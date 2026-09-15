Top.Mail.Ru
Процессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S RL62 IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S RL62 IN)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Процессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S RL62 IN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 520874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S RL62 IN)
11 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.3
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, кг.
4.13

Описание товара Процессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S RL62 IN)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-12100 - это отличная основа для надежной и производительной бюджетной или офисной системы, которая также справится с современными играми при наличии дискретной видеокарты. Он построен на сокете LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах H610, B660, H670 и Z690 (требуется обновление BIOS для плат 600-й серии при использовании с процессорами 13-го поколения). Его четыре производительных ядра идеально подходят для повседневных задач: работы с документами, браузинга, просмотра контента в 4К. Для геймеров, собирающих ПК с ограниченным бюджетом, этот CPU станет удачным выбором в пару к видеокарте уровня GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600, обеспечив высокий FPS в большинстве современных проектов благодаря сильной однопоточной производительности.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит гибридная архитектура Intel Alder Lake, но в данной модели используются только полноценные производительные ядра (P-cores). Четыре ядра и восемь потоков (благодаря Hyper-Threading) работают на базовой частоте 3.3 ГГц, с возможностью автоматического разгона в турбо-режиме до 4.3 ГГц для одного активного ядра. Техпроцесс 10 нм обеспечивает высокую энергоэффективность. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) составляет 12 МБ, что положительно сказывается на скорости отклика системы в играх и приложениях, уменьшая задержки при обращении к оперативной памяти.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5-4800, а также более доступную DDR4-3200 в двухканальном режиме, что дает гибкость при выборе материнской платы и модулей ОЗУ. Для связи с высокоскоростными компонентами используется шина PCI Express 5.0, предоставляющая 16 линий для видеокарты и 4 линии для накопителя NVMe. Это создает задел для будущего апгрейда. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 730 позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для офисных задач, вывода изображения на несколько мониторов и аппаратного декодирования популярных видеоформатов.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора составляет 60 Вт, а в режиме максимальной производительности (Maximum Turbo Power) - до 89 Вт. Такие скромные требования к питанию и теплоотводу позволяют использовать недорогие системы охлаждения из боксовой поставки (в OEM-версии кулера нет) и материнские платы базового уровня с простой цепью питания VRM. Модель имеет заблокированный множитель (отсутствует индекс "K"), поэтому ручной разгон традиционными методами недоступен, но технология Intel Turbo Boost 2.0 эффективно автоматически повышает частоты под нагрузкой.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенный графический адаптер UHD Graphics 730 с 24 исполнительными блоками подходит для решения базовых задач: работы в интерфейсе ОС, просмотра видео 4K HDR (с поддержкой декодирования AV1) и нетребовательных онлайн-игр. Для ускорения рендеринга в профессиональных пакетах видеообработки, таких как DaVinci Resolve или Adobe Premiere Pro, задействуется технология Intel Quick Sync Video. Процессор также поддерживает современные функции для геймеров, включая Resizable BAR, что может повысить производительность в играх при использовании с совместимой видеокартой NVIDIA или AMD.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно учесть несколько моментов. Данная версия процессора поставляется в OEM-комплектации, то есть без штатного кулера в коробке - необходимо заранее подобрать совместимую модель системы охлаждения. При сборке на материнской плате с чипсетом H610 убедитесь, что ее VRM-подсистема достаточно надежна для стабильной работы, хотя требования у CPU невысокие. Если вы планируете использовать память DDR5, учтите, что такие платы и сами модули обычно дороже, чем решения на DDR4, что может повлиять на общий бюджет сборки. Для максимальной стабильности после сборки рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии.

Отзывы о товаре Процессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S RL62 IN)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.3
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-12100 - это отличная основа для надежной и производительной бюджетной или офисной системы, которая также справится с современными играми при наличии дискретной видеокарты. Он построен на сокете LGA 1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах H610, B660, H670 и Z690 (требуется обновление BIOS для плат 600-й серии при использовании с процессорами 13-го поколения). Его четыре производительных ядра идеально подходят для повседневных задач: работы с документами, браузинга, просмотра контента в 4К. Для геймеров, собирающих ПК с ограниченным бюджетом, этот CPU станет удачным выбором в пару к видеокарте уровня GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600, обеспечив высокий FPS в большинстве современных проектов благодаря сильной однопоточной производительности.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит гибридная архитектура Intel Alder Lake, но в данной модели используются только полноценные производительные ядра (P-cores). Четыре ядра и восемь потоков (благодаря Hyper-Threading) работают на базовой частоте 3.3 ГГц, с возможностью автоматического разгона в турбо-режиме до 4.3 ГГц для одного активного ядра. Техпроцесс 10 нм обеспечивает высокую энергоэффективность. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) составляет 12 МБ, что положительно сказывается на скорости отклика системы в играх и приложениях, уменьшая задержки при обращении к оперативной памяти.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5-4800, а также более доступную DDR4-3200 в двухканальном режиме, что дает гибкость при выборе материнской платы и модулей ОЗУ. Для связи с высокоскоростными компонентами используется шина PCI Express 5.0, предоставляющая 16 линий для видеокарты и 4 линии для накопителя NVMe. Это создает задел для будущего апгрейда. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 730 позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для офисных задач, вывода изображения на несколько мониторов и аппаратного декодирования популярных видеоформатов.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора составляет 60 Вт, а в режиме максимальной производительности (Maximum Turbo Power) - до 89 Вт. Такие скромные требования к питанию и теплоотводу позволяют использовать недорогие системы охлаждения из боксовой поставки (в OEM-версии кулера нет) и материнские платы базового уровня с простой цепью питания VRM. Модель имеет заблокированный множитель (отсутствует индекс "K"), поэтому ручной разгон традиционными методами недоступен, но технология Intel Turbo Boost 2.0 эффективно автоматически повышает частоты под нагрузкой.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенный графический адаптер UHD Graphics 730 с 24 исполнительными блоками подходит для решения базовых задач: работы в интерфейсе ОС, просмотра видео 4K HDR (с поддержкой декодирования AV1) и нетребовательных онлайн-игр. Для ускорения рендеринга в профессиональных пакетах видеообработки, таких как DaVinci Resolve или Adobe Premiere Pro, задействуется технология Intel Quick Sync Video. Процессор также поддерживает современные функции для геймеров, включая Resizable BAR, что может повысить производительность в играх при использовании с совместимой видеокартой NVIDIA или AMD.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно учесть несколько моментов. Данная версия процессора поставляется в OEM-комплектации, то есть без штатного кулера в коробке - необходимо заранее подобрать совместимую модель системы охлаждения. При сборке на материнской плате с чипсетом H610 убедитесь, что ее VRM-подсистема достаточно надежна для стабильной работы, хотя требования у CPU невысокие. Если вы планируете использовать память DDR5, учтите, что такие платы и сами модули обычно дороже, чем решения на DDR4, что может повлиять на общий бюджет сборки. Для максимальной стабильности после сборки рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel CORE I3-12100 S1700 3.3G OEM (CM8071504651012 S RL62 IN) - по цене 11350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...