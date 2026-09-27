Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7)
Процессор Intel Core i9-13900F стал обладателем встроенного контроллера PCI-E 5.0 с 20 линиями, обладающими высокой пропускной способностью до 3.9 ГБ/с. Базовое тепловыделение модели равняется скромным 65 Вт, при этой ее производительности с лихвой хватает для безупречной работы мощной игровой системы или рабочей сборки. Чтобы компьютер играючи справлялся с любыми задачами, предусмотрена поддержка оперативной памяти DDR4 и DDR5 объемом до 192 ГБ. Процессор Intel Core i9-13900F способен функционировать на частоте 2 ГГц с авторазгоном до 5.6 ГГц при работе в турборежиме. В число 24 ядер, присутствующих в конфигурации модели, присутствует 8 производительных. Это способствует одновременной обработке чипсетом до 32 потоков информации. Созданный на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S процессор имеет трехуровневый кэш с объемом 32 МБ и 36 МБ на втором и третьем уровне для быстрого доступа к наиболее часто запрашиваемым данным.
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Теги товара: Intel i9, Intel игровые, Игровые, LGA 1700
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