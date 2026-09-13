Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 245KF OEM (AT8076806414)
Процессор Intel Core Ultra 5 245KF подходит пользователям, которым нужен высокий уровень производительности в вычислениях и играх. Модель ориентирована на сборки с современными материнскими платами под сокет LGA 1851 и работает с многозадачностью благодаря 14 ядрам и 14 потокам. Отсутствие встроенного графического ядра требует дискретной видеокарты. Достаточно ли мощности для современных задач? Процессор оснащён 14 ядрами: 6 высокопроизводительных с частотой до 5.2 ГГц в режиме Turbo и 8 энергоэффективных с частотой до 4.6 ГГц. Такой баланс позволяет запускать ресурсоёмкие приложения и фоновые процессы одновременно. Кэш второго и третьего уровней суммарно составляет 50 МБ, ускоряя доступ к часто используемым данным. Техпроцесс 3 нм снижает энергопотребление и тепловыделение, при этом процессор выдерживает температуру до 105°C. Что умеет процессор в плане памяти и интерфейсов? Intel Core Ultra 5 245KF работает с двухканальной памятью DDR5 с максимальной частотой 6400 МГц, что ускоряет передачу данных и повышает пропускную способность. Максимальный объём оперативной памяти достигает 256 ГБ, что подходит для ресурсоёмких вычислений и профессиональных задач. Поддержка PCI Express 5.0 с 24 линиями и гибкой конфигурацией (1x16+2x4, 2x8+2x4, 1x8+4x4) обеспечивает высокоскоростное подключение видеокарт и других устройств расширения. Насколько удобно интегрировать процессор в систему? Процессор выпускается в OEM-формате без кулера, что даёт возможность подобрать охлаждение под конкретные требования сборки. Разблокированный множитель позволяет тонко настраивать частоты для повышения производительности. Отсутствие встроенного графического ядра требует дискретной видеокарты, что характерно для моделей с акцентом на вычислительную мощность. Тепловыделение в стандартном режиме составляет 125 Вт, а в турбо — 159 Вт, что важно учитывать при выборе системы охлаждения.
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
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