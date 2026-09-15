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Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz

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Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 1
Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 2
Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 3
Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 4
Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 5
Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
7700
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
AMD Raphael
Количество ядер
8
Количество потоков
16
  • Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 4
  • Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 5
  • Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 410 руб. 
Начислим 279 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz
17 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
7700
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
AMD Raphael
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz

Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM [100-000000592] AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz

Для кого и под какие задачи

Этот восьмиядерный процессор Ryzen 7 7700 на архитектуре Zen 4 отлично подойдет для создания сбалансированной игровой системы, где важна высокая частота для плавного FPS в современных играх, а также для работы с контентом, будь то стриминг, монтаж видео или рендеринг проектов. Установленный в материнскую плату с сокетом AM5 (чипсеты B650, X670), он предлагает долгосрочный апгрейд-путь и станет отличным выбором как для геймеров, так и для творческих специалистов, ищущих оптимальное соотношение производительности и энергоэффективности для своей сборки.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 7 7700 лежит современная 5-нанометровая архитектура Zen 4, обеспечивающая высокий прирост IPC по сравнению с предыдущими поколениями. Конфигурация из 8 физических ядер и 16 потоков обработки с базовой частотой 4.5 ГГц и возможностью автоматического разгона до 5.4 ГГц в турбо-режиме гарантирует превосходную однопоточную производительность для игр и отзывчивость системы, а также мощную многопоточную обработку для ресурсоемких задач.

Кэш, память и контроллеры

Объем кэш-памяти процессора составляет 8 МБ L2 и 32 МБ L3, что значительно ускоряет доступ к часто используемым данным и инструкциям в играх и приложениях. Встроенный контроллер памяти поддерживает исключительно современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме с высокими частотами, что положительно сказывается на общей пропускной способности системы. Процессор также оснащен 28 линиями PCIe 5.0, обеспечивая максимальную скорость для будущих видеокарт и сверхбыстрых NVMe-накопителей.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 105 Вт, что указывает на сбалансированное энергопотребление и нагрев. Несмотря на маркировку "unlocked", означающую разблокированный множитель для ручного разгона, его основной потенциал раскрывается в технологии автоматического разгона Precision Boost Overdrive. Для стабильной работы потребуется качественная система охлаждения (средний башенный кулер или СВО) и материнская плата с надежной системой питания VRM.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром AMD Radeon Graphics с частотой до 2200 МГц, которое подходит для вывода изображения, работы с офисными приложениями, просмотра видео в 4K и даже для нетребовательных игр. Наличие встроенного видеоядра также упрощает диагностику системы. Среди дополнительных технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR (Smart Access Memory) для увеличения производительности в паре с видеокартами AMD Radeon, аппаратное кодирование AV1 и современные инструкции для ускорения вычислений.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Ryzen 7 7700 убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI для полной совместимости с процессорами серии 7000. Учитывайте, что платформа AM5 подразумевает использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5. Для раскрытия всего частотного потенциала и стабильной работы под нагрузкой критически важно использовать эффективное охлаждение и блок питания с достаточным запасом мощности. Данный OEM-вариант поставляется без боксового кулера, поэтому выбор системы охлаждения - обязательный шаг при сборке.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
7700
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
AMD Raphael
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
32
Развернуть
Тактовая частота
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM [100-000000592] AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz

Для кого и под какие задачи

Этот восьмиядерный процессор Ryzen 7 7700 на архитектуре Zen 4 отлично подойдет для создания сбалансированной игровой системы, где важна высокая частота для плавного FPS в современных играх, а также для работы с контентом, будь то стриминг, монтаж видео или рендеринг проектов. Установленный в материнскую плату с сокетом AM5 (чипсеты B650, X670), он предлагает долгосрочный апгрейд-путь и станет отличным выбором как для геймеров, так и для творческих специалистов, ищущих оптимальное соотношение производительности и энергоэффективности для своей сборки.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 7 7700 лежит современная 5-нанометровая архитектура Zen 4, обеспечивающая высокий прирост IPC по сравнению с предыдущими поколениями. Конфигурация из 8 физических ядер и 16 потоков обработки с базовой частотой 4.5 ГГц и возможностью автоматического разгона до 5.4 ГГц в турбо-режиме гарантирует превосходную однопоточную производительность для игр и отзывчивость системы, а также мощную многопоточную обработку для ресурсоемких задач.

Кэш, память и контроллеры

Объем кэш-памяти процессора составляет 8 МБ L2 и 32 МБ L3, что значительно ускоряет доступ к часто используемым данным и инструкциям в играх и приложениях. Встроенный контроллер памяти поддерживает исключительно современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме с высокими частотами, что положительно сказывается на общей пропускной способности системы. Процессор также оснащен 28 линиями PCIe 5.0, обеспечивая максимальную скорость для будущих видеокарт и сверхбыстрых NVMe-накопителей.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 105 Вт, что указывает на сбалансированное энергопотребление и нагрев. Несмотря на маркировку "unlocked", означающую разблокированный множитель для ручного разгона, его основной потенциал раскрывается в технологии автоматического разгона Precision Boost Overdrive. Для стабильной работы потребуется качественная система охлаждения (средний башенный кулер или СВО) и материнская плата с надежной системой питания VRM.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром AMD Radeon Graphics с частотой до 2200 МГц, которое подходит для вывода изображения, работы с офисными приложениями, просмотра видео в 4K и даже для нетребовательных игр. Наличие встроенного видеоядра также упрощает диагностику системы. Среди дополнительных технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR (Smart Access Memory) для увеличения производительности в паре с видеокартами AMD Radeon, аппаратное кодирование AV1 и современные инструкции для ускорения вычислений.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Ryzen 7 7700 убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI для полной совместимости с процессорами серии 7000. Учитывайте, что платформа AM5 подразумевает использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5. Для раскрытия всего частотного потенциала и стабильной работы под нагрузкой критически важно использовать эффективное охлаждение и блок питания с достаточным запасом мощности. Данный OEM-вариант поставляется без боксового кулера, поэтому выбор системы охлаждения - обязательный шаг при сборке.

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Отзывы


Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM 100-000000592 AM5, 4.5-5.4GHz, 8 cores/16 threads, 8Mb+32Mb, 105W, unlocked, Radeon 2200MHz - стоимость товара 17410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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