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Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM

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Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 1
Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 2
Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 3
Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 4
Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 5
Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
225F
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
10
  • Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 2
  • Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 3
  • Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 4
  • Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 5
  • Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735220
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Характеристики

Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
225F
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
10
Объем кэша L2
22
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Частота процессора в режиме Turbo
4.9
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Страна производитель
Китай
Вес, г.
36

Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM

**Центральный процессор Intel Core Ultra 5 225F OEM (Arrow Lake)** Процессор Intel Core Ultra 5 225F — это мощное решение для современных компьютеров. Он создан на базе архитектуры Arrow Lake и предлагает высокую производительность для различных задач. **Основные характеристики:** * **Частота:** базовая частота процессора составляет 2,7 ГГц, а максимальная частота в режиме Turbo Boost достигает 4,9 ГГц. * **Количество ядер и потоков:** процессор имеет 10 потоков и 4 эффективных ядра, а также 6 производительных ядер, что обеспечивает отличную многозадачность и производительность. * **Кэш-память:** объём L2-кэша составляет 22 Мб, а общий объём кэш-памяти — 20 Мб. * **TDP:** тепловой пакет процессора варьируется от 65 Вт до 121 Вт, что позволяет использовать его в различных системах. * **Сокет:** процессор совместим с разъёмом S1851. Intel Core Ultra 5 225F не имеет встроенной графики, что делает его идеальным выбором для систем с дискретной видеокартой. Этот процессор подойдёт для игровых систем, рабочих станций и других требовательных приложений. Он обеспечит высокую производительность и надёжную работу вашей системы.



Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 10 ядерные

Отзывы о товаре Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
225F
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
10
Объем кэша L2
22
Объем кэша L3
20
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Частота процессора в режиме Turbo
4.9
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Страна производитель
Китай
Описание
**Центральный процессор Intel Core Ultra 5 225F OEM (Arrow Lake)** Процессор Intel Core Ultra 5 225F — это мощное решение для современных компьютеров. Он создан на базе архитектуры Arrow Lake и предлагает высокую производительность для различных задач. **Основные характеристики:** * **Частота:** базовая частота процессора составляет 2,7 ГГц, а максимальная частота в режиме Turbo Boost достигает 4,9 ГГц. * **Количество ядер и потоков:** процессор имеет 10 потоков и 4 эффективных ядра, а также 6 производительных ядер, что обеспечивает отличную многозадачность и производительность. * **Кэш-память:** объём L2-кэша составляет 22 Мб, а общий объём кэш-памяти — 20 Мб. * **TDP:** тепловой пакет процессора варьируется от 65 Вт до 121 Вт, что позволяет использовать его в различных системах. * **Сокет:** процессор совместим с разъёмом S1851. Intel Core Ultra 5 225F не имеет встроенной графики, что делает его идеальным выбором для систем с дискретной видеокартой. Этот процессор подойдёт для игровых систем, рабочих станций и других требовательных приложений. Он обеспечит высокую производительность и надёжную работу вашей системы.


Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 10 ядерные
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