Процессор Gigabyte 7313 (100-000000329)
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Характеристики
Описание товара Процессор Gigabyte 7313 (100-000000329)
Процессоры Gigabyte серии Epyc представляют собой высокопроизводительные решения, предназначенные для использования в серверных и рабочих станциях. Изготовленные по передовому 7-нм техпроцессу, эти процессоры обеспечивают максимальную эффективность и энергоэффективность. С 16 ядрами на борту, они способны обрабатывать большое количество задач одновременно, что идеально подходит для многозадачных сред и интенсивных вычислительных операций. Базовая тактовая частота данных процессоров составляет 3 ГГц, что обеспечивает стабильную и быструю производительность в стандартных условиях. В случаях, требующих повышенной мощности, процессоры могут переходить в режим Turbo, увеличивая тактовую частоту до 3,7 ГГц, что позволяет с легкостью справляться с более требовательными задачами и увеличивать пропускную способность системы. Эти процессоры особенно подходят для работы с большими данными, виртуализации, облачных вычислений и других задач, требующих высокой вычислительной мощности и надежности. Gigabyte Epyc — это решение для тех, кто ищет баланс между производительностью, инновациями и эффективностью.
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Теги товара: 16 ядерные
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Теги товара: 16 ядерные
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