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Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
10105F
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
  • Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM - фото 2
  • Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 449 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739367
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM
6 449 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
10105F
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L1
256
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
6
Базовая тактовая частота, ГГц
3.7
Частота процессора в режиме Turbo
4.4
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM

Процессор Intel Core i3-10105F можно использовать в составе различных сборок благодаря сбалансированной производительности, обеспеченной 4-ядерной конфигурацией и работой с частотой 3.7-4.4 ГГц. Благодаря применению при создании чипсета 14-нанометрового техпроцесса он обладает низким тепловыделением 65 Вт и небольшим энергопотреблением. В конфигурации модели присутствуют только производительные ядра, которые позволяют модели одновременно выполнять до 8 вычислительных операций. Процессор Intel Core i3-10105F совместим с оперативной памятью DDR4 объемом до 128 ГБ и поддерживает двухканальный режим работы ОЗУ. В устройстве используется встроенный контроллер PCI-E 3.0 с 16 линиями со скоростью передачи каждой до 1 ГБ/с. Для подключения к материнской плате модель использует сокет LGA 1200.



Теги товара: Intel i3, LGA 1200, 4 ядерные

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
10105F
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L1
256
Объем кэша L2
1
Развернуть
Объем кэша L3
6
Базовая тактовая частота, ГГц
3.7
Частота процессора в режиме Turbo
4.4
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i3-10105F можно использовать в составе различных сборок благодаря сбалансированной производительности, обеспеченной 4-ядерной конфигурацией и работой с частотой 3.7-4.4 ГГц. Благодаря применению при создании чипсета 14-нанометрового техпроцесса он обладает низким тепловыделением 65 Вт и небольшим энергопотреблением. В конфигурации модели присутствуют только производительные ядра, которые позволяют модели одновременно выполнять до 8 вычислительных операций. Процессор Intel Core i3-10105F совместим с оперативной памятью DDR4 объемом до 128 ГБ и поддерживает двухканальный режим работы ОЗУ. В устройстве используется встроенный контроллер PCI-E 3.0 с 16 линиями со скоростью передачи каждой до 1 ГБ/с. Для подключения к материнской плате модель использует сокет LGA 1200.


Теги товара: Intel i3, LGA 1200, 4 ядерные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i3-10105F Soc-1200 3.7GHz OEM – стоимость товара 6449 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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