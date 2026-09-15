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Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM

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Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
10
Количество потоков
20
Объем кэша L3
19.25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 030 руб. 
Начислим 913 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496574
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM
57 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
10
Количество потоков
20
Объем кэша L2
10
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
94
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM

Классические надежные процессоры для компьютеров. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться с друзьями и близкими, развлекаться и работать. Также вас порадует впечатляющая производительность и качество графики.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
10
Количество потоков
20
Объем кэша L2
10
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
3.7
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
94
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Классические надежные процессоры для компьютеров. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться с друзьями и близкими, развлекаться и работать. Также вас порадует впечатляющая производительность и качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OEM - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 57030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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