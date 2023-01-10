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Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM

7 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM - фото 1
Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
AMD Ryzen 7 5700X
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
  • Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 950 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 562664
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM
13 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
AMD Ryzen 7 5700X
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.4
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х3
Вес, г.
40

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM

AMD Ryzen 7 5700X - 8-ядерный 16-поточный десктопный процессор на архитектуре Zen 3 для сокета AM4 с базовой частотой 3.4 ГГц и бустом до 4.6 ГГц. TDP 65 Вт и разблокированный множитель делают его привлекательным выбором для игровых и рабочих сборок с упором на энергоэффективность.

Для каких задач процессор

Ryzen 7 5700X подходит для современных игр в паре с мощной видеокартой, обеспечивая высокий FPS и стабильный frametime. 8 ядер и 16 потоков дают запас для стриминга, монтажа видео, 3D-рендера и работы с тяжёлыми приложениями без заметных просадок в многозадачности.

Ключевые особенности

Процессор имеет 32 МБ кэша L3 и 4 МБ L2, поддерживает память DDR4-3200 и интерфейс PCIe 4.0 на платформах X570/B550. 7-нм техпроцесс позволяет сочетать высокую производительность с умеренным тепловыделением, а разблокированный множитель даёт возможности для ручного разгона и тонкой настройки напряжений.

Важные нюансы перед покупкой

Кулер в boxed-версии 5700X часто не входит в комплект, поэтому систему охлаждения нужно подобрать отдельно, ориентируясь на TDP 65 Вт и возможный разгон. При апгрейде старых систем важно убедиться, что BIOS материнской платы поддерживает Ryzen 5000-й серии.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM

Источник: Яндекс Маркет
10.01.2023
Александр Волков

Достоинства:
Топ процессор

Недостатки:
нету

Комментарий:
Доставка и процессор бомба
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2022
Денис Симонов

Достоинства:
Производительный Холодный

Недостатки:
В целом как таковых нет

Комментарий:
Очень холодный при полном стоке ибо зажат своими 65 Вт из-за при стресс-тесте не выдаёт выше 50 градусов(при полной нагрузке буст по всем ядрам достигает лишь 4.0Mhz) под модифицированным be quiet! PURE ROCK 2(стандартный вентилятор заменен на более эффективныйFractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM) и в играх температуры 50-55 градусов где бустится уже до 4.65Mhz.При полном снятии лимитов и настроенном PBO+Curve уже выглядит куда веселее как в плане производительности так и в плане температур ибо может работать в полную силу и ничто его не ограничивает.Но даже в таком варианте остаётся вполне холодным ибо всё тот же модифицированный be quiet! PURE ROCK 2 с ним справляется без особых проблем,а это компактная башня всего с 4 тепловыми трубками.В стресс-тесте температуры уже достигают спокойно 80 градусов,а в играх уже 60-67 градусов.С настроенным PBO+Curve при полной нагрузке бустится по всем ядрам до 4.625Mhz,а в играх уже до 4.85Mhz. Ну и выкладываю скрины с производительностью в некоторых бенчмарках + скрины настроенного PBO+Curve чтобы имелось хоть какое-то представление о производительности процессора.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2022
Олег Ч

Достоинства:
очень шустрый, встает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2022
Sk ReL

Достоинства:
Отличный процессор, не горячий, для игр и стримов самое то. Брал в связке с rtx 3080

Недостатки:
Не нашел
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2022
Павел и Татьяна

Достоинства:
AMD Ryzen 7 5700x отличный процессор, имеется мощность (реальных восемь ядер, 16 потоков), умеренное тепловыделение, нет троттлинга в отличие аналогичных моделей intel (который только может работать на оптимизации).

Недостатки:
Только цена, но intel тоже не дешевый

Комментарий:
Мое личное мнение, процессор достойный в модельном ряду компании АMD, для игр это самый оптимальный выбор, честная и добротная мощь и долговечность.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2022
Андрей Волков

Достоинства:
1) Холодный 2) по сравнению с 2700х это просто зверь 3) Даже на высоких частотах температура 50-55 градусов
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:
Невысокий TDP спокойно работает на температуре не выше 73 градусов под башней be quiet и пастой mx4;

Недостатки:
Минусов не было замечено

Комментарий:
Доставили быстро, все приехало целым, без нареканий.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
AMD Ryzen 7 5700X
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
32
Развернуть
Тактовая частота
3.4
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

AMD Ryzen 7 5700X - 8-ядерный 16-поточный десктопный процессор на архитектуре Zen 3 для сокета AM4 с базовой частотой 3.4 ГГц и бустом до 4.6 ГГц. TDP 65 Вт и разблокированный множитель делают его привлекательным выбором для игровых и рабочих сборок с упором на энергоэффективность.

Для каких задач процессор

Ryzen 7 5700X подходит для современных игр в паре с мощной видеокартой, обеспечивая высокий FPS и стабильный frametime. 8 ядер и 16 потоков дают запас для стриминга, монтажа видео, 3D-рендера и работы с тяжёлыми приложениями без заметных просадок в многозадачности.

Ключевые особенности

Процессор имеет 32 МБ кэша L3 и 4 МБ L2, поддерживает память DDR4-3200 и интерфейс PCIe 4.0 на платформах X570/B550. 7-нм техпроцесс позволяет сочетать высокую производительность с умеренным тепловыделением, а разблокированный множитель даёт возможности для ручного разгона и тонкой настройки напряжений.

Важные нюансы перед покупкой

Кулер в boxed-версии 5700X часто не входит в комплект, поэтому систему охлаждения нужно подобрать отдельно, ориентируясь на TDP 65 Вт и возможный разгон. При апгрейде старых систем важно убедиться, что BIOS материнской платы поддерживает Ryzen 5000-й серии.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2023
Александр Волков

Достоинства:
Топ процессор

Недостатки:
нету

Комментарий:
Доставка и процессор бомба
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2022
Денис Симонов

Достоинства:
Производительный Холодный

Недостатки:
В целом как таковых нет

Комментарий:
Очень холодный при полном стоке ибо зажат своими 65 Вт из-за при стресс-тесте не выдаёт выше 50 градусов(при полной нагрузке буст по всем ядрам достигает лишь 4.0Mhz) под модифицированным be quiet! PURE ROCK 2(стандартный вентилятор заменен на более эффективныйFractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM) и в играх температуры 50-55 градусов где бустится уже до 4.65Mhz.При полном снятии лимитов и настроенном PBO+Curve уже выглядит куда веселее как в плане производительности так и в плане температур ибо может работать в полную силу и ничто его не ограничивает.Но даже в таком варианте остаётся вполне холодным ибо всё тот же модифицированный be quiet! PURE ROCK 2 с ним справляется без особых проблем,а это компактная башня всего с 4 тепловыми трубками.В стресс-тесте температуры уже достигают спокойно 80 градусов,а в играх уже 60-67 градусов.С настроенным PBO+Curve при полной нагрузке бустится по всем ядрам до 4.625Mhz,а в играх уже до 4.85Mhz. Ну и выкладываю скрины с производительностью в некоторых бенчмарках + скрины настроенного PBO+Curve чтобы имелось хоть какое-то представление о производительности процессора.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2022
Олег Ч

Достоинства:
очень шустрый, встает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2022
Sk ReL

Достоинства:
Отличный процессор, не горячий, для игр и стримов самое то. Брал в связке с rtx 3080

Недостатки:
Не нашел
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2022
Павел и Татьяна

Достоинства:
AMD Ryzen 7 5700x отличный процессор, имеется мощность (реальных восемь ядер, 16 потоков), умеренное тепловыделение, нет троттлинга в отличие аналогичных моделей intel (который только может работать на оптимизации).

Недостатки:
Только цена, но intel тоже не дешевый

Комментарий:
Мое личное мнение, процессор достойный в модельном ряду компании АMD, для игр это самый оптимальный выбор, честная и добротная мощь и долговечность.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2022
Андрей Волков

Достоинства:
1) Холодный 2) по сравнению с 2700х это просто зверь 3) Даже на высоких частотах температура 50-55 градусов
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:
Невысокий TDP спокойно работает на температуре не выше 73 градусов под башней be quiet и пастой mx4;

Недостатки:
Минусов не было замечено

Комментарий:
Доставили быстро, все приехало целым, без нареканий.


Процессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM - по цене 13950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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