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Процессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)

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Процессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
12
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
4.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 430 руб. 
Начислим 935 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294471
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
58 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
12
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
4.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
94
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)

Intel Core i9-10920X — это 12-ти ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, которую можно увеличить до 4.6 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 19.25 МБ.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
12
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
4.6
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
94
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Intel Core i9-10920X — это 12-ти ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, которую можно увеличить до 4.6 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 19.25 МБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ) - стоимость товара 58430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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