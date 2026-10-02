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Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255)

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Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255) - фото 1
Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5 PRO
Модель
AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
14 980 руб.  15 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633077
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5 PRO
Модель
AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
0
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
40

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255)

Этот процессор станет отличным выбором для тех, кто ищет сбалансированное решение для работы, учебы или игр, сочетая в себе как вычислительные мощности, так и продвинутые графические возможности.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5 PRO
Модель
AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
0
Объем кэша L2
3
Развернуть
Объем кэша L3
16
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Описание
Этот процессор станет отличным выбором для тех, кто ищет сбалансированное решение для работы, учебы или игр, сочетая в себе как вычислительные мощности, так и продвинутые графические возможности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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