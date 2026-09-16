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Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)

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Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - фото 1
Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - фото 2
Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - фото 3
Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - фото 4
Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
  • Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - фото 1
  • Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - фото 2
  • Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - фото 3
  • Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - фото 4
  • Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 390 руб. 
Начислим 791 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
49 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Объем кэша L2
40
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
3.7
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)

Процессор Intel Core Ultra 9 285K оснащается разъемом подключения LGA 1851, за счет которого осуществляется его установка на сокет материнской платы сборки. Компонент с 24 ядрами подходит для игрового системного блока и демонстрирует стандартную частоту 3.7 ГГц. Функция разгона дает возможность увеличить тактовую частоту до величины 5.7 ГГц. В одной сборке с этим ЦПУ вы сможете использовать планки памяти стандарта DDR5. Совместимая память емкостью до 192 ГБ может работать с частотой до 6400 МГц. Благодаря наличию графического встроенного ядра Intel Graphics процессор Intel Core Ultra 9 285K допускает использование в системном блоке без дискретной видеокарты. Частота встроенной графики – 2000 МГц. Компонент нуждается в установке системы охлаждения с возможностью рассеивания от 125 Вт тепловой энергии.



Теги товара: LGA 1851, LGA 1851

Отзывы о товаре Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Объем кэша L2
40
Объем кэша L3
36
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.7
Частота процессора в режиме Turbo
5.7
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core Ultra 9 285K оснащается разъемом подключения LGA 1851, за счет которого осуществляется его установка на сокет материнской платы сборки. Компонент с 24 ядрами подходит для игрового системного блока и демонстрирует стандартную частоту 3.7 ГГц. Функция разгона дает возможность увеличить тактовую частоту до величины 5.7 ГГц. В одной сборке с этим ЦПУ вы сможете использовать планки памяти стандарта DDR5. Совместимая память емкостью до 192 ГБ может работать с частотой до 6400 МГц. Благодаря наличию графического встроенного ядра Intel Graphics процессор Intel Core Ultra 9 285K допускает использование в системном блоке без дискретной видеокарты. Частота встроенной графики – 2000 МГц. Компонент нуждается в установке системы охлаждения с возможностью рассеивания от 125 Вт тепловой энергии.


Теги товара: LGA 1851, LGA 1851
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419) - данный товар вы можете купить по цене 49390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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