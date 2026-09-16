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Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL

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Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738981
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.8
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL

Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
10700
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
2
Развернуть
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.8
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PULL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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