Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake (2015)
Количество ядер
4
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 240 руб.
В наличии
Код товара: 65492
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
13 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake (2015)
Количество ядер
4
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.2
Интегрированное графическое ядро
Intel HD Graphics 530
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)
4-ядерный процессор, Socket LGA1151, частота 3200 МГц, объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб, ядро Skylake (2015), техпроцесс 14 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 4 ядерные, С встроенной графикой
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake (2015)
Количество ядер
4
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.2
Интегрированное графическое ядро
Intel HD Graphics 530
Развернуть
Страна производитель
Китай
4-ядерный процессор, Socket LGA1151, частота 3200 МГц, объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб, ядро Skylake (2015), техпроцесс 14 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 4 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 4 ядерные, С встроенной графикой
Процессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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