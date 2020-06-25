Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005)
Процессор Intel Core i5-13400F располагает встроенным контроллером PCI-E 5.0 с 20 линиями, гарантирующими высокую пропускную способность. Техпроцесс 7 нм обеспечивает высокую энергоэффективность чипсета и повышенный уровень производительности, достаточный для участия в сборке домашнего или офисного ПК. Гарантируется бесперебойная работа устройства при температуре до 100 °C. Хорошее быстродействие обеспечивает возможность работы в двухканальном режиме при подключении оперативной памяти DDR4 или DDR5 объемом до 192 ГБ. Конфигурация процессора Intel Core i5-13400F представлена 10-ядрами, в число которых входит 6 производительных и 4 энергоэффективных ядра. Модель способна исполнять 16 потоков одновременно, благодаря чему система обеспечивает быстрый запуск и стабильную работу различных программ для видеомонтажа, редактирования изображений и аудио. Режим многозадачности также не станет проблемой для чипсета за счет максимальной частоты 4.6 ГГц в турборежиме.
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Теги товара: Intel i5, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Достоинства:
Надежное решение для рендера!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для обработки видео - производительность в многопоточных задачах впечатляет. Поддержка современных технологий позволяет раскрыть весь потенциал системы.
Достоинства:
При сборке проблем не возникло, все контакты на месте.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Купил для универсального использования - соотношение цена/производительность просто отличное. В повседневных задачах работает тихо, не нагружает систему охлаждения.
Достоинства:
Идеальное решение для работы!
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Использую в рабочей станции - производительность отличная для офисных задач и работы с графикой. Многозадачность на высоте, все программы открываются мгновенно. Энергоэффективность радует - система не перегревается даже при длительной работе.
Достоинства:
Отличный выбор для игрового ПК!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собрал компьютер на этом процессоре - результат превзошел ожидания! 10 ядер с легкостью справляются с современными играми. Теплоотвод нормальный, с хорошим кулером температура держится в пределах 70 градусов. Особенно порадовала поддержка DDR4 и PCIe 5.0.
Достоинства:
Мощный процессор для стриминга
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Собрал на нем стримерскую станцию - процессор отлично справляется с кодированием видео в реальном времени. При одновременной игре и стриме не проседает. Интегрированная графика помогает при первичной настройке системы.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-13400F OEM (CM8071505093005)
Достоинства:
Надежное решение для рендера!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для обработки видео - производительность в многопоточных задачах впечатляет. Поддержка современных технологий позволяет раскрыть весь потенциал системы.
Достоинства:
При сборке проблем не возникло, все контакты на месте.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Купил для универсального использования - соотношение цена/производительность просто отличное. В повседневных задачах работает тихо, не нагружает систему охлаждения.
Достоинства:
Идеальное решение для работы!
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Использую в рабочей станции - производительность отличная для офисных задач и работы с графикой. Многозадачность на высоте, все программы открываются мгновенно. Энергоэффективность радует - система не перегревается даже при длительной работе.
Достоинства:
Отличный выбор для игрового ПК!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собрал компьютер на этом процессоре - результат превзошел ожидания! 10 ядер с легкостью справляются с современными играми. Теплоотвод нормальный, с хорошим кулером температура держится в пределах 70 градусов. Особенно порадовала поддержка DDR4 и PCIe 5.0.
Достоинства:
Мощный процессор для стриминга
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Собрал на нем стримерскую станцию - процессор отлично справляется с кодированием видео в реальном времени. При одновременной игре и стриме не проседает. Интегрированная графика помогает при первичной настройке системы.