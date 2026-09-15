Описание товара Процессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S RL62 IN)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-12100 - это отличная основа для надежной и производительной бюджетной или офисной системы, которая также справится с современными играми при наличии дискретной видеокарты. Он построен на сокете LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах H610, B660, H670 и Z690 (требуется обновление BIOS для плат 600-й серии при использовании с процессорами 13-го поколения). Его четыре производительных ядра идеально подходят для повседневных задач: работы с документами, браузинга, просмотра контента в 4К. Для геймеров, собирающих ПК с ограниченным бюджетом, этот CPU станет удачным выбором в пару к видеокарте уровня GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600, обеспечив высокий FPS в большинстве современных проектов благодаря сильной однопоточной производительности.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит гибридная архитектура Intel Alder Lake, но в данной модели используются только полноценные производительные ядра (P-cores). Четыре ядра и восемь потоков (благодаря Hyper-Threading) работают на базовой частоте 3.3 ГГц, с возможностью автоматического разгона в турбо-режиме до 4.3 ГГц для одного активного ядра. Техпроцесс 10 нм обеспечивает высокую энергоэффективность. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) составляет 12 МБ, что положительно сказывается на скорости отклика системы в играх и приложениях, уменьшая задержки при обращении к оперативной памяти.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5-4800, а также более доступную DDR4-3200 в двухканальном режиме, что дает гибкость при выборе материнской платы и модулей ОЗУ. Для связи с высокоскоростными компонентами используется шина PCI Express 5.0, предоставляющая 16 линий для видеокарты и 4 линии для накопителя NVMe. Это создает задел для будущего апгрейда. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 730 позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для офисных задач, вывода изображения на несколько мониторов и аппаратного декодирования популярных видеоформатов.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора составляет 60 Вт, а в режиме максимальной производительности (Maximum Turbo Power) - до 89 Вт. Такие скромные требования к питанию и теплоотводу позволяют использовать недорогие системы охлаждения из боксовой поставки (в OEM-версии кулера нет) и материнские платы базового уровня с простой цепью питания VRM. Модель имеет заблокированный множитель (отсутствует индекс "K"), поэтому ручной разгон традиционными методами недоступен, но технология Intel Turbo Boost 2.0 эффективно автоматически повышает частоты под нагрузкой.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенный графический адаптер UHD Graphics 730 с 24 исполнительными блоками подходит для решения базовых задач: работы в интерфейсе ОС, просмотра видео 4K HDR (с поддержкой декодирования AV1) и нетребовательных онлайн-игр. Для ускорения рендеринга в профессиональных пакетах видеообработки, таких как DaVinci Resolve или Adobe Premiere Pro, задействуется технология Intel Quick Sync Video. Процессор также поддерживает современные функции для геймеров, включая Resizable BAR, что может повысить производительность в играх при использовании с совместимой видеокартой NVIDIA или AMD.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно учесть несколько моментов. Данная версия процессора поставляется в OEM-комплектации, то есть без штатного кулера в коробке - необходимо заранее подобрать совместимую модель системы охлаждения. При сборке на материнской плате с чипсетом H610 убедитесь, что ее VRM-подсистема достаточно надежна для стабильной работы, хотя требования у CPU невысокие. Если вы планируете использовать память DDR5, учтите, что такие платы и сами модули обычно дороже, чем решения на DDR4, что может повлиять на общий бюджет сборки. Для максимальной стабильности после сборки рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии.