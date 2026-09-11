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Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514)

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Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514) - фото 1
Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514) - фото 2
Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514) - фото 3
Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
7950X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
16
Количество потоков
32
  • Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514) - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514) - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582175
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
7950X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L1
1
Объем кэша L2
16
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
4.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Graphics
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
40

Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514)

Процессор AMD Ryzen 9 7950X – это мощное решение для игровых систем и рабочих станций. В основе модели используются высококачественные компоненты и передовые технологии, что в связке с большим числом физических ядер и виртуальных потоков может обеспечить непревзойденно высокую вычислительную мощность в любых сценариях использования компьютера. Поддерживаемые AMD Ryzen 9 7950X частоты могут варьироваться от 4.5 до 5.7 ГГц. Благодаря этому, а также свободному множителю данная модель отличается высоким уровнем быстродействия и большим потенциалом для его дальнейшего развития. Объем поддерживаемой временной памяти может достигать 128 ГБ. Также вычислительный модуль поддерживает работу с интерфейсом PCI-E 5 поколения, что открывает широкие возможности для создания бескомпромиссной компьютерной системы для работы и развлечений. Помимо высокой производительности процессор также отличается тепловыделением, которое не превышает 170 Вт. Для охлаждения могут использоваться как воздушные, так и водяные системы. Установка на материнскую плату производится при помощи сокета AM5.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 7950X AM5 tray (100-000000514)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
7950X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L1
1
Объем кэша L2
16
Развернуть
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
4.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Graphics
Страна производитель
Малайзия
Описание
Процессор AMD Ryzen 9 7950X – это мощное решение для игровых систем и рабочих станций. В основе модели используются высококачественные компоненты и передовые технологии, что в связке с большим числом физических ядер и виртуальных потоков может обеспечить непревзойденно высокую вычислительную мощность в любых сценариях использования компьютера. Поддерживаемые AMD Ryzen 9 7950X частоты могут варьироваться от 4.5 до 5.7 ГГц. Благодаря этому, а также свободному множителю данная модель отличается высоким уровнем быстродействия и большим потенциалом для его дальнейшего развития. Объем поддерживаемой временной памяти может достигать 128 ГБ. Также вычислительный модуль поддерживает работу с интерфейсом PCI-E 5 поколения, что открывает широкие возможности для создания бескомпромиссной компьютерной системы для работы и развлечений. Помимо высокой производительности процессор также отличается тепловыделением, которое не превышает 170 Вт. Для охлаждения могут использоваться как воздушные, так и водяные системы. Установка на материнскую плату производится при помощи сокета AM5.
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