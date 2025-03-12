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Процессор Intel Core i5 14500 Soc-1700 (CM8071505093104) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i5 14500 Soc-1700 (CM8071505093104) OEM

2 Отзывы
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Процессор Intel Core i5 14500 Soc-1700 (CM8071505093104) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L3
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655182
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
11.5
Объем кэша L3
24
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i5 14500 Soc-1700 (CM8071505093104) OEM

Процессор Intel Core i5-14500 – чип со сбалансированной производительностью. Можно использовать его для создания различных сборок. При изготовлении применялся технологический процесс Intel 7. Он позволяет добиться небольшого потребления энергии и тепловыделения. Процессор выполнен с применением архитектуры Raptor Lake. Она позволила поднять производительность в сравнении с чипами прошлого поколения. Используется десять ядер и шестнадцать потоков для обработки информации.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 14500 Soc-1700 (CM8071505093104) OEM

Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
работает. проблем нет. соответствует ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Вера Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классный процессор. Очень экономичный, в тоже время практически нигде не тормозит. Встроенная графика позволяет играть в простые игры.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
11.5
Объем кэша L3
24
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i5-14500 – чип со сбалансированной производительностью. Можно использовать его для создания различных сборок. При изготовлении применялся технологический процесс Intel 7. Он позволяет добиться небольшого потребления энергии и тепловыделения. Процессор выполнен с применением архитектуры Raptor Lake. Она позволила поднять производительность в сравнении с чипами прошлого поколения. Используется десять ядер и шестнадцать потоков для обработки информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
работает. проблем нет. соответствует ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Вера Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классный процессор. Очень экономичный, в тоже время практически нигде не тормозит. Встроенная графика позволяет играть в простые игры.


Процессор Intel Core i5 14500 Soc-1700 (CM8071505093104) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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