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Процессор Intel Core I5-13600K S1700 OEM (CM8071504821005IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I5-13600K S1700 OEM (CM8071504821005IN)

2 Отзывы
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Процессор Intel Core I5-13600K S1700 OEM (CM8071504821005IN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L3
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 230 руб. 
Начислим 468 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 581288
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I5-13600K S1700 OEM (CM8071504821005IN)
29 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
20
Объем кэша L3
24
Тактовая частота
3.5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор Intel Core I5-13600K S1700 OEM (CM8071504821005IN)

Процессор Intel Core i5-13600K: Мощное сердце для игр и работы

Этот процессор - сбалансированное решение от Intel, созданное для геймеров и энтузиастов, которым важна высокая производительность в играх и плавная работа в многозадачных сценариях. Он отлично подходит для мощной игровой системы, способной запускать современные проекты на высоких настройках, а также для работы с фоторедакторами, стримингом игрового контента или монтажом несложного видео. Установленный на материнскую плату с сокетом LGA 1700, этот CPU совместим с чипсетами серий Z790, B760 и H770, открывая путь как к разгону, так и к сборке производительных систем без него.

Архитектура, ядра и частоты: Гибридная мощь Raptor Lake

В основе Intel Core i5-13600K лежит усовершенствованная гибридная архитектура Raptor Lake. Она объединяет 14 ядер: 6 высокопроизводительных (P-cores) и 8 энергоэффективных (E-cores), что в сумме дает 20 потоков обработки данных. Такая комбинация обеспечивает выдающуюся однопоточную производительность для игр и отзывчивость системы, а также отличную многопоточную мощность для фоновых задач и рендеринга. Базовая тактовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.1 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0 на лучших ядрах, обеспечивая мгновенный отклик в самых требовательных приложениях. Техпроцесс 10 нм и увеличенный объем интеллектуального кэша (24 МБ L3) минимизируют задержки при доступе к данным.

Кэш, память и контроллеры: Скоростные магистрали данных

Процессор оснащен современным двухканальным контроллером памяти, поддерживающим как DDR4, так и DDR5, что дает гибкость при выборе материнской платы и оперативной памяти. Максимальная поддерживаемая частота для DDR5 достигает 5600 МГц, обеспечивая высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты и 4 линии PCIe 4.0 для сверхбыстрого NVMe SSD, значительно ускоряя загрузку уровней и работу с большими файлами. Встроенного графического ядра в данной OEM-версии нет, поэтому для вывода изображения на экран обязательна установка дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон: Контролируемая производительность

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 125 Вт, однако в турбо-режиме оно может быть существенно выше, что важно учитывать при выборе системы охлаждения. Для стабильной работы, особенно при разгоне, рекомендуется качественный кулер башенного типа или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, предоставляя опытным пользователям полный контроль для ручного повышения частот и тонкой настройки напряжения через BIOS материнской платы с соответствующим чипсетом (Z790). Для раскрытия потенциала разгона критически важна материнская плата с мощной системой питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции: Фокус на дискретную систему

Данная OEM-версия процессора не включает встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые изначально планируют использовать производительную дискретную видеокарту. Процессор поддерживает современные технологии, такие как Intel Deep Learning Boost и Thread Director, которые оптимизируют распределение задач между ядрами в Windows 11. Также присутствует поддержка Resizable BAR (Smart Access Memory), позволяющей видеокарте напрямую получать доступ ко всей системной памяти для прироста производительности в играх, и аппаратного декодирования видеокодеков AV1 для экономии ресурсов при просмотре потокового видео.

Нюансы перед покупкой: На что обратить внимание

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS/UEFI для корректной работы с процессорами 13-го поколения. Учитывайте высокое тепловыделение в нагрузке - инвестируйте в эффективную систему охлаждения. Для разблокированного "K-процессора" имеет смысл выбирать материнскую плату на чипсете Z790 для полного контроля над разгоном, в противном случае подойдут более доступные B760. После сборки системы рекомендуется провести стресс-тесты (например, AIDA64, Cinebench) для проверки стабильности работы и температурных режимов.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-13600K S1700 OEM (CM8071504821005IN)

Источник: Яндекс Маркет
05.01.2023
Виталий Тимофеев

Достоинства:
Быстродействие
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2023
Арсений В.

Достоинства:
В сравнении с другими новыми процессорами меньше греется, тепловыделение меньше, производительность для Core i5 высокая. Отличный процессор для игр.

Недостатки:
то что он все таки греется



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
20
Объем кэша L3
24
Тактовая частота
3.5
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i5-13600K: Мощное сердце для игр и работы

Этот процессор - сбалансированное решение от Intel, созданное для геймеров и энтузиастов, которым важна высокая производительность в играх и плавная работа в многозадачных сценариях. Он отлично подходит для мощной игровой системы, способной запускать современные проекты на высоких настройках, а также для работы с фоторедакторами, стримингом игрового контента или монтажом несложного видео. Установленный на материнскую плату с сокетом LGA 1700, этот CPU совместим с чипсетами серий Z790, B760 и H770, открывая путь как к разгону, так и к сборке производительных систем без него.

Архитектура, ядра и частоты: Гибридная мощь Raptor Lake

В основе Intel Core i5-13600K лежит усовершенствованная гибридная архитектура Raptor Lake. Она объединяет 14 ядер: 6 высокопроизводительных (P-cores) и 8 энергоэффективных (E-cores), что в сумме дает 20 потоков обработки данных. Такая комбинация обеспечивает выдающуюся однопоточную производительность для игр и отзывчивость системы, а также отличную многопоточную мощность для фоновых задач и рендеринга. Базовая тактовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.1 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0 на лучших ядрах, обеспечивая мгновенный отклик в самых требовательных приложениях. Техпроцесс 10 нм и увеличенный объем интеллектуального кэша (24 МБ L3) минимизируют задержки при доступе к данным.

Кэш, память и контроллеры: Скоростные магистрали данных

Процессор оснащен современным двухканальным контроллером памяти, поддерживающим как DDR4, так и DDR5, что дает гибкость при выборе материнской платы и оперативной памяти. Максимальная поддерживаемая частота для DDR5 достигает 5600 МГц, обеспечивая высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты и 4 линии PCIe 4.0 для сверхбыстрого NVMe SSD, значительно ускоряя загрузку уровней и работу с большими файлами. Встроенного графического ядра в данной OEM-версии нет, поэтому для вывода изображения на экран обязательна установка дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон: Контролируемая производительность

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 125 Вт, однако в турбо-режиме оно может быть существенно выше, что важно учитывать при выборе системы охлаждения. Для стабильной работы, особенно при разгоне, рекомендуется качественный кулер башенного типа или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, предоставляя опытным пользователям полный контроль для ручного повышения частот и тонкой настройки напряжения через BIOS материнской платы с соответствующим чипсетом (Z790). Для раскрытия потенциала разгона критически важна материнская плата с мощной системой питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции: Фокус на дискретную систему

Данная OEM-версия процессора не включает встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые изначально планируют использовать производительную дискретную видеокарту. Процессор поддерживает современные технологии, такие как Intel Deep Learning Boost и Thread Director, которые оптимизируют распределение задач между ядрами в Windows 11. Также присутствует поддержка Resizable BAR (Smart Access Memory), позволяющей видеокарте напрямую получать доступ ко всей системной памяти для прироста производительности в играх, и аппаратного декодирования видеокодеков AV1 для экономии ресурсов при просмотре потокового видео.

Нюансы перед покупкой: На что обратить внимание

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS/UEFI для корректной работы с процессорами 13-го поколения. Учитывайте высокое тепловыделение в нагрузке - инвестируйте в эффективную систему охлаждения. Для разблокированного "K-процессора" имеет смысл выбирать материнскую плату на чипсете Z790 для полного контроля над разгоном, в противном случае подойдут более доступные B760. После сборки системы рекомендуется провести стресс-тесты (например, AIDA64, Cinebench) для проверки стабильности работы и температурных режимов.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2023
Виталий Тимофеев

Достоинства:
Быстродействие
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2023
Арсений В.

Достоинства:
В сравнении с другими новыми процессорами меньше греется, тепловыделение меньше, производительность для Core i5 высокая. Отличный процессор для игр.

Недостатки:
то что он все таки греется


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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