор обеспечит вам отличный опыт использования и позволит справиться с самыми сложными задачами.
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