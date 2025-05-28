Процессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
Процессор AMD Ryzen 5 с интегрированным графическим ядром AMD Radeon Vega 7 — это мощное решение для энтузиастов и профессионалов. Этот процессор оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает отличную многозадачность и быструю обработку данных. С использованием ядра Cezanne и техпроцесса 7 нм, данная модель гарантирует высокую энергоэффективность и производительность. Максимально поддерживаемый объем памяти составляет 128 ГБ, что позволяет легко справляться с ресурсоемкими приложениями и играми. Совместимость с памятью типа DDR4 обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшает общую производительность системы. С объемом кэша L2 3 МБ и кэша L3 16 МБ, процессор обеспечивает быструю доступность к данным, снижая время ожидания для критичных задач. Процессор обладает интегрированной графикой AMD Radeon Vega 7, которая обеспечивает достойную графическую производительность без необходимости в отдельной видеокарте. Максимальная рабочая температура составляет 95 °C, что позволяет поддерживать высокую производительность под нагрузкой. Данная модель поставляется в виде OEM, что делает её идеальной для сборщиков систем и энтузиастов, ищущих эффективное и экономичное решение. Процессор совместим с разъемом AM4, что обеспечивает широкую совместимость с различными материнскими платами на рынке. Этот процессор от бренда AMD предлагает сбалансированное сочетание мощности и эффективности, отлично подходящее для создания высокопроизводительных ПК для работы и игр.
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Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой, AM4
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5000, AMD игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой, AM4
Достоинства:
Комментарий:
крайне доволен выбором. Во первых, он не греется, для охлаждения достаточно кулера с теплоотводностью 65w. Во вторых, у него мощная графика, в кораблики / танки за глаза поиграть. В третьих, он мощный по производительности, для видеомонтажа отличный, на видео скорость кодировки файлов. Так что отличный выбор за 10500 р.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично процессор целый, работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Boss of the GYM среди рязаней был и без того 5600х, а тут и встройка, и разогнали. к пункту выдачи никаких вопросов, Ситилинк молодцы, дали время на осмотр, как вы знаете OEM поставка на забавной подложке, аля шоколадку отломали для понимания: нижние частоты чуть уронили, верхние чуть задрали. PCI 3.0. для бюджетной сборки самое оно, хватит с лихвой ещё года на три. пока в процессе сборки, будет ждать остальных деталей. спасибо))
Достоинства:
Комментарий:
**⭐⭐⭐⭐⭐ Отличный процессор для игр и работы!** Купил AMD Ryzen 5 5600 GT и очень доволен! Процессор быстро справляется со всеми задачами: игры (Cyberpunk, Warzone), монтаж видео и повседневная работа – всё летает. -Мощные 6 ядер/12 потоков– хватает для любых задач. -Энергоэффективность– греется мало, даже со стандартным кулером. -PCIe 4.0 – отлично работает с современными SSD и видеокартами. - Встроенная графика – удобно, если пока нет дискретной видеокарты. Единственный нюанс – для самых требовательных игр лучше докупить видеокарту. В остальном – идеальный выбор за свои деньги!
Достоинства:
Комментарий:
рабочий,установился без проблем, всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
отличный , хорошая графика , 6 ядер 4,6 тактовая
Достоинства:
Комментарий:
работает, хороший процессор со встроенным видеоядром, для офисного пк самое-то если бы еще не урезали PCI до 3.0
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
Достоинства:
Комментарий:
крайне доволен выбором. Во первых, он не греется, для охлаждения достаточно кулера с теплоотводностью 65w. Во вторых, у него мощная графика, в кораблики / танки за глаза поиграть. В третьих, он мощный по производительности, для видеомонтажа отличный, на видео скорость кодировки файлов. Так что отличный выбор за 10500 р.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично процессор целый, работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Boss of the GYM среди рязаней был и без того 5600х, а тут и встройка, и разогнали. к пункту выдачи никаких вопросов, Ситилинк молодцы, дали время на осмотр, как вы знаете OEM поставка на забавной подложке, аля шоколадку отломали для понимания: нижние частоты чуть уронили, верхние чуть задрали. PCI 3.0. для бюджетной сборки самое оно, хватит с лихвой ещё года на три. пока в процессе сборки, будет ждать остальных деталей. спасибо))
Достоинства:
Комментарий:
**⭐⭐⭐⭐⭐ Отличный процессор для игр и работы!** Купил AMD Ryzen 5 5600 GT и очень доволен! Процессор быстро справляется со всеми задачами: игры (Cyberpunk, Warzone), монтаж видео и повседневная работа – всё летает. -Мощные 6 ядер/12 потоков– хватает для любых задач. -Энергоэффективность– греется мало, даже со стандартным кулером. -PCIe 4.0 – отлично работает с современными SSD и видеокартами. - Встроенная графика – удобно, если пока нет дискретной видеокарты. Единственный нюанс – для самых требовательных игр лучше докупить видеокарту. В остальном – идеальный выбор за свои деньги!
Достоинства:
Комментарий:
рабочий,установился без проблем, всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
отличный , хорошая графика , 6 ядер 4,6 тактовая
Достоинства:
Комментарий:
работает, хороший процессор со встроенным видеоядром, для офисного пк самое-то если бы еще не урезали PCI до 3.0