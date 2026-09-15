Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101]
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101]
Процессор Intel Core i5-13500 на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S имеет 10-нанометровый техпроцесс Intel 7, за счет которого обеспечивается его высокая производительность и энергоэффективность. Конфигурацией модели предусмотрено 14 ядер, включая 6 производительных. Благодаря им чипсет способен одновременно обрабатывать до 20 потоков информации, стабильно работая в режиме многозадачности. Для быстрого доступа к наиболее часто запрашиваемым данным имеется кэш второго и третьего уровня объемом 11.5 МБ и 24 МБ соответственно. Процессор Intel Core i5-13500 поддерживает разгон частоты с 2.5 ГГц до 4.8 ГГц в турборежиме, связанным с интенсивными нагрузками на систему. Сделать сборку еще более мощной позволит установка оперативной памяти DDR4 или DDR5 объемом до 192 ГБ. Благодаря поддержке режима ECC устройство подойдет для рабочей станции профессионального уровня или сервера.
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Теги товара: Intel i5, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 14 ядерные, С встроенной графикой
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