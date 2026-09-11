Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600G (100-100000252BOX) Box
Производительный и мощный процессор AMD Ryzen 5 5600G BOX предназначен для оснащения настольных игровых ПК. Изготовленный на основе техпроцесса TSMC 7FF, процессор отличается низким энергопотреблением. 6 ядер выполняют обработку данных в 12-поточном режиме, что обеспечивает высокую скорость всех операций. При нагрузке рабочая частота автоматически повышается с 3.9 ГГц до 4.4 ГГц. Благодаря свободному множителю частоту можно дополнительно увеличить вручную для повышения производительности. Процессор AMD Ryzen 5 5600G BOX поддерживает возможность подключения 2 модулей ОЗУ объемом до 128 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку локаций в играх и точность всех действий. Добавляет производительности кэш-память L3 на 16 МБ. Интегрированное графическое ядро Radeon Vega 7 предусматривает хорошее качество изображения при воспроизведении видео. Технология виртуализации увеличивает вычислительную мощность ПК и позволяет запускать некоторые игры в эмуляторах. Дополняет процессор система охлаждения.
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