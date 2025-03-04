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Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM

21 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L3
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 210 руб. 
Начислим 356 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 426183
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM
22 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.8
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
60

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM

Ryzen 7 5800X — это 64-разрядный восьмиядерный процессор, представленный AMD в конце 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.8 ГГц с усилением до 4.7 ГГц, TDP 105 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM

Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, продавец хорошо упаковал.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
достаточно сильно греется, специально взял кулер помощнее для него, проблем не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Семён О.

Достоинства:


Комментарий:
Пока нареканий нет, встал под новую материнку нормально
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Семен П.

Достоинства:


Комментарий:
Просто проц завернутый в пупырку
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован супер, новый, работает отлично( прошёл стресс тест), но учтите, камушек теплолюбивый, охлаждение нужно минимум от 200 ватт рассеивания! Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Проц пришёл в упаковке, хорошо замотанный. Ножки все целые. Отличный процессор
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор пришёл целым, ножки не гнутые, пока что не устанавливал, но уверен что процессор рабочий и соответствует своим характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший проц. Конечно, видны потёртости, но я знал, что он бу.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Всë хорошо, определяется запускается. Доставочная упаковка на 5с+ спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано очень хорошо да и сам проц в специальной упаковке так что если даже уронят ничего страшного не случится, сам проц новый, все летает отлично, ФПС поднял на 20%, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Данила Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший процессор пока работает
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в срок, после не сложных танцев с биосом (обновился) сразу стартонул, пока полет нормалтный.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2024
b. rashid

Достоинства:


Комментарий:
Упакован в блистер, ножки в идеале, все в пупырчатой пленке. Продавец серьезен в части упаковок, нареканий нет. На AMD впервые для себя собираю комп, хотел 9й райзен сначала, но для моих не сложных задач в нем нет преимущества перед 7ым райзеном, плюс он дороже существенно. Взял этот. Процессор шикарен за свои деньги. Но горячий, надо толковую башню как минимум. 3 уже в работе.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2023
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
новый оригинальный процессор, тащит все
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2023
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован в блистер с пломбой, блистер в пупырку, а пупырка в коробке. Ножки процессора в идеальном состояние, камень сразу встал, прирост в игре после 3700х ощутил. Если берете для рендера то нужен хороший охлад, я брал для игрушек. Моя башня справляется, а она не дорогая - просто качественная.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2022
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в хорошей упаковке, ножки не гнутые, все гуд
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2022
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
Проц новый. Запустился без проблем. Ножки не погнуты. Пришол в пластиковом кейсе. Про характеристики нет смысла писать если они все есть оф. сайте изготовителя. К доставке вопросов нету. Покупаю товары у данного продовца не первый раз, рекоминдую.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2022
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Непонятно что за скрепки на упаковке. Она вскрывалась? Зачем? Не ясно.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2022
Влад В.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло нормально,еще не проверял
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2022
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
К доставке вопросов нет вообще.Посылка пришла на три дня раньше,все целое



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.8
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ryzen 7 5800X — это 64-разрядный восьмиядерный процессор, представленный AMD в конце 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.8 ГГц с усилением до 4.7 ГГц, TDP 105 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, продавец хорошо упаковал.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
достаточно сильно греется, специально взял кулер помощнее для него, проблем не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Семён О.

Достоинства:


Комментарий:
Пока нареканий нет, встал под новую материнку нормально
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Семен П.

Достоинства:


Комментарий:
Просто проц завернутый в пупырку
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован супер, новый, работает отлично( прошёл стресс тест), но учтите, камушек теплолюбивый, охлаждение нужно минимум от 200 ватт рассеивания! Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Проц пришёл в упаковке, хорошо замотанный. Ножки все целые. Отличный процессор
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор пришёл целым, ножки не гнутые, пока что не устанавливал, но уверен что процессор рабочий и соответствует своим характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший проц. Конечно, видны потёртости, но я знал, что он бу.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Всë хорошо, определяется запускается. Доставочная упаковка на 5с+ спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано очень хорошо да и сам проц в специальной упаковке так что если даже уронят ничего страшного не случится, сам проц новый, все летает отлично, ФПС поднял на 20%, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Данила Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший процессор пока работает
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в срок, после не сложных танцев с биосом (обновился) сразу стартонул, пока полет нормалтный.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2024
b. rashid

Достоинства:


Комментарий:
Упакован в блистер, ножки в идеале, все в пупырчатой пленке. Продавец серьезен в части упаковок, нареканий нет. На AMD впервые для себя собираю комп, хотел 9й райзен сначала, но для моих не сложных задач в нем нет преимущества перед 7ым райзеном, плюс он дороже существенно. Взял этот. Процессор шикарен за свои деньги. Но горячий, надо толковую башню как минимум. 3 уже в работе.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2023
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
новый оригинальный процессор, тащит все
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2023
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован в блистер с пломбой, блистер в пупырку, а пупырка в коробке. Ножки процессора в идеальном состояние, камень сразу встал, прирост в игре после 3700х ощутил. Если берете для рендера то нужен хороший охлад, я брал для игрушек. Моя башня справляется, а она не дорогая - просто качественная.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2022
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в хорошей упаковке, ножки не гнутые, все гуд
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2022
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
Проц новый. Запустился без проблем. Ножки не погнуты. Пришол в пластиковом кейсе. Про характеристики нет смысла писать если они все есть оф. сайте изготовителя. К доставке вопросов нету. Покупаю товары у данного продовца не первый раз, рекоминдую.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2022
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Непонятно что за скрепки на упаковке. Она вскрывалась? Зачем? Не ясно.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2022
Влад В.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло нормально,еще не проверял
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2022
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
К доставке вопросов нет вообще.Посылка пришла на три дня раньше,все целое


Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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