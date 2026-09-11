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Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)

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Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake (2015)
Количество ядер
4
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 240 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 65492
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)
13 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake (2015)
Количество ядер
4
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.2
Интегрированное графическое ядро
Intel HD Graphics 530
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)

4-ядерный процессор, Socket LGA1151, частота 3200 МГц, объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб, ядро Skylake (2015), техпроцесс 14 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake (2015)
Количество ядер
4
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.2
Интегрированное графическое ядро
Intel HD Graphics 530
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
4-ядерный процессор, Socket LGA1151, частота 3200 МГц, объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб, ядро Skylake (2015), техпроцесс 14 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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