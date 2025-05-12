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Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10400F
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM - фото 1
  • Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 220 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 357959
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Добавить в корзину
Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM
11 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10400F
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Базовая тактовая частота
2.9
Тип памяти
DDR4
Максимально поддерживаемый объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM

Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-10400F - это отличное сердце для мощной игровой или универсальной рабочей сборки, где не требуется встроенная графика. Его шесть производительных ядер и двенадцать потоков уверенно справляются с современными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS в паре с дискретной видеокартой среднего и высокого уровня. Этот чип также станет удачным выбором для офисных ПК с дискретным GPU, систем для обработки фото и несложного монтажа видео, где важна сбалансированная многопоточная производительность. Процессор использует сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400 и 500 серий (например, H410, B460, H470, Z490, B560, H510, Z590).

Архитектура, ядра и частоты

В основе i5-10400F лежит микроархитектура Comet Lake, созданная по 14-нанометровому техпроцессу. Шесть физических ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading, предоставляющей в сумме двенадцать виртуальных потоков, отлично распределяют вычислительную нагрузку. Базовая частота процессора составляет 2.9 ГГц, а в режиме турбо-ускорения Intel Turbo Boost Max 3.0 ядра могут динамически разгоняться до 4.3 ГГц, что критически важно для однопоточных задач и игр, чувствительных к частоте. Общий объем интеллектуального кэша - 12 МБ L3 - эффективно сокращает задержки при обращении к оперативной памяти, повышая общую отзывчивость системы.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер оперативной памяти в этом процессоре поддерживает двухканальный режим работы, что является стандартом для производительных сборок. Он работает с памятью типа DDR4, официально поддерживая частоты до 2666 МГц, однако на платах с чипсетами B560, H570 и Z590 доступен разблокированный оверклокинг памяти (Gear 1), позволяющий использовать более высокочастотные модули. Для подключения быстрых накопителей и видеокарт задействован контроллер PCI Express 3.0 с 16 линиями, напрямую связанными с GPU, и дополнительными линиями для NVMe SSD, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Встроенного графического ядра (iGPU) в данной модификации с индексом "F" нет, поэтому система потребует обязательной установки дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев в базовых сценариях. Однако при активной нагрузке с задействованием турбо-режимов этот показатель может увеличиваться, что важно учитывать при выборе системы охлаждения: боксового кулера может быть достаточно, но для поддержания более высоких частот под нагрузкой предпочтительна башенная модель. Процессор имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки классического ручного разгона, однако технология Turbo Boost обеспечивает автоматический прирост производительности при наличии Thermal Headroom. Питание осуществляется через стандартный разъем на материнской плате, а для стабильной работы достаточно платы с надежной цепью питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

Поскольку это модель с суффиксом "F", интегрированное графическое ядро в процессоре отсутствует. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые изначально планируют покупку отдельной видеокарты. Из ключевых современных технологий чип поддерживает набор инструкций AVX2, что ускоряет вычисления в специализированных рабочих приложениях. Функциональность встроенных контроллеров USB, сетевых интерфейсов и аудио полностью определяется возможностями выбранной материнской платы и ее чипсета.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что в вашей сборке уже есть или планируется к установке дискретная видеокарта, так как без нее система с этим процессором не запустится. При выборе материнской платы обратите внимание на чипсет: для полной раскрытия потенциала памяти лучше рассматривать модели на B560 или Z590. Не забудьте проверить совместимость выбранной платы с процессорами Comet Lake из коробки или возможность обновления BIOS для этой поддержки. Для долговременной стабильной работы под нагрузкой рекомендуется установка качественного воздушного или жидкостного охлаждения, способного рассеивать от 100 Вт тепла.

Отзывы о товаре Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Жека

Достоинства:
Мощный

Недостатки:
Контроллер памяти 2666 максимум

Комментарий:
тянет ПАБГ и мне норм
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Антон

Достоинства:
Это Intel!

Недостатки:
нету

Комментарий:
тянет новые игрушки, температура не вулкан, с видяхой RTX 3060 меня все устраивает!
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Дмитрий

Достоинства:
цена

Недостатки:
-

Комментарий:
в 4К выдает 144 кадра в большинстве игр на 4070ti super. Похоже стоит обновить и моник :)
06.03.2023
Цысь Кирилл Владимирович

Достоинства:
Холодный, отличное соотношение цены и производительности. Без проблем хвататет для видеокарт уровня RTX 3060 в FullHD и RTX 3080 в 4к. С охлаждением справляется даже простая башня.

Недостатки:
За эту цену нет.

Комментарий:
Отличный вариант для средне бюджетной сборки, подойдёт даже достаточно простая материнская плата и кулер, при этом в итоге очень достойная производительность.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10400F
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Развернуть
Базовая тактовая частота
2.9
Тип памяти
DDR4
Максимально поддерживаемый объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-10400F - это отличное сердце для мощной игровой или универсальной рабочей сборки, где не требуется встроенная графика. Его шесть производительных ядер и двенадцать потоков уверенно справляются с современными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS в паре с дискретной видеокартой среднего и высокого уровня. Этот чип также станет удачным выбором для офисных ПК с дискретным GPU, систем для обработки фото и несложного монтажа видео, где важна сбалансированная многопоточная производительность. Процессор использует сокет LGA 1200, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 400 и 500 серий (например, H410, B460, H470, Z490, B560, H510, Z590).

Архитектура, ядра и частоты

В основе i5-10400F лежит микроархитектура Comet Lake, созданная по 14-нанометровому техпроцессу. Шесть физических ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading, предоставляющей в сумме двенадцать виртуальных потоков, отлично распределяют вычислительную нагрузку. Базовая частота процессора составляет 2.9 ГГц, а в режиме турбо-ускорения Intel Turbo Boost Max 3.0 ядра могут динамически разгоняться до 4.3 ГГц, что критически важно для однопоточных задач и игр, чувствительных к частоте. Общий объем интеллектуального кэша - 12 МБ L3 - эффективно сокращает задержки при обращении к оперативной памяти, повышая общую отзывчивость системы.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер оперативной памяти в этом процессоре поддерживает двухканальный режим работы, что является стандартом для производительных сборок. Он работает с памятью типа DDR4, официально поддерживая частоты до 2666 МГц, однако на платах с чипсетами B560, H570 и Z590 доступен разблокированный оверклокинг памяти (Gear 1), позволяющий использовать более высокочастотные модули. Для подключения быстрых накопителей и видеокарт задействован контроллер PCI Express 3.0 с 16 линиями, напрямую связанными с GPU, и дополнительными линиями для NVMe SSD, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Встроенного графического ядра (iGPU) в данной модификации с индексом "F" нет, поэтому система потребует обязательной установки дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев в базовых сценариях. Однако при активной нагрузке с задействованием турбо-режимов этот показатель может увеличиваться, что важно учитывать при выборе системы охлаждения: боксового кулера может быть достаточно, но для поддержания более высоких частот под нагрузкой предпочтительна башенная модель. Процессор имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки классического ручного разгона, однако технология Turbo Boost обеспечивает автоматический прирост производительности при наличии Thermal Headroom. Питание осуществляется через стандартный разъем на материнской плате, а для стабильной работы достаточно платы с надежной цепью питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

Поскольку это модель с суффиксом "F", интегрированное графическое ядро в процессоре отсутствует. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые изначально планируют покупку отдельной видеокарты. Из ключевых современных технологий чип поддерживает набор инструкций AVX2, что ускоряет вычисления в специализированных рабочих приложениях. Функциональность встроенных контроллеров USB, сетевых интерфейсов и аудио полностью определяется возможностями выбранной материнской платы и ее чипсета.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что в вашей сборке уже есть или планируется к установке дискретная видеокарта, так как без нее система с этим процессором не запустится. При выборе материнской платы обратите внимание на чипсет: для полной раскрытия потенциала памяти лучше рассматривать модели на B560 или Z590. Не забудьте проверить совместимость выбранной платы с процессорами Comet Lake из коробки или возможность обновления BIOS для этой поддержки. Для долговременной стабильной работы под нагрузкой рекомендуется установка качественного воздушного или жидкостного охлаждения, способного рассеивать от 100 Вт тепла.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Жека

Достоинства:
Мощный

Недостатки:
Контроллер памяти 2666 максимум

Комментарий:
тянет ПАБГ и мне норм
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Антон

Достоинства:
Это Intel!

Недостатки:
нету

Комментарий:
тянет новые игрушки, температура не вулкан, с видяхой RTX 3060 меня все устраивает!
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Дмитрий

Достоинства:
цена

Недостатки:
-

Комментарий:
в 4К выдает 144 кадра в большинстве игр на 4070ti super. Похоже стоит обновить и моник :)
06.03.2023
Цысь Кирилл Владимирович

Достоинства:
Холодный, отличное соотношение цены и производительности. Без проблем хвататет для видеокарт уровня RTX 3060 в FullHD и RTX 3080 в 4к. С охлаждением справляется даже простая башня.

Недостатки:
За эту цену нет.

Комментарий:
Отличный вариант для средне бюджетной сборки, подойдёт даже достаточно простая материнская плата и кулер, при этом в итоге очень достойная производительность.


Процессор Intel Original Core i5 10400F OEM - по цене 11220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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