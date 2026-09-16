Процессор Intel Core i5-14400F S1700 OEM 2.5G CM8071504821113 IN
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738980
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L1
864
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core i5-14400F S1700 OEM 2.5G CM8071504821113 IN
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L1
864
Объем кэша L2
9.5
Развернуть
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Процессор Intel Core i5-14400F S1700 OEM 2.5G CM8071504821113 IN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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