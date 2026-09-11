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Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S

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Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S - фото 1
Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S - фото 2
Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S - фото 3
Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
  • Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S - фото 1
  • Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S - фото 2
  • Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S - фото 3
  • Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599570
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
2
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S

Процессор Intel Core i9 представляет собой передовое решение для высокопроизводительных задач, сочетающее в себе самые современные технологии и высокую мощность. Основываясь на архитектуре Raptor Lake, этот процессор обладает 24 ядрами, что обеспечивает значительный уровень многоядерной производительности, идеальный для ресурсоемких приложений и многозадачности. Процессор Intel Core i9 поддерживает базовую тактовую частоту в 2 ГГц, однако в режиме Turbo Max он достигает впечатляющих 5,6 ГГц. Это позволяет значительно увеличить производительность при выполнении сложных задач, таких как графический дизайн, рендеринг видео или запуск современных игр на максимальных настройках. Intel интегрировал в процессор графическое ядро UHD Graphics 770, которое обеспечивает плавное воспроизведение мультимедийного контента и поддерживает работу с дополнительными графическими приложениями без необходимости в отдельной видеокарте. Поддержка максимального объема памяти до 128 ГБ предоставляет большие возможности для обработки данных и выполнения сложных вычислительных операций. Совместимость с разъемом Socket LGA 1700 делает этот процессор готовым к использованию в современных системах, предлагая простую интеграцию с новым оборудованием. Процессоры серии Intel Core i9 являются воплощением надежности и производительности, что делает их идеальным выбором для энтузиастов, профессионалов и геймеров, стремящихся извлечь максимум из своих вычислительных ресурсов.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Развернуть
Тактовая частота
2
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i9 представляет собой передовое решение для высокопроизводительных задач, сочетающее в себе самые современные технологии и высокую мощность. Основываясь на архитектуре Raptor Lake, этот процессор обладает 24 ядрами, что обеспечивает значительный уровень многоядерной производительности, идеальный для ресурсоемких приложений и многозадачности. Процессор Intel Core i9 поддерживает базовую тактовую частоту в 2 ГГц, однако в режиме Turbo Max он достигает впечатляющих 5,6 ГГц. Это позволяет значительно увеличить производительность при выполнении сложных задач, таких как графический дизайн, рендеринг видео или запуск современных игр на максимальных настройках. Intel интегрировал в процессор графическое ядро UHD Graphics 770, которое обеспечивает плавное воспроизведение мультимедийного контента и поддерживает работу с дополнительными графическими приложениями без необходимости в отдельной видеокарте. Поддержка максимального объема памяти до 128 ГБ предоставляет большие возможности для обработки данных и выполнения сложных вычислительных операций. Совместимость с разъемом Socket LGA 1700 делает этот процессор готовым к использованию в современных системах, предлагая простую интеграцию с новым оборудованием. Процессоры серии Intel Core i9 являются воплощением надежности и производительности, что делает их идеальным выбором для энтузиастов, профессионалов и геймеров, стремящихся извлечь максимум из своих вычислительных ресурсов.
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Отзывы


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