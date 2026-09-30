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Процессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM

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Процессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10400
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350865
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10400
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.3
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
56

Описание товара Процессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-10400 - это идеальный баланс цены и производительности для универсальной домашней или офисной системы. Он отлично подойдет для создания стабильного ПК для работы с документами, веб-серфинга, потребления мультимедиа и нетребовательных игр. Благодаря 6 ядрам и 12 потокам он также справится с более серьезными задачами, такими как легкий видеомонтаж, потоковое вещание или работа с большими таблицами и базами данных. Для его установки потребуется материнская плата на сокете LGA 1200 с чипсетом серии 400 или 500 (H410, B460, H470, Z490 или B560, H570, Z590).

Архитектура, ядра и частоты

В основе этой модели лежит проверенная архитектура Intel Comet Lake и 14-нм техпроцесс. Процессор обладает 6 физическими ядрами и 12 виртуальными потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Базовая тактовая частота составляет 2.9 ГГц, а в режиме турбо-буста она может достигать 4.3 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в повседневных приложениях и играх. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 12 МБ, что положительно сказывается на скорости обработки данных в многопоточных сценариях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в Core i5-10400 поддерживает двухканальный режим работы с DDR4. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти зависит от чипсета материнской платы: на платах с чипсетами серии 400 она ограничена 2666 МГц, а на платах с чипсетами серии 500 (например, B560) можно использовать модули с более высокой частотой, что дает дополнительный прирост производительности. Процессор оснащен 16 линиями PCIe 3.0 для подключения видеокарты и высокоскоростных накопителей NVMe, а также встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 630.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловыделение (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и позволяет использовать недорогие боксовые или компактные башенные кулеры. Важно понимать, что модель Core i5-10400 имеет заблокированный множитель, что не позволяет выполнять его традиционный разгон путем повышения множителя. Однако на материнских платах с чипсетами серии 500, таких как B560, пользователи могут разгонять оперативную память, выжимая дополнительную производительность из системы.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 позволяет собрать полноценный ПК без дискретной видеокарты для офисных задач, просмотра видео в 4K и работы с легкими графическими приложениями. Оно поддерживает технологию Quick Sync, которая значительно ускоряет кодирование и декодирование видео в поддерживаемых программах, что полезно для контент-мейкеров. Встроенный контроллер также обеспечивает вывод изображения на несколько дисплеев и аппаратную декодирование популярных форматов.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Поскольку данная поставка - OEM (без боксового охлаждения), необходимо заранее приобрести совместимый кулер. Для стабильной работы под нагрузкой рекомендуется система питания материнской платы (VRM) с надежным теплоотводом. После сборки стоит провести стресс-тестирование и обновить драйверы чипсета и графики с официального сайта Intel для обеспечения оптимальной производительности и стабильности системы.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10400
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
1.5
Развернуть
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.3
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-10400 - это идеальный баланс цены и производительности для универсальной домашней или офисной системы. Он отлично подойдет для создания стабильного ПК для работы с документами, веб-серфинга, потребления мультимедиа и нетребовательных игр. Благодаря 6 ядрам и 12 потокам он также справится с более серьезными задачами, такими как легкий видеомонтаж, потоковое вещание или работа с большими таблицами и базами данных. Для его установки потребуется материнская плата на сокете LGA 1200 с чипсетом серии 400 или 500 (H410, B460, H470, Z490 или B560, H570, Z590).

Архитектура, ядра и частоты

В основе этой модели лежит проверенная архитектура Intel Comet Lake и 14-нм техпроцесс. Процессор обладает 6 физическими ядрами и 12 виртуальными потоками благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Базовая тактовая частота составляет 2.9 ГГц, а в режиме турбо-буста она может достигать 4.3 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в повседневных приложениях и играх. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 12 МБ, что положительно сказывается на скорости обработки данных в многопоточных сценариях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в Core i5-10400 поддерживает двухканальный режим работы с DDR4. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти зависит от чипсета материнской платы: на платах с чипсетами серии 400 она ограничена 2666 МГц, а на платах с чипсетами серии 500 (например, B560) можно использовать модули с более высокой частотой, что дает дополнительный прирост производительности. Процессор оснащен 16 линиями PCIe 3.0 для подключения видеокарты и высокоскоростных накопителей NVMe, а также встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 630.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловыделение (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и позволяет использовать недорогие боксовые или компактные башенные кулеры. Важно понимать, что модель Core i5-10400 имеет заблокированный множитель, что не позволяет выполнять его традиционный разгон путем повышения множителя. Однако на материнских платах с чипсетами серии 500, таких как B560, пользователи могут разгонять оперативную память, выжимая дополнительную производительность из системы.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 позволяет собрать полноценный ПК без дискретной видеокарты для офисных задач, просмотра видео в 4K и работы с легкими графическими приложениями. Оно поддерживает технологию Quick Sync, которая значительно ускоряет кодирование и декодирование видео в поддерживаемых программах, что полезно для контент-мейкеров. Встроенный контроллер также обеспечивает вывод изображения на несколько дисплеев и аппаратную декодирование популярных форматов.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Поскольку данная поставка - OEM (без боксового охлаждения), необходимо заранее приобрести совместимый кулер. Для стабильной работы под нагрузкой рекомендуется система питания материнской платы (VRM) с надежным теплоотводом. После сборки стоит провести стресс-тестирование и обновить драйверы чипсета и графики с официального сайта Intel для обеспечения оптимальной производительности и стабильности системы.

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