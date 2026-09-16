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Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN

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Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - фото 1
Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - фото 2
Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - фото 3
Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - фото 4
Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
250K Plus
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
  • Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - фото 1
  • Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - фото 2
  • Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - фото 3
  • Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - фото 4
  • Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 850 руб. 
Начислим 366 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN
22 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
250K Plus
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Объем кэша L1
1952
Объем кэша L2
26
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
4.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х1
Вес, г.
20

Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN

Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
250K Plus
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Объем кэша L1
1952
Объем кэша L2
26
Развернуть
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
4.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886 A4UZ IN - стоимость товара 22850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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