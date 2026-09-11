Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S
Процессор Intel Core i9 представляет собой передовое решение для высокопроизводительных задач, сочетающее в себе самые современные технологии и высокую мощность. Основываясь на архитектуре Raptor Lake, этот процессор обладает 24 ядрами, что обеспечивает значительный уровень многоядерной производительности, идеальный для ресурсоемких приложений и многозадачности. Процессор Intel Core i9 поддерживает базовую тактовую частоту в 2 ГГц, однако в режиме Turbo Max он достигает впечатляющих 5,6 ГГц. Это позволяет значительно увеличить производительность при выполнении сложных задач, таких как графический дизайн, рендеринг видео или запуск современных игр на максимальных настройках. Intel интегрировал в процессор графическое ядро UHD Graphics 770, которое обеспечивает плавное воспроизведение мультимедийного контента и поддерживает работу с дополнительными графическими приложениями без необходимости в отдельной видеокарте. Поддержка максимального объема памяти до 128 ГБ предоставляет большие возможности для обработки данных и выполнения сложных вычислительных операций. Совместимость с разъемом Socket LGA 1700 делает этот процессор готовым к использованию в современных системах, предлагая простую интеграцию с новым оборудованием. Процессоры серии Intel Core i9 являются воплощением надежности и производительности, что делает их идеальным выбором для энтузиастов, профессионалов и геймеров, стремящихся извлечь максимум из своих вычислительных ресурсов.
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