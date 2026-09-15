Процессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 IN)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 IN)
Процессор Intel Celeron G6900 станет отличным выбором для офисных и домашних систем и позволит эффективно решать различные базовые задачи. Модель соответствует 12-му поколению, выполнена на основе архитектуры Alder Lake-S. Для установки на материнские платы используется сокет LGA 1700. Процессор Intel Celeron G6900 использует 2 физических ядра и 2 потока. Благодаря этому, а также объемному кэшу разных уровней и рабочей частоте 3400 МГц обеспечивается высокая производительность и возможность решать различные простые задачи с наименьшими затратами времени. Графическая подсистема представлена чипом Intel UHD Graphics 710, который позволит комфортно просматривать фото и видео высокой четкости, а также работать в сети Интернет. Модель поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти типа DDR4/DDR5 с максимальной частотой до 4800 МГц. Встроенный контроллер PCI-E соответствует версии 5.0.
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Теги товара: LGA 1700, С встроенной графикой
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Теги товара: LGA 1700, С встроенной графикой
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