Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L3
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб.
В наличии
Код товара: 254720
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L3
9
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х1
Вес, г.
6
Описание товара Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)
Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
6
Объем кэша L3
9
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403358816S R3X5) - этот товар вы можете купить по цене 9370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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