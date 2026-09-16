Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
Процессор Intel Core Ultra 9 285K оснащается разъемом подключения LGA 1851, за счет которого осуществляется его установка на сокет материнской платы сборки. Компонент с 24 ядрами подходит для игрового системного блока и демонстрирует стандартную частоту 3.7 ГГц. Функция разгона дает возможность увеличить тактовую частоту до величины 5.7 ГГц. В одной сборке с этим ЦПУ вы сможете использовать планки памяти стандарта DDR5. Совместимая память емкостью до 192 ГБ может работать с частотой до 6400 МГц. Благодаря наличию графического встроенного ядра Intel Graphics процессор Intel Core Ultra 9 285K допускает использование в системном блоке без дискретной видеокарты. Частота встроенной графики – 2000 МГц. Компонент нуждается в установке системы охлаждения с возможностью рассеивания от 125 Вт тепловой энергии.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 47 040 руб.11760 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-000001368
-
В наличииЦена 47 460 руб. 57 110 руб.11865 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
-
В наличииЦена 53 220 руб.13305 руб. в СплитПроцессор Gigabyte 7313 (100-000000329)
-
В наличииЦена 57 010 руб.14253 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OE...
-
В наличииЦена 59 120 руб.14780 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
-
В наличииЦена 59 120 руб.14780 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 7663 (100-000000318)
-
В наличииЦена 59 120 руб.14780 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM
-
В наличииЦена 59 820 руб.14955 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719
-
В наличииЦена 61 650 руб.15413 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10940X (CD8069504381900 S RGSH) OEM
-
В наличииЦена 67 120 руб.16780 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338)
-
В наличииЦена 70 070 руб.17518 руб. в СплитПроцессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM
-
В наличииЦена 115 560 руб.28890 руб. в СплитПроцессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Отзывы о товаре Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)