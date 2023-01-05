Процессор Intel Core I5-13600K S1700 OEM (CM8071504821005IN)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I5-13600K S1700 OEM (CM8071504821005IN)
Процессор Intel Core i5-13600K: Мощное сердце для игр и работы
Этот процессор - сбалансированное решение от Intel, созданное для геймеров и энтузиастов, которым важна высокая производительность в играх и плавная работа в многозадачных сценариях. Он отлично подходит для мощной игровой системы, способной запускать современные проекты на высоких настройках, а также для работы с фоторедакторами, стримингом игрового контента или монтажом несложного видео. Установленный на материнскую плату с сокетом LGA 1700, этот CPU совместим с чипсетами серий Z790, B760 и H770, открывая путь как к разгону, так и к сборке производительных систем без него.
Архитектура, ядра и частоты: Гибридная мощь Raptor Lake
В основе Intel Core i5-13600K лежит усовершенствованная гибридная архитектура Raptor Lake. Она объединяет 14 ядер: 6 высокопроизводительных (P-cores) и 8 энергоэффективных (E-cores), что в сумме дает 20 потоков обработки данных. Такая комбинация обеспечивает выдающуюся однопоточную производительность для игр и отзывчивость системы, а также отличную многопоточную мощность для фоновых задач и рендеринга. Базовая тактовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.1 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0 на лучших ядрах, обеспечивая мгновенный отклик в самых требовательных приложениях. Техпроцесс 10 нм и увеличенный объем интеллектуального кэша (24 МБ L3) минимизируют задержки при доступе к данным.
Кэш, память и контроллеры: Скоростные магистрали данных
Процессор оснащен современным двухканальным контроллером памяти, поддерживающим как DDR4, так и DDR5, что дает гибкость при выборе материнской платы и оперативной памяти. Максимальная поддерживаемая частота для DDR5 достигает 5600 МГц, обеспечивая высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты и 4 линии PCIe 4.0 для сверхбыстрого NVMe SSD, значительно ускоряя загрузку уровней и работу с большими файлами. Встроенного графического ядра в данной OEM-версии нет, поэтому для вывода изображения на экран обязательна установка дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон: Контролируемая производительность
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 125 Вт, однако в турбо-режиме оно может быть существенно выше, что важно учитывать при выборе системы охлаждения. Для стабильной работы, особенно при разгоне, рекомендуется качественный кулер башенного типа или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, предоставляя опытным пользователям полный контроль для ручного повышения частот и тонкой настройки напряжения через BIOS материнской платы с соответствующим чипсетом (Z790). Для раскрытия потенциала разгона критически важна материнская плата с мощной системой питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции: Фокус на дискретную систему
Данная OEM-версия процессора не включает встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые изначально планируют использовать производительную дискретную видеокарту. Процессор поддерживает современные технологии, такие как Intel Deep Learning Boost и Thread Director, которые оптимизируют распределение задач между ядрами в Windows 11. Также присутствует поддержка Resizable BAR (Smart Access Memory), позволяющей видеокарте напрямую получать доступ ко всей системной памяти для прироста производительности в играх, и аппаратного декодирования видеокодеков AV1 для экономии ресурсов при просмотре потокового видео.
Нюансы перед покупкой: На что обратить внимание
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS/UEFI для корректной работы с процессорами 13-го поколения. Учитывайте высокое тепловыделение в нагрузке - инвестируйте в эффективную систему охлаждения. Для разблокированного "K-процессора" имеет смысл выбирать материнскую плату на чипсете Z790 для полного контроля над разгоном, в противном случае подойдут более доступные B760. После сборки системы рекомендуется провести стресс-тесты (например, AIDA64, Cinebench) для проверки стабильности работы и температурных режимов.
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Теги товара: Intel i5, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 14 ядерные, С встроенной графикой
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Процессор Intel Core i5-13600K: Мощное сердце для игр и работы
Этот процессор - сбалансированное решение от Intel, созданное для геймеров и энтузиастов, которым важна высокая производительность в играх и плавная работа в многозадачных сценариях. Он отлично подходит для мощной игровой системы, способной запускать современные проекты на высоких настройках, а также для работы с фоторедакторами, стримингом игрового контента или монтажом несложного видео. Установленный на материнскую плату с сокетом LGA 1700, этот CPU совместим с чипсетами серий Z790, B760 и H770, открывая путь как к разгону, так и к сборке производительных систем без него.
Архитектура, ядра и частоты: Гибридная мощь Raptor Lake
В основе Intel Core i5-13600K лежит усовершенствованная гибридная архитектура Raptor Lake. Она объединяет 14 ядер: 6 высокопроизводительных (P-cores) и 8 энергоэффективных (E-cores), что в сумме дает 20 потоков обработки данных. Такая комбинация обеспечивает выдающуюся однопоточную производительность для игр и отзывчивость системы, а также отличную многопоточную мощность для фоновых задач и рендеринга. Базовая тактовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.1 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0 на лучших ядрах, обеспечивая мгновенный отклик в самых требовательных приложениях. Техпроцесс 10 нм и увеличенный объем интеллектуального кэша (24 МБ L3) минимизируют задержки при доступе к данным.
Кэш, память и контроллеры: Скоростные магистрали данных
Процессор оснащен современным двухканальным контроллером памяти, поддерживающим как DDR4, так и DDR5, что дает гибкость при выборе материнской платы и оперативной памяти. Максимальная поддерживаемая частота для DDR5 достигает 5600 МГц, обеспечивая высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты и 4 линии PCIe 4.0 для сверхбыстрого NVMe SSD, значительно ускоряя загрузку уровней и работу с большими файлами. Встроенного графического ядра в данной OEM-версии нет, поэтому для вывода изображения на экран обязательна установка дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон: Контролируемая производительность
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 125 Вт, однако в турбо-режиме оно может быть существенно выше, что важно учитывать при выборе системы охлаждения. Для стабильной работы, особенно при разгоне, рекомендуется качественный кулер башенного типа или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, предоставляя опытным пользователям полный контроль для ручного повышения частот и тонкой настройки напряжения через BIOS материнской платы с соответствующим чипсетом (Z790). Для раскрытия потенциала разгона критически важна материнская плата с мощной системой питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции: Фокус на дискретную систему
Данная OEM-версия процессора не включает встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые изначально планируют использовать производительную дискретную видеокарту. Процессор поддерживает современные технологии, такие как Intel Deep Learning Boost и Thread Director, которые оптимизируют распределение задач между ядрами в Windows 11. Также присутствует поддержка Resizable BAR (Smart Access Memory), позволяющей видеокарте напрямую получать доступ ко всей системной памяти для прироста производительности в играх, и аппаратного декодирования видеокодеков AV1 для экономии ресурсов при просмотре потокового видео.
Нюансы перед покупкой: На что обратить внимание
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS/UEFI для корректной работы с процессорами 13-го поколения. Учитывайте высокое тепловыделение в нагрузке - инвестируйте в эффективную систему охлаждения. Для разблокированного "K-процессора" имеет смысл выбирать материнскую плату на чипсете Z790 для полного контроля над разгоном, в противном случае подойдут более доступные B760. После сборки системы рекомендуется провести стресс-тесты (например, AIDA64, Cinebench) для проверки стабильности работы и температурных режимов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 14 ядерные, С встроенной графикой
Достоинства:
Быстродействие
Достоинства:
В сравнении с другими новыми процессорами меньше греется, тепловыделение меньше, производительность для Core i5 высокая. Отличный процессор для игр.
Недостатки:
то что он все таки греется
Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-13600K S1700 OEM (CM8071504821005IN)
Достоинства:
Быстродействие
Достоинства:
В сравнении с другими новыми процессорами меньше греется, тепловыделение меньше, производительность для Core i5 высокая. Отличный процессор для игр.
Недостатки:
то что он все таки греется