Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F)
Процессор Intel Core Ultra 5 на ядре Arrow Lake-S — это мощь и скорость в новом поколении. 14 ядер и 14 потоков дают отличную производительность для ресурсоёмких задач и многозадачности. Тактовая частота до 5,2 ГГц в режиме Turbo обеспечивает мгновенный отклик при высоких нагрузках. Интегрированное графическое ядро Intel Graphics берёт на себя графические задачи, позволяя экономить на отдельной видеокарте для офисных и мультимедийных сценариев. Поддержка современной памяти DDR5 и максимум в 192 Гб превращают этот процессор в настоящий центр быстрой и плавной работы с большими объёмами данных. Кэш второго уровня 26 Мб и кэш третьего уровня 24 Мб ускоряют доступ к информации и повышают общую отзывчивость системы. Современный техпроцесс 3 нм снижает тепловыделение, а максимальная температура в 105 °C даёт уверенность в надёжности. Формат OEM и поддержка сокета LGA 1851 открывают широкие возможности для апгрейда или сборки современной мощной системы.
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
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