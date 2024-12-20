Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011)
Процессор Intel Core i9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) в Москве
Для кого и под какие задачи
Этот процессор создан для энтузиастов и профессионалов, которым нужен абсолютный максимум производительности. С его помощью вы соберете топовую игровую систему нового поколения, где он обеспечит высочайший FPS в любых проектах, особенно в разрешении 1440p и 4K. Он также идеально подходит для работы с ресурсоемкими задачами: видеомонтаж в 4K/8K, 3D-рендеринг, компиляция кода и сложные инженерные расчеты. Процессор использует сокет LGA 1700 и требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z790, H770, B760, H610), при этом для полного раскрытия его потенциала разгона необходима плата на Z790 или Z690.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Intel Core i9-13900K лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая Performance-cores (P-cores) и Efficient-cores (E-cores). Конфигурация включает 8 мощных P-ядер с Hyper-Threading (16 потоков) и 16 энергоэффективных E-ядер (16 потоков), что в сумме дает 24 ядра и 32 потока. Базовая частота P-ядер составляет 3.0 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 они способны разгоняться до 5.8 ГГц, обеспечивая рекордную однопоточную производительность для игр. Общий объем интеллектуального кэша достигает 36 МБ (L2+L3), а техпроцесс 10nm (Intel 7) позволяет эффективно разместить эту сложную структуру на кристалле.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, работающую в двухканальном режиме с официальной частотой до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Для связи с графическим ускорителем и накопителями используется 20 линий PCI Express 5.0, что удваивает пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0 и открывает путь для сверхбыстрых SSD следующего поколения. Встроенная графика Intel UHD Graphics 770 подходит для вывод изображения, работы с медиаконтентом и легких задач, но для игр обязательна дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Номинальный тепловыделение (Base Power) процессора заявлено на уровне 125 Вт, однако в режиме максимальной производительности (Max Turbo Power) оно может достигать 253 Вт. Это указывает на необходимость установки высокопроизводительной системы охлаждения - мощного башенного кулера или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, предоставляя полный контроль для оверклокинга. Для стабильного разгона критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM) и соответствующий блок питания от 850 Вт и выше.
Интегрированная графика и доп. функции
Интегрированное графическое ядро UHD Graphics 770 поддерживает аппаратное декодирование и кодирование популярных кодеков, включая современный AV1 для экономии трафика при стриминге. Технология Intel Quick Sync значительно ускоряет рендеринг и обработку видео в поддерживаемых приложениях. Среди ключевых функций также выделяется поддержка Resizable BAR (технология Intel под названием Above 4G Decoding), которая при работе с современными видеокартами повышает FPS в играх. Возможности чипсета материнской платы обеспечат продвинутый набор портов USB и высокоскоростные сетевые интерфейсы.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша система охлаждения способна справиться с пиковым тепловыделением этого CPU, особенно под нагрузкой всех ядер. При выборе материнской платы на чипсете Z690 может потребоваться обновление BIOS для совместимости с процессорами 13-го поколения. Для OEM-версии, которая поставляется без бокса и штатного кулера, отдельно необходимо приобрести качественную термопасту. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности работы и температурного режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 40 100 руб.10025 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
-
В наличииЦена 40 200 руб.10050 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
-
В наличииЦена 42 110 руб.10528 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H...
-
В наличииЦена 42 110 руб.10528 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM807150482070...
-
В наличииЦена 44 020 руб. 53 990 руб.11005 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
-
В наличииЦена 45 960 руб.11490 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973
-
В наличииЦена 47 360 руб. 57 110 руб.11840 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
-
В наличииЦена 48 870 руб.12218 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368
-
В наличииЦена 50 880 руб.12720 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
-
В наличииЦена 53 290 руб.13323 руб. в СплитПроцессор Gigabyte 7313 (100-000000329)
-
В наличииЦена 57 090 руб.14273 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OE...
-
В наличииЦена 59 200 руб.14800 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
Процессор Intel Core i9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) в Москве
Для кого и под какие задачи
Этот процессор создан для энтузиастов и профессионалов, которым нужен абсолютный максимум производительности. С его помощью вы соберете топовую игровую систему нового поколения, где он обеспечит высочайший FPS в любых проектах, особенно в разрешении 1440p и 4K. Он также идеально подходит для работы с ресурсоемкими задачами: видеомонтаж в 4K/8K, 3D-рендеринг, компиляция кода и сложные инженерные расчеты. Процессор использует сокет LGA 1700 и требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z790, H770, B760, H610), при этом для полного раскрытия его потенциала разгона необходима плата на Z790 или Z690.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Intel Core i9-13900K лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая Performance-cores (P-cores) и Efficient-cores (E-cores). Конфигурация включает 8 мощных P-ядер с Hyper-Threading (16 потоков) и 16 энергоэффективных E-ядер (16 потоков), что в сумме дает 24 ядра и 32 потока. Базовая частота P-ядер составляет 3.0 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 они способны разгоняться до 5.8 ГГц, обеспечивая рекордную однопоточную производительность для игр. Общий объем интеллектуального кэша достигает 36 МБ (L2+L3), а техпроцесс 10nm (Intel 7) позволяет эффективно разместить эту сложную структуру на кристалле.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, работающую в двухканальном режиме с официальной частотой до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Для связи с графическим ускорителем и накопителями используется 20 линий PCI Express 5.0, что удваивает пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0 и открывает путь для сверхбыстрых SSD следующего поколения. Встроенная графика Intel UHD Graphics 770 подходит для вывод изображения, работы с медиаконтентом и легких задач, но для игр обязательна дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Номинальный тепловыделение (Base Power) процессора заявлено на уровне 125 Вт, однако в режиме максимальной производительности (Max Turbo Power) оно может достигать 253 Вт. Это указывает на необходимость установки высокопроизводительной системы охлаждения - мощного башенного кулера или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, предоставляя полный контроль для оверклокинга. Для стабильного разгона критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM) и соответствующий блок питания от 850 Вт и выше.
Интегрированная графика и доп. функции
Интегрированное графическое ядро UHD Graphics 770 поддерживает аппаратное декодирование и кодирование популярных кодеков, включая современный AV1 для экономии трафика при стриминге. Технология Intel Quick Sync значительно ускоряет рендеринг и обработку видео в поддерживаемых приложениях. Среди ключевых функций также выделяется поддержка Resizable BAR (технология Intel под названием Above 4G Decoding), которая при работе с современными видеокартами повышает FPS в играх. Возможности чипсета материнской платы обеспечат продвинутый набор портов USB и высокоскоростные сетевые интерфейсы.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша система охлаждения способна справиться с пиковым тепловыделением этого CPU, особенно под нагрузкой всех ядер. При выборе материнской платы на чипсете Z690 может потребоваться обновление BIOS для совместимости с процессорами 13-го поколения. Для OEM-версии, которая поставляется без бокса и штатного кулера, отдельно необходимо приобрести качественную термопасту. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности работы и температурного режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, С встроенной графикой
Достоинства:
Комментарий:
Проц бомба , пока сижу на nzxt z63 с андервольтом и хватает в играх до 65-75. В рабочих задачах пришлось выставить максимальное тдп в 253 ввата Отдельное спасибо хочу сказать магазину за хорошую упаковку. Приехало все в коробке и завернуто в несколько слоев пупырки с наклейкой «осторожно хрупкое» Девушки в команде просто умнички. Отвечали на мои глупый вопросы и помогали во всем, что связано с доставкой. п.с дополняю. 20.12.2025 Паника вокруг 13-14 поколения слишком громкая. Материнская плата - Asus rog hero z790, стараюсь держать всегда последний Биос. Проц работает штатно, на водянке Nzxt z63. И за все время с покупки проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен как слон, производительность пиковая. Перед покупкой - хорошо подумайте об охлаждении. Обновлено 11.12: У Интел проблемы с 13 и 14-й серией процев, они деградируют на стоковых частотах. Несколько раз подумайте, прежде чем взять. О разгоне речи быть не может, приходится андервольтить и даже снижать базовые частоты. Фиксы, вроде, вышли, спустя полтора года, но в моем случае проц уже нехило деграднул.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор. Купил для мини сборки. До этого использовал 12700k. Разница в производительности существенная - в полтора/два раза. Да, температуры "интересные", конечно. Но накатываем обновление БИОС, используем вместо обычной термопасты, термопасту в виде жидкого металла, делаем небольшой андервольтинг и немного уменьшаем порог потребляемой мощности. Да, немного теряем в производительности (5-10%), по сравнению с разлоченой версией, но зато получаем 70-80 градусов с IS-67-XT под нагрузкой!
Достоинства:
Комментарий:
Камень полностью соответствует описанию. DDR5 на борту присутствует! Запаковано было от души, хоть в футбол играй! Пришло раньше на день. Однозначно советую. 17000 попугаев в CPU-Z присутствуют)
Достоинства:
Комментарий:
Только собрал, старт инициализации прошел. Вроде все норм
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо завернутый в пупырки, целый.
Достоинства:
Комментарий:
Очень шустрый. 17000 очков в Cpu Z
Отзывы о товаре Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011)
Достоинства:
Комментарий:
Проц бомба , пока сижу на nzxt z63 с андервольтом и хватает в играх до 65-75. В рабочих задачах пришлось выставить максимальное тдп в 253 ввата Отдельное спасибо хочу сказать магазину за хорошую упаковку. Приехало все в коробке и завернуто в несколько слоев пупырки с наклейкой «осторожно хрупкое» Девушки в команде просто умнички. Отвечали на мои глупый вопросы и помогали во всем, что связано с доставкой. п.с дополняю. 20.12.2025 Паника вокруг 13-14 поколения слишком громкая. Материнская плата - Asus rog hero z790, стараюсь держать всегда последний Биос. Проц работает штатно, на водянке Nzxt z63. И за все время с покупки проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен как слон, производительность пиковая. Перед покупкой - хорошо подумайте об охлаждении. Обновлено 11.12: У Интел проблемы с 13 и 14-й серией процев, они деградируют на стоковых частотах. Несколько раз подумайте, прежде чем взять. О разгоне речи быть не может, приходится андервольтить и даже снижать базовые частоты. Фиксы, вроде, вышли, спустя полтора года, но в моем случае проц уже нехило деграднул.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор. Купил для мини сборки. До этого использовал 12700k. Разница в производительности существенная - в полтора/два раза. Да, температуры "интересные", конечно. Но накатываем обновление БИОС, используем вместо обычной термопасты, термопасту в виде жидкого металла, делаем небольшой андервольтинг и немного уменьшаем порог потребляемой мощности. Да, немного теряем в производительности (5-10%), по сравнению с разлоченой версией, но зато получаем 70-80 градусов с IS-67-XT под нагрузкой!
Достоинства:
Комментарий:
Камень полностью соответствует описанию. DDR5 на борту присутствует! Запаковано было от души, хоть в футбол играй! Пришло раньше на день. Однозначно советую. 17000 попугаев в CPU-Z присутствуют)
Достоинства:
Комментарий:
Только собрал, старт инициализации прошел. Вроде все норм
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо завернутый в пупырки, целый.
Достоинства:
Комментарий:
Очень шустрый. 17000 очков в Cpu Z