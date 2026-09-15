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Процессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (100-000001015) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (100-000001015)

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Процессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (100-000001015)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
AMD Raphael
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (100-000001015)
17 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
AMD Raphael
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.8
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х3
Вес, г.
40

Описание товара Процессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (100-000001015)

Процессор AMD Ryzen 5 7600 OEM (100-000001015) - современный шестиядерник для эффективных сборок

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 7600 станет отличным решением для геймеров, которые ценят высокий FPS в современных играх, а также для создателей контента, работающих с монтажом видео, графикой или занимающихся стримингом. Он устанавливается в сокет AM5, что требует новой материнской платы на чипсетах B650, B650E, X670 или X670E, и открывает путь к использованию памяти DDR5 и технологиям будущих поколений процессоров AMD.

Архитектура, ядра и частоты

В основе этого чипа лежит передовая архитектура AMD Zen 4, изготовленная по 5-нм техпроцессу. Конфигурация включает 6 высокопроизводительных ядер и 12 потоков обработки данных, что обеспечивает отличный баланс для игр и многопоточных рабочих нагрузок. Базовая частота составляет 3.8 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.1 ГГц в режиме Turbo, гарантируя высокую однопоточную производительность, критически важную для игр. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) - 32 МБ, что ускоряет обработку сложных сцен и вычислений.

Кэш, память и контроллеры

Процессор оснащен двухканальным контроллером памяти, поддерживающим исключительно современный стандарт DDR5 с эффективными частотами. Это обеспечивает высокую пропускную способность для ресурсоемких приложений. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 24 линии, позволяя использовать сверхскоростные NVMe SSD нового поколения и готовясь к будущим поколениям видеокарт, хотя сама графическая карта подключается по PCIe 4.0. Встроенного графического ядра (iGPU) в данной OEM-версии процессора нет, поэтому для вывода изображения необходима дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на высокую энергоэффективность и умеренное тепловыделение. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогие, но качественные башенные кулеры. Процессор имеет заблокированный множитель (несерия "X"), поэтому ручной разгон традиционными методами недоступен, но технологии автоматического повышения частот, такие как Precision Boost 2, активно задействуют его запас производительности в рамках заданных тепловых и энергетических лимитов.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная OEM-версия не включает встроенное графическое ядро Radeon, что типично для таких поставок. Среди ключевых технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR (Smart Access Memory) для повышения производительности в паре с современными видеокартами AMD Radeon и NVIDIA GeForce, аппаратное ускорение кодирования/декодирования AV1 и H.264/HEVC для стримеров, а также продвинутые инструкции для ускорения AI-нагрузок. Сетевые и портовые возможности (USB, SATA) реализуются через выбранный чипсет материнской платы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь в наличии совместимой материнской платы с сокетом AM5 и обновленной до актуальной версии микропрограммы (BIOS/UEFI) для гарантированной поддержки процессоров серии Ryzen 7000. Учитывая отсутствие встроенной графики, обязательным компонентом системы является дискретная видеокарта. Несмотря на скромный TDP, для стабильной работы на высоких частотах рекомендуется установка качественного кулера среднего уровня. После сборки рекомендуется провести стресс-тестирование системы для проверки стабильности работы и температурного режима.

Отзывы о товаре Процессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (100-000001015)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
AMD Raphael
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.8
Развернуть
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор AMD Ryzen 5 7600 OEM (100-000001015) - современный шестиядерник для эффективных сборок

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 7600 станет отличным решением для геймеров, которые ценят высокий FPS в современных играх, а также для создателей контента, работающих с монтажом видео, графикой или занимающихся стримингом. Он устанавливается в сокет AM5, что требует новой материнской платы на чипсетах B650, B650E, X670 или X670E, и открывает путь к использованию памяти DDR5 и технологиям будущих поколений процессоров AMD.

Архитектура, ядра и частоты

В основе этого чипа лежит передовая архитектура AMD Zen 4, изготовленная по 5-нм техпроцессу. Конфигурация включает 6 высокопроизводительных ядер и 12 потоков обработки данных, что обеспечивает отличный баланс для игр и многопоточных рабочих нагрузок. Базовая частота составляет 3.8 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.1 ГГц в режиме Turbo, гарантируя высокую однопоточную производительность, критически важную для игр. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) - 32 МБ, что ускоряет обработку сложных сцен и вычислений.

Кэш, память и контроллеры

Процессор оснащен двухканальным контроллером памяти, поддерживающим исключительно современный стандарт DDR5 с эффективными частотами. Это обеспечивает высокую пропускную способность для ресурсоемких приложений. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 24 линии, позволяя использовать сверхскоростные NVMe SSD нового поколения и готовясь к будущим поколениям видеокарт, хотя сама графическая карта подключается по PCIe 4.0. Встроенного графического ядра (iGPU) в данной OEM-версии процессора нет, поэтому для вывода изображения необходима дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на высокую энергоэффективность и умеренное тепловыделение. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогие, но качественные башенные кулеры. Процессор имеет заблокированный множитель (несерия "X"), поэтому ручной разгон традиционными методами недоступен, но технологии автоматического повышения частот, такие как Precision Boost 2, активно задействуют его запас производительности в рамках заданных тепловых и энергетических лимитов.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная OEM-версия не включает встроенное графическое ядро Radeon, что типично для таких поставок. Среди ключевых технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR (Smart Access Memory) для повышения производительности в паре с современными видеокартами AMD Radeon и NVIDIA GeForce, аппаратное ускорение кодирования/декодирования AV1 и H.264/HEVC для стримеров, а также продвинутые инструкции для ускорения AI-нагрузок. Сетевые и портовые возможности (USB, SATA) реализуются через выбранный чипсет материнской платы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь в наличии совместимой материнской платы с сокетом AM5 и обновленной до актуальной версии микропрограммы (BIOS/UEFI) для гарантированной поддержки процессоров серии Ryzen 7000. Учитывая отсутствие встроенной графики, обязательным компонентом системы является дискретная видеокарта. Несмотря на скромный TDP, для стабильной работы на высоких частотах рекомендуется установка качественного кулера среднего уровня. После сборки рекомендуется провести стресс-тестирование системы для проверки стабильности работы и температурного режима.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD RYZEN 5 7600 OEM (100-000001015) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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