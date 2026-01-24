Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410
Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM: производитель нового поколения для геймеров и создателей контента
Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM, созданный на базе революционной архитектуры Meteor Lake, представляет собой мощное решение для требовательных пользователей. Он идеально подходит для сборки высокопроизводительного игрового ПК, способного выдавать высокий FPS в современных проектах, а также для задач контент-креатив, таких как рендеринг видео, 3D-моделирование и стриминг. Этот чип использует современный сокет LGA 1851, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 800 серии, и предназначен для тех, кто ищет баланс между игровой мощью и многопоточной производительностью без встроенного графического ядра.
Архитектура Meteor Lake: новый подход к производительности и эффективности
В основе Core Ultra 7 265KF лежит инновационная модульная архитектура Intel 4, которая впервые разделяет вычислительные блоки на отдельные плитки. Конфигурация включает 16 ядер (6 высокопроизводительных P-cores и 8 энергоэффективных E-cores) и 22 потока, что обеспечивает выдающуюся многозадачность. Базовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона в турбо-режиме до 5.5 ГГц на P-ядрах, что гарантирует высокую однопоточную производительность, критически важную для игр. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) достигает 24 МБ, что значительно ускоряет обработку часто используемых данных.
Контроллеры памяти и высокоскоростные интерфейсы
Процессор оснащен двухканальным контроллером памяти, поддерживающим исключительно современный стандарт DDR5 с высокими частотами, что обеспечивает максимальную пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Для подключения видеокарты и накопителей используется 20 линий PCI Express 5.0, что вдвое увеличивает доступную полосу пропускания по сравнению с PCIe 4.0, раскрывая потенциал новейших графических ускорителей и сверхбыстрых SSD. Отсутствие встроенного графического ядра (обозначение "F") делает эту модель оптимальным выбором для сборок с дискретной видеокартой.
Энергопотребление, тепловыделение и потенциал разгона
Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, что характерно для высокопроизводительных моделей. При пиковых нагрузках в турбо-режиме потребление энергии может быть значительно выше, поэтому для стабильной работы потребуется эффективная система охлаждения - мощный башенный кулер или СЖО. Модель с суффиксом "K" обладает разблокированным множителем, предоставляя энтузиастам широкие возможности для ручного разгона с целью выжать дополнительную производительность, что накладывает повышенные требования на качество материнской платы (VRM) и блока питания.
Дополнительные технологии и функции платформы
Несмотря на отсутствие встроенного графического ядра, процессор Intel Core Ultra 7 265KF включает специализированные AI-ускорители (NPU), которые разгружают CPU и GPU при выполнении задач искусственного интеллекта, таких как шумоподавление в видеочатах или улучшение изображения. Поддержка технологии Intel Application Optimization (APO) позволяет динамически распределять рабочие нагрузки между ядрами для повышения эффективности. Через чипсет материнской платы обеспечивается расширенная функциональность, включая поддержку Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 и множества высокоскоростных портов USB.
Ключевые аспекты совместимости и сборки
Перед покупкой важно учесть, что данный OEM-процессор поставляется без штатного кулера и коробки, поэтому выбор системы охлаждения обязателен. Для его работы необходима материнская плата с сокетом LGA 1851 на чипсете Z790, B760 или H770 (с обновленным BIOS). Убедитесь, что ваш блок питания имеет достаточный запас мощности (рекомендуется от 750 Вт) и современные разъемы питания для материнской платы. После сборки рекомендуется провести стресс-тестирование системы и обновить микрокод BIOS до последней версии для обеспечения стабильности и поддержки всех функций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: Intel игровые, Игровые, LGA 1851, LGA 1851
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Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM: производитель нового поколения для геймеров и создателей контента
Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM, созданный на базе революционной архитектуры Meteor Lake, представляет собой мощное решение для требовательных пользователей. Он идеально подходит для сборки высокопроизводительного игрового ПК, способного выдавать высокий FPS в современных проектах, а также для задач контент-креатив, таких как рендеринг видео, 3D-моделирование и стриминг. Этот чип использует современный сокет LGA 1851, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 800 серии, и предназначен для тех, кто ищет баланс между игровой мощью и многопоточной производительностью без встроенного графического ядра.
Архитектура Meteor Lake: новый подход к производительности и эффективности
В основе Core Ultra 7 265KF лежит инновационная модульная архитектура Intel 4, которая впервые разделяет вычислительные блоки на отдельные плитки. Конфигурация включает 16 ядер (6 высокопроизводительных P-cores и 8 энергоэффективных E-cores) и 22 потока, что обеспечивает выдающуюся многозадачность. Базовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона в турбо-режиме до 5.5 ГГц на P-ядрах, что гарантирует высокую однопоточную производительность, критически важную для игр. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) достигает 24 МБ, что значительно ускоряет обработку часто используемых данных.
Контроллеры памяти и высокоскоростные интерфейсы
Процессор оснащен двухканальным контроллером памяти, поддерживающим исключительно современный стандарт DDR5 с высокими частотами, что обеспечивает максимальную пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Для подключения видеокарты и накопителей используется 20 линий PCI Express 5.0, что вдвое увеличивает доступную полосу пропускания по сравнению с PCIe 4.0, раскрывая потенциал новейших графических ускорителей и сверхбыстрых SSD. Отсутствие встроенного графического ядра (обозначение "F") делает эту модель оптимальным выбором для сборок с дискретной видеокартой.
Энергопотребление, тепловыделение и потенциал разгона
Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, что характерно для высокопроизводительных моделей. При пиковых нагрузках в турбо-режиме потребление энергии может быть значительно выше, поэтому для стабильной работы потребуется эффективная система охлаждения - мощный башенный кулер или СЖО. Модель с суффиксом "K" обладает разблокированным множителем, предоставляя энтузиастам широкие возможности для ручного разгона с целью выжать дополнительную производительность, что накладывает повышенные требования на качество материнской платы (VRM) и блока питания.
Дополнительные технологии и функции платформы
Несмотря на отсутствие встроенного графического ядра, процессор Intel Core Ultra 7 265KF включает специализированные AI-ускорители (NPU), которые разгружают CPU и GPU при выполнении задач искусственного интеллекта, таких как шумоподавление в видеочатах или улучшение изображения. Поддержка технологии Intel Application Optimization (APO) позволяет динамически распределять рабочие нагрузки между ядрами для повышения эффективности. Через чипсет материнской платы обеспечивается расширенная функциональность, включая поддержку Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 и множества высокоскоростных портов USB.
Ключевые аспекты совместимости и сборки
Перед покупкой важно учесть, что данный OEM-процессор поставляется без штатного кулера и коробки, поэтому выбор системы охлаждения обязателен. Для его работы необходима материнская плата с сокетом LGA 1851 на чипсете Z790, B760 или H770 (с обновленным BIOS). Убедитесь, что ваш блок питания имеет достаточный запас мощности (рекомендуется от 750 Вт) и современные разъемы питания для материнской платы. После сборки рекомендуется провести стресс-тестирование системы и обновить микрокод BIOS до последней версии для обеспечения стабильности и поддержки всех функций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: Intel игровые, Игровые, LGA 1851, LGA 1851
Достоинства:
Комментарий:
Установил, все хорошо работает. Доставка быстрая, упаковка конечно может быть и лучше. Но доехало все целым.
Достоинства:
Комментарий:
пришло в коробке с пломбами, внутри проц был завернут в метр пупырки, замучался разматывать, на вид новый, целый, после монтажа обновлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
запаковано сомнительно но окей, в пупырку в коробке с Пломбами. Новый, Работает. ура
Достоинства:
Комментарий:
Камень процессор пришел хорошо упакован. Работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Не греется. Визуально новый. Приехал надежно упакованный.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично. соответствует маркировке. пришёл быстро, работает прекрасно, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
процессор пришел новенький в блистере, все завелось. пока не разгонял
Достоинства:
Комментарий:
камень годный, новый. завелся хорошо на gigabyte z890 eagle и 8400 mhz ram. пока ничего не гнал не андервольтил вообще ничего. под водянкой poseidon elite 360 на рабочем столе 42 градуса, не знаю много это или мало. проц шустрый. в синтетике в три раза шустрее старого ryzen7 5700x3d.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core Ultra 7 265KF OEM AT8076806410
Достоинства:
Комментарий:
Установил, все хорошо работает. Доставка быстрая, упаковка конечно может быть и лучше. Но доехало все целым.
Достоинства:
Комментарий:
пришло в коробке с пломбами, внутри проц был завернут в метр пупырки, замучался разматывать, на вид новый, целый, после монтажа обновлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
запаковано сомнительно но окей, в пупырку в коробке с Пломбами. Новый, Работает. ура
Достоинства:
Комментарий:
Камень процессор пришел хорошо упакован. Работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Не греется. Визуально новый. Приехал надежно упакованный.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично. соответствует маркировке. пришёл быстро, работает прекрасно, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
процессор пришел новенький в блистере, все завелось. пока не разгонял
Достоинства:
Комментарий:
камень годный, новый. завелся хорошо на gigabyte z890 eagle и 8400 mhz ram. пока ничего не гнал не андервольтил вообще ничего. под водянкой poseidon elite 360 на рабочем столе 42 градуса, не знаю много это или мало. проц шустрый. в синтетике в три раза шустрее старого ryzen7 5700x3d.