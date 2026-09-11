Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306)
Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Pentium G4400 - это надежное и энергоэффективное решение для создания базовых домашних и офисных систем, где ключевыми требованиями являются низкая стоимость, стабильность и минимальное энергопотребление. Он идеально подходит для сборки компьютеров для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и использования простых приложений. Этот процессор устанавливается в материнские платы на сокете LGA1151 (первого поколения, поддерживающие 100-й и 200-й чипсеты), что делает его актуальным выбором для бюджетных апгрейдов или создания недорогих готовых систем.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Pentium G4400 лежит 14-нанометровая микроархитектура Skylake, обеспечивающая хороший баланс производительности на ватт. Процессор оснащен двумя физическими ядрами, работающими без поддержки технологии Hyper-Threading, что означает два вычислительных потока. Базовая тактовая частота фиксирована на уровне 3.3 ГГц, что для повседневных задач обеспечивает отзывчивость системы. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) составляет 3 МБ, что характерно для процессоров этого класса и достаточно для эффективной работы с типичными приложениями.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4 или DDR3L, что является важным преимуществом архитектуры Skylake, позволяя добиться высокой скорости обмена данными даже в бюджетном сегменте. Максимально поддерживаемый объем памяти - 64 ГБ. Для подключения дискретной видеокарты и высокоскоростных накопителей используется 16 линий PCIe 3.0, что достаточно для одной современной видеокарты и NVMe SSD. Встроенный графический процессор Intel HD Graphics 510 обеспечит вывод изображения и декодирование видео для систем без отдельной видеокарты.
TDP, питание и разгон
TDP (расчетная тепловая мощность) процессора составляет всего 54 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и скромные требования к системе охлаждения. Для его установки достаточно даже самого простого боксового или компактного активного кулера. Pentium G4400 относится к полностью заблокированным для разгона моделям, поэтому его частота не может быть увеличена традиционными методами, что гарантирует стабильность и долговечность работы без необходимости в материнских платах с усиленными цепями питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции
Интегрированное графическое ядро Intel HD Graphics 510 поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов, включая HEVC (H.265), что позволяет комфортно смотреть фильмы высокого разрешения. Для ускорения работы в профессиональных медиаприложениях, поддерживающих Intel Quick Sync Video, эта функция также доступна. Дополнительные технологии, такие как Intel VT-x, обеспечивают виртуализацию, что может быть полезно для запуска виртуальных машин, хотя для серьезных задач контент-креатива или игр производительности этого процессора будет недостаточно.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Pentium G4400 OEM важно помнить, что версия OEM поставляется без штатного кулера и коробки, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA1151 имеет поддержку процессоров 6-го поколения (Skylake) и на нее установлена актуальная версия BIOS/UEFI. Данный процессор - отличный выбор для создания системы с четкими ограничениями по бюджету и энергопотреблению, но он не предназначен для современных игр или ресурсоемких рабочих процессов, таких как рендеринг или программирование.
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Теги товара: С встроенной графикой
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Процессор Intel Pentium G4400 OEM (CM8066201927306) в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Pentium G4400 - это надежное и энергоэффективное решение для создания базовых домашних и офисных систем, где ключевыми требованиями являются низкая стоимость, стабильность и минимальное энергопотребление. Он идеально подходит для сборки компьютеров для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и использования простых приложений. Этот процессор устанавливается в материнские платы на сокете LGA1151 (первого поколения, поддерживающие 100-й и 200-й чипсеты), что делает его актуальным выбором для бюджетных апгрейдов или создания недорогих готовых систем.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Pentium G4400 лежит 14-нанометровая микроархитектура Skylake, обеспечивающая хороший баланс производительности на ватт. Процессор оснащен двумя физическими ядрами, работающими без поддержки технологии Hyper-Threading, что означает два вычислительных потока. Базовая тактовая частота фиксирована на уровне 3.3 ГГц, что для повседневных задач обеспечивает отзывчивость системы. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) составляет 3 МБ, что характерно для процессоров этого класса и достаточно для эффективной работы с типичными приложениями.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4 или DDR3L, что является важным преимуществом архитектуры Skylake, позволяя добиться высокой скорости обмена данными даже в бюджетном сегменте. Максимально поддерживаемый объем памяти - 64 ГБ. Для подключения дискретной видеокарты и высокоскоростных накопителей используется 16 линий PCIe 3.0, что достаточно для одной современной видеокарты и NVMe SSD. Встроенный графический процессор Intel HD Graphics 510 обеспечит вывод изображения и декодирование видео для систем без отдельной видеокарты.
TDP, питание и разгон
TDP (расчетная тепловая мощность) процессора составляет всего 54 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и скромные требования к системе охлаждения. Для его установки достаточно даже самого простого боксового или компактного активного кулера. Pentium G4400 относится к полностью заблокированным для разгона моделям, поэтому его частота не может быть увеличена традиционными методами, что гарантирует стабильность и долговечность работы без необходимости в материнских платах с усиленными цепями питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции
Интегрированное графическое ядро Intel HD Graphics 510 поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов, включая HEVC (H.265), что позволяет комфортно смотреть фильмы высокого разрешения. Для ускорения работы в профессиональных медиаприложениях, поддерживающих Intel Quick Sync Video, эта функция также доступна. Дополнительные технологии, такие как Intel VT-x, обеспечивают виртуализацию, что может быть полезно для запуска виртуальных машин, хотя для серьезных задач контент-креатива или игр производительности этого процессора будет недостаточно.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Pentium G4400 OEM важно помнить, что версия OEM поставляется без штатного кулера и коробки, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA1151 имеет поддержку процессоров 6-го поколения (Skylake) и на нее установлена актуальная версия BIOS/UEFI. Данный процессор - отличный выбор для создания системы с четкими ограничениями по бюджету и энергопотреблению, но он не предназначен для современных игр или ресурсоемких рабочих процессов, таких как рендеринг или программирование.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: С встроенной графикой
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