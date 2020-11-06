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Процессор Intel Core i7 6700 OEM (CM8066201920103)

Артикул: 67267
Процессор Intel Core i7 6700 3.4GHz Socket-1151 (CM8066201920103S R2L2) OEM
26 490 руб. 
30 670 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 67267
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIntel
Тип товараПроцессор
Состояние товарановый
SocketLGA1151
Интегрированное графическое ядрода
Количество ядер4
Объем кэша L164 Кб
Объем кэша L2256 КБ
Объем кэша L38192 Кб
Тактовая частота3400 МГц
Техпроцесс14 нм
Тип поставкиOEM
ЯдроSkylake (2015)
Вес, кг0.2
4-ядерный процессор, частота 3400 МГц, объем кэша L2/L3: 256 КБ/ 8 Мб, ядро Skylake, техпроцесс 14 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти.


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Процессор Intel Core i7 6700 OEM (CM8066201920103) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 26490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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