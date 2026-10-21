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Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)

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Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L3
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254720
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)
9 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L3
9
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х1
Вес, г.
6

Описание товара Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)

Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)

Отзывы о товаре Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L3
9
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5) - этот товар вы можете купить по цене 9370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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