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Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414)

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Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414) - фото 1
Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414) - фото 2
Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414) - фото 3
Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
245KF
Socket
LGA 1851
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
  • Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414) - фото 1
  • Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414) - фото 2
  • Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414) - фото 3
  • Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718992
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
245KF
Socket
LGA 1851
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Объем кэша L2
26
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
5.2
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
44

Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414)

Процессор Intel Core Ultra 5 245KF подходит пользователям, которым нужен высокий уровень производительности в вычислениях и играх. Модель ориентирована на сборки с современными материнскими платами под сокет LGA 1851 и работает с многозадачностью благодаря 14 ядрам и 14 потокам. Отсутствие встроенного графического ядра требует дискретной видеокарты. Достаточно ли мощности для современных задач? Процессор оснащён 14 ядрами: 6 высокопроизводительных с частотой до 5.2 ГГц в режиме Turbo и 8 энергоэффективных с частотой до 4.6 ГГц. Такой баланс позволяет запускать ресурсоёмкие приложения и фоновые процессы одновременно. Кэш второго и третьего уровней суммарно составляет 50 МБ, ускоряя доступ к часто используемым данным. Техпроцесс 3 нм снижает энергопотребление и тепловыделение, при этом процессор выдерживает температуру до 105°C. Что умеет процессор в плане памяти и интерфейсов? Intel Core Ultra 5 245KF работает с двухканальной памятью DDR5 с максимальной частотой 6400 МГц, что ускоряет передачу данных и повышает пропускную способность. Максимальный объём оперативной памяти достигает 256 ГБ, что подходит для ресурсоёмких вычислений и профессиональных задач. Поддержка PCI Express 5.0 с 24 линиями и гибкой конфигурацией (1x16+2x4, 2x8+2x4, 1x8+4x4) обеспечивает высокоскоростное подключение видеокарт и других устройств расширения. Насколько удобно интегрировать процессор в систему? Процессор выпускается в OEM-формате без кулера, что даёт возможность подобрать охлаждение под конкретные требования сборки. Разблокированный множитель позволяет тонко настраивать частоты для повышения производительности. Отсутствие встроенного графического ядра требует дискретной видеокарты, что характерно для моделей с акцентом на вычислительную мощность. Тепловыделение в стандартном режиме составляет 125 Вт, а в турбо — 159 Вт, что важно учитывать при выборе системы охлаждения.



Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные

Отзывы о товаре Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
245KF
Socket
LGA 1851
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Объем кэша L2
26
Объем кэша L3
24
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
5.2
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core Ultra 5 245KF подходит пользователям, которым нужен высокий уровень производительности в вычислениях и играх. Модель ориентирована на сборки с современными материнскими платами под сокет LGA 1851 и работает с многозадачностью благодаря 14 ядрам и 14 потокам. Отсутствие встроенного графического ядра требует дискретной видеокарты. Достаточно ли мощности для современных задач? Процессор оснащён 14 ядрами: 6 высокопроизводительных с частотой до 5.2 ГГц в режиме Turbo и 8 энергоэффективных с частотой до 4.6 ГГц. Такой баланс позволяет запускать ресурсоёмкие приложения и фоновые процессы одновременно. Кэш второго и третьего уровней суммарно составляет 50 МБ, ускоряя доступ к часто используемым данным. Техпроцесс 3 нм снижает энергопотребление и тепловыделение, при этом процессор выдерживает температуру до 105°C. Что умеет процессор в плане памяти и интерфейсов? Intel Core Ultra 5 245KF работает с двухканальной памятью DDR5 с максимальной частотой 6400 МГц, что ускоряет передачу данных и повышает пропускную способность. Максимальный объём оперативной памяти достигает 256 ГБ, что подходит для ресурсоёмких вычислений и профессиональных задач. Поддержка PCI Express 5.0 с 24 линиями и гибкой конфигурацией (1x16+2x4, 2x8+2x4, 1x8+4x4) обеспечивает высокоскоростное подключение видеокарт и других устройств расширения. Насколько удобно интегрировать процессор в систему? Процессор выпускается в OEM-формате без кулера, что даёт возможность подобрать охлаждение под конкретные требования сборки. Разблокированный множитель позволяет тонко настраивать частоты для повышения производительности. Отсутствие встроенного графического ядра требует дискретной видеокарты, что характерно для моделей с акцентом на вычислительную мощность. Тепловыделение в стандартном режиме составляет 125 Вт, а в турбо — 159 Вт, что важно учитывать при выборе системы охлаждения.


Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
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