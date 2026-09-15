Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
10
Количество потоков
20
Объем кэша L3
19.25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 030 руб.
В наличии
Код товара: 496574
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
57 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
10
Количество потоков
20
Объем кэша L2
10
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
94
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM
Классические надежные процессоры для компьютеров. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться с друзьями и близкими, развлекаться и работать. Также вас порадует впечатляющая производительность и качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 2066, 10 ядерные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 59 130 руб.14783 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
-
В наличииЦена 59 130 руб.14783 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM
-
В наличииЦена 59 820 руб.14955 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719
-
В наличииЦена 61 660 руб.15415 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10940X (CD8069504381900 S RGSH) OEM
-
В наличииЦена 67 140 руб.16785 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338)
-
В наличииЦена 70 090 руб.17523 руб. в СплитПроцессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM
-
В наличииЦена 115 590 руб.28898 руб. в СплитПроцессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)
-
В наличииЦена 118 120 руб.29530 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC X48 7643 SP3 OEM (100-000000326)
-
В наличииЦена 147 610 руб.36903 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313)
-
В наличииЦена 154 350 руб.38588 руб. в СплитПроцессор Ryzen X16 Threadripper PRO 7955WX sTR5 350W 4500 100-0...
-
В наличииЦена 455 170 руб.113793 руб. в СплитПроцессор Ryzen X32 Threadripper PRO 9975WX sTR5 350W 4000 100-0...
-
В наличииЦена 566 945 руб.141737 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 9965 Soc-SP5 2.25GHz OEM
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
10
Количество потоков
20
Объем кэша L2
10
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
3.7
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
94
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры для компьютеров. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться с друзьями и близкими, развлекаться и работать. Также вас порадует впечатляющая производительность и качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 2066, 10 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 2066, 10 ядерные
Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 57030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM