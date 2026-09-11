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Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN)

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Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) - фото 1
Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
  • Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) - фото 1
  • Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518261
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN)

Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) отличается высокой производительностью и может стать отличным решением для игровых и рабочих систем любого класса. Данная модель разработана на базе микроархитектуры Alder Lake и выполнена по техпроцессу 10 нм, благодаря чему процессор отличается высокой технологичностью. Для его монтажа на материнскую плату используется сокет LGA 1700.



Теги товара: Intel 12-го поколения

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Описание
Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) отличается высокой производительностью и может стать отличным решением для игровых и рабочих систем любого класса. Данная модель разработана на базе микроархитектуры Alder Lake и выполнена по техпроцессу 10 нм, благодаря чему процессор отличается высокой технологичностью. Для его монтажа на материнскую плату используется сокет LGA 1700.


Теги товара: Intel 12-го поколения
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Отзывы


Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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