Процессор Intel Core I7-13700KF S1700 OEM (CM8071504820706IN)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I7-13700KF S1700 OEM (CM8071504820706IN)
Процессор Intel Core i7-13700KF: движок для мощной игровой и творческой сборки
Процессор Intel Core i7-13700KF создан для тех, кто требует от своей системы максимальной производительности в играх и серьезной многозадачности. Он идеально подойдет для опытных геймеров, стримеров, а также специалистов в области видеомонтажа и 3D-рендеринга. Этот чип использует актуальный сокет LGA 1700, что позволяет выбрать материнскую плату на чипсетах Intel 600 или 700 серии, от бюджетного B760 до флагманского Z790 для полного раскрытия потенциала. Отсутствие встроенной графики (обозначение "F") означает обязательное использование дискретной видеокарты и небольшую экономию для тех, кто все равно планирует ее покупку.
Архитектура Raptor Lake: гибридная мощь для любых задач
В основе i7-13700KF лежит усовершенствованная гибридная архитектура Intel Raptor Lake. Она объединяет 8 производительных ядер P-cores для сложных однопоточных задач и 16 энергоэффективных ядер E-cores для фоновой работы и многопоточных нагрузок, образуя конфигурацию 24 потока. Базовая частота составляет 3.4 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 она может достигать 5.4 ГГц, обеспечивая высочайший FPS в играх. Техпроцесс Intel 7 и большой объем кэш-памяти L3 (30 МБ) позволяют эффективно обрабатывать массивы данных в профессиональных приложениях.
Память, PCIe и влияние на скорость системы
Контроллер памяти в этом процессоре поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступную DDR4 (в зависимости от выбранной материнской платы), работающую в двухканальном режиме с частотами до 5600 МГц и выше. Это гарантирует высокую пропускную способность для игр и ресурсоемких задач. Также чип оснащен 20 линиями PCIe 5.0 и 4 линиями PCIe 4.0, открывая дорогу для сверхскоростных NVMe SSD и будущих поколений видеокарт без риска стать узким местом системы.
TDP, тепловыделение и потенциал для разгона
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора составляет 125 Вт, но в турбо-режимах оно может значительно возрастать. Модель с индексом "K" имеет разблокированный множитель, что делает ее отличным выбором для энтузиастов, готовых к тонкой настройке. Для стабильной работы, особенно под разгоном, потребуется эффективная система охлаждения - мощный башенный кулер или СЖО, а также материнская плата с надежной цепью питания (VRM), например, на чипсете Z790.
Отсутствие встроенной графики и дополнительные технологии
Как уже отмечалось, процессор не имеет встроенного графического ядра. Это компенсируется поддержкой ключевых технологий Intel для игр, таких как Resizable BAR. Также чип поддерживает набор современных инструкций, включая AVX2 и AVX-512, что ускоряет специализированные расчеты в научных и инженерных приложениях. Сетевые и USB-возможности будут определяться выбранной материнской платой и ее чипсетом.
Важные нюансы перед покупкой и сборкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной поддержки процессоров 13-го поколения (Raptor Lake). Учитывайте высокое тепловыделение и заранее выберите соответствующее охлаждение. Поскольку это OEM-версия (поставляется без коробки и штатного кулера), особенно важно тщательно протестировать систему на стабильность под нагрузкой после сборки, используя бенчмарки и мониторинг температур.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные
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Процессор Intel Core i7-13700KF: движок для мощной игровой и творческой сборки
Процессор Intel Core i7-13700KF создан для тех, кто требует от своей системы максимальной производительности в играх и серьезной многозадачности. Он идеально подойдет для опытных геймеров, стримеров, а также специалистов в области видеомонтажа и 3D-рендеринга. Этот чип использует актуальный сокет LGA 1700, что позволяет выбрать материнскую плату на чипсетах Intel 600 или 700 серии, от бюджетного B760 до флагманского Z790 для полного раскрытия потенциала. Отсутствие встроенной графики (обозначение "F") означает обязательное использование дискретной видеокарты и небольшую экономию для тех, кто все равно планирует ее покупку.
Архитектура Raptor Lake: гибридная мощь для любых задач
В основе i7-13700KF лежит усовершенствованная гибридная архитектура Intel Raptor Lake. Она объединяет 8 производительных ядер P-cores для сложных однопоточных задач и 16 энергоэффективных ядер E-cores для фоновой работы и многопоточных нагрузок, образуя конфигурацию 24 потока. Базовая частота составляет 3.4 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 она может достигать 5.4 ГГц, обеспечивая высочайший FPS в играх. Техпроцесс Intel 7 и большой объем кэш-памяти L3 (30 МБ) позволяют эффективно обрабатывать массивы данных в профессиональных приложениях.
Память, PCIe и влияние на скорость системы
Контроллер памяти в этом процессоре поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступную DDR4 (в зависимости от выбранной материнской платы), работающую в двухканальном режиме с частотами до 5600 МГц и выше. Это гарантирует высокую пропускную способность для игр и ресурсоемких задач. Также чип оснащен 20 линиями PCIe 5.0 и 4 линиями PCIe 4.0, открывая дорогу для сверхскоростных NVMe SSD и будущих поколений видеокарт без риска стать узким местом системы.
TDP, тепловыделение и потенциал для разгона
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора составляет 125 Вт, но в турбо-режимах оно может значительно возрастать. Модель с индексом "K" имеет разблокированный множитель, что делает ее отличным выбором для энтузиастов, готовых к тонкой настройке. Для стабильной работы, особенно под разгоном, потребуется эффективная система охлаждения - мощный башенный кулер или СЖО, а также материнская плата с надежной цепью питания (VRM), например, на чипсете Z790.
Отсутствие встроенной графики и дополнительные технологии
Как уже отмечалось, процессор не имеет встроенного графического ядра. Это компенсируется поддержкой ключевых технологий Intel для игр, таких как Resizable BAR. Также чип поддерживает набор современных инструкций, включая AVX2 и AVX-512, что ускоряет специализированные расчеты в научных и инженерных приложениях. Сетевые и USB-возможности будут определяться выбранной материнской платой и ее чипсетом.
Важные нюансы перед покупкой и сборкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной поддержки процессоров 13-го поколения (Raptor Lake). Учитывайте высокое тепловыделение и заранее выберите соответствующее охлаждение. Поскольку это OEM-версия (поставляется без коробки и штатного кулера), особенно важно тщательно протестировать систему на стабильность под нагрузкой после сборки, используя бенчмарки и мониторинг температур.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные
Достоинства:
Один из лучших на рынке, но дорогое удовольствие конечно.
Покупал 24.04.2024, пока полет нормальный, проблем не было.
16 ядер, из них 8 производительных и 8 энергоэффективных , 24 потока
Недостатки:
Высокое тепловыделение, до 250 ~
Высокая цена, но я думаю оно того стоит.
Комментарий:
Учитывайте что моделька KF, т.е. разгоняется, но без видеокарты работать не будет
Минус балл за высокие температуры и цену. Если не учитывать эти 2 фактора то процессор хорош
Достоинства:
Проц пушка, я не ожидал такого разрыва мозга xD
Если серьезно, то хороший процессор, дорогой правда, но хороший)))
Использую для игр и редактирования видео, в связке с 4070 super
Как 12900k только лучше и холоднее
Если рассматривать игры, то в сравнении с красным конкурентом разница порядка 10-15, в пользу интела.
Про обработку видео вообще молчу, там солидная разница
Недостатки:
Единственное что из недостатков, так это что нужно воду ставить.
Можно конечно цену указать как недостаток, но за 38000 сейчас ничего подобного не взять
Комментарий:
Топ топовый)
Достоинства:
Основное достоинство - это конечно же высочайшая производительность. В играх показывает себя очень хорошо
Не обязательно, но нужно СВО. Воздух тоже можно, но нужно рассматривать дорогие кульки.
Недостатки:
Горячая штучка, жрет до 180 вват в некоторых играх
Достоинства:
Достойный процессор, мощный, из коробки горячий (но это исправляется андервольтингом и нормальным охлаждением)
При адекватной настройке в нагрузке порядка 60-65 градусов.
Недостатки:
- андервольтинг, для адекватных температур. Но это требуется для большинства современных процов, выше среднего уровня.
Комментарий:
Берите, не пожалете, хватит на долго
Ближайший конкурент от рязани это Ryzen 9 5950X, но в определенных задачах он все равно хуже 13700kf
Отзывы о товаре Процессор Intel Core I7-13700KF S1700 OEM (CM8071504820706IN)
Достоинства:
Один из лучших на рынке, но дорогое удовольствие конечно.
Покупал 24.04.2024, пока полет нормальный, проблем не было.
16 ядер, из них 8 производительных и 8 энергоэффективных , 24 потока
Недостатки:
Высокое тепловыделение, до 250 ~
Высокая цена, но я думаю оно того стоит.
Комментарий:
Учитывайте что моделька KF, т.е. разгоняется, но без видеокарты работать не будет
Минус балл за высокие температуры и цену. Если не учитывать эти 2 фактора то процессор хорош
Достоинства:
Проц пушка, я не ожидал такого разрыва мозга xD
Если серьезно, то хороший процессор, дорогой правда, но хороший)))
Использую для игр и редактирования видео, в связке с 4070 super
Как 12900k только лучше и холоднее
Если рассматривать игры, то в сравнении с красным конкурентом разница порядка 10-15, в пользу интела.
Про обработку видео вообще молчу, там солидная разница
Недостатки:
Единственное что из недостатков, так это что нужно воду ставить.
Можно конечно цену указать как недостаток, но за 38000 сейчас ничего подобного не взять
Комментарий:
Топ топовый)
Достоинства:
Основное достоинство - это конечно же высочайшая производительность. В играх показывает себя очень хорошо
Не обязательно, но нужно СВО. Воздух тоже можно, но нужно рассматривать дорогие кульки.
Недостатки:
Горячая штучка, жрет до 180 вват в некоторых играх
Достоинства:
Достойный процессор, мощный, из коробки горячий (но это исправляется андервольтингом и нормальным охлаждением)
При адекватной настройке в нагрузке порядка 60-65 градусов.
Недостатки:
- андервольтинг, для адекватных температур. Но это требуется для большинства современных процов, выше среднего уровня.
Комментарий:
Берите, не пожалете, хватит на долго
Ближайший конкурент от рязани это Ryzen 9 5950X, но в определенных задачах он все равно хуже 13700kf