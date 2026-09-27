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Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7)

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Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7) - фото 2
Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
24
Количество потоков
32
  • Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7) - фото 1
  • Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7) - фото 2
  • Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
36 910 руб.  67 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626837
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
2
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7)

Процессор Intel Core i9-13900F стал обладателем встроенного контроллера PCI-E 5.0 с 20 линиями, обладающими высокой пропускной способностью до 3.9 ГБ/с. Базовое тепловыделение модели равняется скромным 65 Вт, при этой ее производительности с лихвой хватает для безупречной работы мощной игровой системы или рабочей сборки. Чтобы компьютер играючи справлялся с любыми задачами, предусмотрена поддержка оперативной памяти DDR4 и DDR5 объемом до 192 ГБ. Процессор Intel Core i9-13900F способен функционировать на частоте 2 ГГц с авторазгоном до 5.6 ГГц при работе в турборежиме. В число 24 ядер, присутствующих в конфигурации модели, присутствует 8 производительных. Это способствует одновременной обработке чипсетом до 32 потоков информации. Созданный на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S процессор имеет трехуровневый кэш с объемом 32 МБ и 36 МБ на втором и третьем уровне для быстрого доступа к наиболее часто запрашиваемым данным.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Развернуть
Тактовая частота
2
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Процессор Intel Core i9-13900F стал обладателем встроенного контроллера PCI-E 5.0 с 20 линиями, обладающими высокой пропускной способностью до 3.9 ГБ/с. Базовое тепловыделение модели равняется скромным 65 Вт, при этой ее производительности с лихвой хватает для безупречной работы мощной игровой системы или рабочей сборки. Чтобы компьютер играючи справлялся с любыми задачами, предусмотрена поддержка оперативной памяти DDR4 и DDR5 объемом до 192 ГБ. Процессор Intel Core i9-13900F способен функционировать на частоте 2 ГГц с авторазгоном до 5.6 ГГц при работе в турборежиме. В число 24 ядер, присутствующих в конфигурации модели, присутствует 8 производительных. Это способствует одновременной обработке чипсетом до 32 потоков информации. Созданный на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S процессор имеет трехуровневый кэш с объемом 32 МБ и 36 МБ на втором и третьем уровне для быстрого доступа к наиболее часто запрашиваемым данным.
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