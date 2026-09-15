Процессор AMD EPYC 7252 (100-000000080)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7252
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Ядро
Rome
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Тактовая частота
3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 839 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633065
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7252
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Ядро
Rome
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Тактовая частота
3.1
Тип памяти
DDR4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD EPYC 7252 (100-000000080)
Процессор AMD EPYC обеспечивает быстрые и защищенные ИТ-операции с высокой скоростью реагирования для развертывания любых вычислительных систем — без предустановленной ОС, виртуализированных или облачных. Обеспечивают производительность, надежность и безопасность, а также долговечность в соответствии с требованиями, предъявляемыми клиентами к интегрированным системам.
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Теги товара: 8 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7252
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Ядро
Rome
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Тактовая частота
3.1
Тип памяти
DDR4
Страна производитель
Китай
Процессор AMD EPYC обеспечивает быстрые и защищенные ИТ-операции с высокой скоростью реагирования для развертывания любых вычислительных систем — без предустановленной ОС, виртуализированных или облачных. Обеспечивают производительность, надежность и безопасность, а также долговечность в соответствии с требованиями, предъявляемыми клиентами к интегрированным системам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 8 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 8 ядерные
Процессор AMD EPYC 7252 (100-000000080) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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