Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N)
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i7-12700K - это мощное решение для требовательных пользователей, которые не хотят переплачивать за флагманский i9. Этот CPU идеально подойдет для создания высокопроизводительной игровой системы, способной обеспечить высокий FPS в современных проектах, особенно в связке с мощной видеокартой. Он также станет отличным сердцем рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга и стриминга благодаря отличному балансу производительности в однопоточных и многопоточных задачах. Процессор устанавливается в сокет LGA 1700 и требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z690, B660, H670, Z790, B760).
Архитектура, ядра и частоты
В основе i7-12700K лежит гибридная архитектура Alder Lake, сочетающая производительные (P-Cores) и энергоэффективные (E-Cores) ядра. Конфигурация включает 8 таких P-ядер Golden Cove и 4 E-ядра Gracemont, что в сумме дает 12 физических ядер и 20 потоков благодаря технологии Hyper-Threading на P-ядрах. Базовая частота P-ядер составляет 3.6 ГГц, а в турбо-режиме они могут разгоняться до 4.9 ГГц (до 5.0 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost), обеспечивая высокую скорость в играх и приложениях с плохим распараллеливанием. Техпроцесс 10 нм Enhanced SuperFin и общий объем кэша L3 25 МБ напрямую влияют на отзывчивость системы и скорость обработки данных.
Кэш, память и контроллеры
Большой кэш-памятью третьего уровня процессор эффективно управляет работой всех ядер, минимизируя задержки при доступе к данным. Встроенный двухканальный контроллер памяти поддерживает как современный стандарт DDR5 с частотой до 4800 МГц, так и более доступную DDR4, что дает свободу выбора при сборке системы. Процессор располагает 20 линиями PCI Express 5.0, обеспечивая двукратный прирост пропускной способности для будущих поколений видеокарт и NVMe SSD, что исключает потенциальные узкие места в производительности подсистемы хранения и графики.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (PL1) процессора заявлен на уровне 125 Вт, но в турбо-режиме (PL2) мощность может значительно превышать этот показатель, что требует внимательного подхода к выбору системы охлаждения - мощного башенного кулера или СВО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, открывая широкие возможности для ручного разгона на материнских платах с чипсетом Z-серии. Для стабильной работы разогнанного CPU критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM), рассчитанной на высокие токи.
Интегрированная графика и доп. функции
Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которого достаточно для вывода изображения, работы с офисными приложениями, просмотра видео и даже для нетребовательных игр. Его главные практические преимущества - поддержка аппаратного кодирования и декодирования видеоформатов, включая AV1, что разгружает ЦП при стриминге или обработке роликов, и технология Quick Sync для ускорения рендеринга в профессиональных пакетах. Процессор также поддерживает технологию Resizable BAR, позволяющую видеокарте напрямую получать доступ ко всей видеопамяти для небольшого прирова производительности в играх.
Нюансы перед покупкой
Учитывая, что это OEM-версия, процессор поставляется без штатного кулера и коробки, что требует отдельной покупки эффективной системы охлаждения. Перед сборкой обязательно убедитесь, что выбранная материнская плата имеет сокет LGA 1700 и, при необходимости, обновлена до последней версии BIOS для гарантированной совместимости с 12-м поколением Intel Core. Для полного раскрытия потенциала разгона необходима плата на чипсете Z690 или Z790. После сборки и настройки рекомендуется провести стресс-тесты системы, чтобы убедиться в стабильности работы и адекватности охлаждения под нагрузкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 640 руб.7410 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)
-
В наличииЦена 32 520 руб.8130 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700F Soc-1700 OEM (CM8071504820816)
-
В наличииЦена 33 010 руб.8253 руб. в СплитПроцессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662)
-
В наличииЦена 34 180 руб.8545 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)
-
В наличииЦена 34 305 руб.8577 руб. в СплитПроцессор Intel Original Core i7 12700 Soc-1700 (CM8071504555019...
-
В наличииЦена 35 010 руб.8753 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9-12900KF (CM8071504549231SRL4J) OEM
-
В наличииЦена 35 310 руб.8828 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM
-
В наличииЦена 35 420 руб.8855 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)
-
В наличииЦена 36 210 руб.9053 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700KF Soc-1700 (CM8071504820722S) OEM
-
В наличииЦена 38 490 руб.9623 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
-
В наличииЦена 40 320 руб.10080 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
-
В наличииЦена 42 060 руб.10515 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H...
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i7-12700K - это мощное решение для требовательных пользователей, которые не хотят переплачивать за флагманский i9. Этот CPU идеально подойдет для создания высокопроизводительной игровой системы, способной обеспечить высокий FPS в современных проектах, особенно в связке с мощной видеокартой. Он также станет отличным сердцем рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга и стриминга благодаря отличному балансу производительности в однопоточных и многопоточных задачах. Процессор устанавливается в сокет LGA 1700 и требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z690, B660, H670, Z790, B760).
Архитектура, ядра и частоты
В основе i7-12700K лежит гибридная архитектура Alder Lake, сочетающая производительные (P-Cores) и энергоэффективные (E-Cores) ядра. Конфигурация включает 8 таких P-ядер Golden Cove и 4 E-ядра Gracemont, что в сумме дает 12 физических ядер и 20 потоков благодаря технологии Hyper-Threading на P-ядрах. Базовая частота P-ядер составляет 3.6 ГГц, а в турбо-режиме они могут разгоняться до 4.9 ГГц (до 5.0 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost), обеспечивая высокую скорость в играх и приложениях с плохим распараллеливанием. Техпроцесс 10 нм Enhanced SuperFin и общий объем кэша L3 25 МБ напрямую влияют на отзывчивость системы и скорость обработки данных.
Кэш, память и контроллеры
Большой кэш-памятью третьего уровня процессор эффективно управляет работой всех ядер, минимизируя задержки при доступе к данным. Встроенный двухканальный контроллер памяти поддерживает как современный стандарт DDR5 с частотой до 4800 МГц, так и более доступную DDR4, что дает свободу выбора при сборке системы. Процессор располагает 20 линиями PCI Express 5.0, обеспечивая двукратный прирост пропускной способности для будущих поколений видеокарт и NVMe SSD, что исключает потенциальные узкие места в производительности подсистемы хранения и графики.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (PL1) процессора заявлен на уровне 125 Вт, но в турбо-режиме (PL2) мощность может значительно превышать этот показатель, что требует внимательного подхода к выбору системы охлаждения - мощного башенного кулера или СВО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, открывая широкие возможности для ручного разгона на материнских платах с чипсетом Z-серии. Для стабильной работы разогнанного CPU критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM), рассчитанной на высокие токи.
Интегрированная графика и доп. функции
Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которого достаточно для вывода изображения, работы с офисными приложениями, просмотра видео и даже для нетребовательных игр. Его главные практические преимущества - поддержка аппаратного кодирования и декодирования видеоформатов, включая AV1, что разгружает ЦП при стриминге или обработке роликов, и технология Quick Sync для ускорения рендеринга в профессиональных пакетах. Процессор также поддерживает технологию Resizable BAR, позволяющую видеокарте напрямую получать доступ ко всей видеопамяти для небольшого прирова производительности в играх.
Нюансы перед покупкой
Учитывая, что это OEM-версия, процессор поставляется без штатного кулера и коробки, что требует отдельной покупки эффективной системы охлаждения. Перед сборкой обязательно убедитесь, что выбранная материнская плата имеет сокет LGA 1700 и, при необходимости, обновлена до последней версии BIOS для гарантированной совместимости с 12-м поколением Intel Core. Для полного раскрытия потенциала разгона необходима плата на чипсете Z690 или Z790. После сборки и настройки рекомендуется провести стресс-тесты системы, чтобы убедиться в стабильности работы и адекватности охлаждения под нагрузкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Достоинства:
Идеальное решение для рендера
Недостатки:
нет
Комментарий:
Использую для работы с 3D-графикой и видео - производительность просто космическая! Производительность в многопоточных задачах поражает. Поддержка PCIe 5.0 позволяет раскрыть потенциал современных видеокарт и накопителей.
Достоинства:
Топовый процессор для энтузиастов )
Недостатки:
Не нашел их
Комментарий:
Купил для сборки высокопроизводительного ПК - процессор оправдывает каждый потраченный рубль! Разгоняется отлично, стабильность на высоте. В синтетических тестах показывает выдающиеся результаты. Поддержка DDR5 работает безупречно.
Достоинства:
для стриминга топ!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Собрал стримерскую станцию - процессор справляется с одновременной игрой и кодированием без проблем. Разгон до 5.0 ГГц стабилен, система охлаждения справляется. В бенчмарках показывает отличные результаты.
Достоинства:
Надёжный выбор для работы
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Использую в рабочей станции - обработка больших массивов данных проходит молниеносно. Смешанная архитектура отлично балансирует между производительными и энергоэффективными ядрами. Интегрированная графика помогает при первичной настройке.
Достоинства:
Мощный игровой монстр!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собрал на этом процессоре игровой ПК - результат превзошел все ожидания! 12 ядер с разгоном творят чудеса в современных играх. Даже при максимальных настройках графики процессор не становится узким местом. Теплоотвод контролируемый, с хорошим водоблоком температура в норме.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core I7-12700K S1700 OEM (CM8071504553828 S RL4N)
Достоинства:
Идеальное решение для рендера
Недостатки:
нет
Комментарий:
Использую для работы с 3D-графикой и видео - производительность просто космическая! Производительность в многопоточных задачах поражает. Поддержка PCIe 5.0 позволяет раскрыть потенциал современных видеокарт и накопителей.
Достоинства:
Топовый процессор для энтузиастов )
Недостатки:
Не нашел их
Комментарий:
Купил для сборки высокопроизводительного ПК - процессор оправдывает каждый потраченный рубль! Разгоняется отлично, стабильность на высоте. В синтетических тестах показывает выдающиеся результаты. Поддержка DDR5 работает безупречно.
Достоинства:
для стриминга топ!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Собрал стримерскую станцию - процессор справляется с одновременной игрой и кодированием без проблем. Разгон до 5.0 ГГц стабилен, система охлаждения справляется. В бенчмарках показывает отличные результаты.
Достоинства:
Надёжный выбор для работы
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Использую в рабочей станции - обработка больших массивов данных проходит молниеносно. Смешанная архитектура отлично балансирует между производительными и энергоэффективными ядрами. Интегрированная графика помогает при первичной настройке.
Достоинства:
Мощный игровой монстр!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собрал на этом процессоре игровой ПК - результат превзошел все ожидания! 12 ядер с разгоном творят чудеса в современных играх. Даже при максимальных настройках графики процессор не становится узким местом. Теплоотвод контролируемый, с хорошим водоблоком температура в норме.