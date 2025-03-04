Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L3
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 210 руб.
В наличии
Код товара: 426183
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
22 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.8
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
60
Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM
Ryzen 7 5800X — это 64-разрядный восьмиядерный процессор, представленный AMD в конце 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.8 ГГц с усилением до 4.7 ГГц, TDP 105 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 8 ядерные, AM4
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.8
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Ryzen 7 5800X — это 64-разрядный восьмиядерный процессор, представленный AMD в конце 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.8 ГГц с усилением до 4.7 ГГц, TDP 105 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 8 ядерные, AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 8 ядерные, AM4
Достоинства:
Комментарий:
все работает, продавец хорошо упаковал.
Достоинства:
Комментарий:
достаточно сильно греется, специально взял кулер помощнее для него, проблем не обнаружил
Достоинства:
Комментарий:
Пока нареканий нет, встал под новую материнку нормально
Достоинства:
Комментарий:
Просто проц завернутый в пупырку
Достоинства:
Комментарий:
Упакован супер, новый, работает отлично( прошёл стресс тест), но учтите, камушек теплолюбивый, охлаждение нужно минимум от 200 ватт рассеивания! Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Проц пришёл в упаковке, хорошо замотанный. Ножки все целые. Отличный процессор
Достоинства:
Комментарий:
Процессор пришёл целым, ножки не гнутые, пока что не устанавливал, но уверен что процессор рабочий и соответствует своим характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший проц. Конечно, видны потёртости, но я знал, что он бу.
Достоинства:
Комментарий:
Всë хорошо, определяется запускается. Доставочная упаковка на 5с+ спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано очень хорошо да и сам проц в специальной упаковке так что если даже уронят ничего страшного не случится, сам проц новый, все летает отлично, ФПС поднял на 20%, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в срок, после не сложных танцев с биосом (обновился) сразу стартонул, пока полет нормалтный.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован в блистер, ножки в идеале, все в пупырчатой пленке. Продавец серьезен в части упаковок, нареканий нет. На AMD впервые для себя собираю комп, хотел 9й райзен сначала, но для моих не сложных задач в нем нет преимущества перед 7ым райзеном, плюс он дороже существенно. Взял этот. Процессор шикарен за свои деньги. Но горячий, надо толковую башню как минимум. 3 уже в работе.
Достоинства:
Комментарий:
новый оригинальный процессор, тащит все
Достоинства:
Комментарий:
Упакован в блистер с пломбой, блистер в пупырку, а пупырка в коробке. Ножки процессора в идеальном состояние, камень сразу встал, прирост в игре после 3700х ощутил. Если берете для рендера то нужен хороший охлад, я брал для игрушек. Моя башня справляется, а она не дорогая - просто качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в хорошей упаковке, ножки не гнутые, все гуд
Достоинства:
Комментарий:
Проц новый. Запустился без проблем. Ножки не погнуты. Пришол в пластиковом кейсе. Про характеристики нет смысла писать если они все есть оф. сайте изготовителя. К доставке вопросов нету. Покупаю товары у данного продовца не первый раз, рекоминдую.
Достоинства:
Комментарий:
Непонятно что за скрепки на упаковке. Она вскрывалась? Зачем? Не ясно.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло нормально,еще не проверял
Достоинства:
Комментарий:
К доставке вопросов нет вообще.Посылка пришла на три дня раньше,все целое
Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM
Достоинства:
Комментарий:
все работает, продавец хорошо упаковал.
Достоинства:
Комментарий:
достаточно сильно греется, специально взял кулер помощнее для него, проблем не обнаружил
Достоинства:
Комментарий:
Пока нареканий нет, встал под новую материнку нормально
Достоинства:
Комментарий:
Просто проц завернутый в пупырку
Достоинства:
Комментарий:
Упакован супер, новый, работает отлично( прошёл стресс тест), но учтите, камушек теплолюбивый, охлаждение нужно минимум от 200 ватт рассеивания! Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Проц пришёл в упаковке, хорошо замотанный. Ножки все целые. Отличный процессор
Достоинства:
Комментарий:
Процессор пришёл целым, ножки не гнутые, пока что не устанавливал, но уверен что процессор рабочий и соответствует своим характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший проц. Конечно, видны потёртости, но я знал, что он бу.
Достоинства:
Комментарий:
Всë хорошо, определяется запускается. Доставочная упаковка на 5с+ спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано очень хорошо да и сам проц в специальной упаковке так что если даже уронят ничего страшного не случится, сам проц новый, все летает отлично, ФПС поднял на 20%, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в срок, после не сложных танцев с биосом (обновился) сразу стартонул, пока полет нормалтный.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован в блистер, ножки в идеале, все в пупырчатой пленке. Продавец серьезен в части упаковок, нареканий нет. На AMD впервые для себя собираю комп, хотел 9й райзен сначала, но для моих не сложных задач в нем нет преимущества перед 7ым райзеном, плюс он дороже существенно. Взял этот. Процессор шикарен за свои деньги. Но горячий, надо толковую башню как минимум. 3 уже в работе.
Достоинства:
Комментарий:
новый оригинальный процессор, тащит все
Достоинства:
Комментарий:
Упакован в блистер с пломбой, блистер в пупырку, а пупырка в коробке. Ножки процессора в идеальном состояние, камень сразу встал, прирост в игре после 3700х ощутил. Если берете для рендера то нужен хороший охлад, я брал для игрушек. Моя башня справляется, а она не дорогая - просто качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в хорошей упаковке, ножки не гнутые, все гуд
Достоинства:
Комментарий:
Проц новый. Запустился без проблем. Ножки не погнуты. Пришол в пластиковом кейсе. Про характеристики нет смысла писать если они все есть оф. сайте изготовителя. К доставке вопросов нету. Покупаю товары у данного продовца не первый раз, рекоминдую.
Достоинства:
Комментарий:
Непонятно что за скрепки на упаковке. Она вскрывалась? Зачем? Не ясно.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло нормально,еще не проверял
Достоинства:
Комментарий:
К доставке вопросов нет вообще.Посылка пришла на три дня раньше,все целое