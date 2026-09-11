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Процессор Intel Socket 1200 Core i5-10500 (CM8070104290511SRH3A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Socket 1200 Core i5-10500 (CM8070104290511SRH3A)

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Процессор Intel Socket 1200 Core i5-10500 (CM8070104290511SRH3A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10500
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510703
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10500
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.1
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Socket 1200 Core i5-10500 (CM8070104290511SRH3A)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-10500 - это сбалансированное решение для создания производительной домашней или офисной системы без переплаты. На сокете LGA 1200 он отлично подходит для гейминга в разрешении Full HD или QHD в паре с видеокартой уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600, обеспечивая высокий FPS в большинстве современных проектов. Шести ядер с поддержкой 12 потоков достаточно для комфортной работы с офисными пакетами, веб-браузингом с десятками вкладок, легкого видеомонтажа и стриминга игр через кодировщик видеокарты, что делает его удачным выбором для универсальной сборки на базе материнских плат серий B460 или H470.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит микроархитектура Comet Lake, выпущенная по 14-нм техпроцессу. Конфигурация из 6 физических ядер и 12 виртуальных потоков (Hyper-Threading) обеспечивает отличный баланс между производительностью в однопоточных задачах и многозадачностью. Базовая частота процессора составляет 3.1 ГГц, а в режиме турбо-ускорения Intel Turbo Boost Max 3.0 все ядра могут работать на частоте до 4.2 ГГц, а одно - до 4.5 ГГц. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 12 МБ, что положительно сказывается на скорости отклика системы в играх и рабочих приложениях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер оперативной памяти в процессоре Core i5-10500 поддерживает двухканальный режим работы с DDR4. Максимальная официальная частота памяти ограничена 2666 МГц, что является важным нюансом при выборе комплектующих. Для связи с высокоскоростными компонентами используется шина PCIe 3.0, предоставляющая 16 линий для видеокарты и дополнительные линии через чипсет материнской платы для накопителей NVMe. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для решения базовых задач.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренные требования к системе охлаждения; для него будет достаточно качественного башенного кулера. Важно понимать, что под длительной многоядерной нагрузкой реальное энергопотребление может быть выше. Модель Core i5-10500 имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него недоступен, что компенсируется стабильностью работы и более простыми требованиями к системе питания (VRM) материнской платы.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенная графика UHD Graphics 630 способна обеспечить вывод изображения на несколько дисплеев, декодирование видеоформатов 4K и работу в нетребовательных к графике приложениях. Она также поддерживает технологию Intel Quick Sync Video, которая значительно ускоряет кодирование и потоковое вещание видео в специализированных программах. Дополнительные возможности, такие как поддержка аппаратной виртуализации (VT-x, VT-d), остаются на борту, что может быть полезно для запуска виртуальных машин.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на чипсете Intel 400 или 500 серии (B460, H470, B560, H510, Z490, Z590) имеет сокет LGA 1200 и при необходимости обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости. Для реализации двухканального режима памяти потребуется установка двух одинаковых модулей DDR4. Хотя штатного боксового кулера может быть достаточно для повседневных задач, для поддержания стабильных турбо-частот под долгой нагрузкой рекомендуется установка более эффективного башенного охладителя.

Отзывы о товаре Процессор Intel Socket 1200 Core i5-10500 (CM8070104290511SRH3A)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10500
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Развернуть
Тактовая частота
3.1
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-10500 - это сбалансированное решение для создания производительной домашней или офисной системы без переплаты. На сокете LGA 1200 он отлично подходит для гейминга в разрешении Full HD или QHD в паре с видеокартой уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600, обеспечивая высокий FPS в большинстве современных проектов. Шести ядер с поддержкой 12 потоков достаточно для комфортной работы с офисными пакетами, веб-браузингом с десятками вкладок, легкого видеомонтажа и стриминга игр через кодировщик видеокарты, что делает его удачным выбором для универсальной сборки на базе материнских плат серий B460 или H470.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит микроархитектура Comet Lake, выпущенная по 14-нм техпроцессу. Конфигурация из 6 физических ядер и 12 виртуальных потоков (Hyper-Threading) обеспечивает отличный баланс между производительностью в однопоточных задачах и многозадачностью. Базовая частота процессора составляет 3.1 ГГц, а в режиме турбо-ускорения Intel Turbo Boost Max 3.0 все ядра могут работать на частоте до 4.2 ГГц, а одно - до 4.5 ГГц. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 12 МБ, что положительно сказывается на скорости отклика системы в играх и рабочих приложениях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер оперативной памяти в процессоре Core i5-10500 поддерживает двухканальный режим работы с DDR4. Максимальная официальная частота памяти ограничена 2666 МГц, что является важным нюансом при выборе комплектующих. Для связи с высокоскоростными компонентами используется шина PCIe 3.0, предоставляющая 16 линий для видеокарты и дополнительные линии через чипсет материнской платы для накопителей NVMe. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630 позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для решения базовых задач.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренные требования к системе охлаждения; для него будет достаточно качественного башенного кулера. Важно понимать, что под длительной многоядерной нагрузкой реальное энергопотребление может быть выше. Модель Core i5-10500 имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него недоступен, что компенсируется стабильностью работы и более простыми требованиями к системе питания (VRM) материнской платы.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенная графика UHD Graphics 630 способна обеспечить вывод изображения на несколько дисплеев, декодирование видеоформатов 4K и работу в нетребовательных к графике приложениях. Она также поддерживает технологию Intel Quick Sync Video, которая значительно ускоряет кодирование и потоковое вещание видео в специализированных программах. Дополнительные возможности, такие как поддержка аппаратной виртуализации (VT-x, VT-d), остаются на борту, что может быть полезно для запуска виртуальных машин.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на чипсете Intel 400 или 500 серии (B460, H470, B560, H510, Z490, Z590) имеет сокет LGA 1200 и при необходимости обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости. Для реализации двухканального режима памяти потребуется установка двух одинаковых модулей DDR4. Хотя штатного боксового кулера может быть достаточно для повседневных задач, для поддержания стабильных турбо-частот под долгой нагрузкой рекомендуется установка более эффективного башенного охладителя.

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Процессор Intel Socket 1200 Core i5-10500 (CM8070104290511SRH3A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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