Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738981
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.8
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30
Описание товара Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
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Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные, С встроенной графикой
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Развернуть
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.8
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 8 ядерные, С встроенной графикой
Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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