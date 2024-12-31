Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM
Для кого и под какие задачи создан AMD Ryzen 5 8600G
Процессор AMD Ryzen 5 8600G станет отличным решением для пользователей, которые собирают компактную, энергоэффективную и универсальную систему без дискретной видеокарты. Он идеально подходит для офисных и мультимедийных ПК, обеспечивая плавную работу в интернете, с офисными приложениями и просмотром видео в 4K. Благодаря современной встроенной графике Radeon 760M на архитектуре RDNA 3, этот процессор также позволит комфортно играть в популярные онлайн-игры и эспортивные тайтлы на средних настройках, делая его отличным выбором для бюджетных игровых и компактных сборок формата Mini-ITX. Процессор использует новый сокет AM5, что означает совместимость только с материнскими платами на чипсетах AMD 600 серии (A620, B650, X670) и гарантирует поддержку современных стандартов на годы вперед.
Архитектура, ядра и частоты процессора
В основе AMD Ryzen 5 8600G лежит новейшая гибридная архитектура Zen 4, изготовленная по 4-нм техпроцессу. Она сочетает в себе 6 высокопроизводительных ядер и 12 вычислительных потоков благодаря поддержке технологии SMT. Базовая частота процессора составляет 4.3 ГГц, а в режиме автоматического разгона Boost она может достигать 5.0 ГГц, обеспечивая отличную скорость отклика в однопоточных задачах и играх. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 16 МБ, что в сочетании с архитектурными улучшениями значительно ускоряет обработку данных и повышает общую производительность системы в многозадачных сценариях.
Кэш, память и контроллеры ввода-вывода
Контроллер памяти процессора Ryzen 5 8600G поддерживает исключительно современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность, критически важную для производительности встроенной графики. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти достигает 5200 МГц (без разгона), а для раскрытия полного потенциала iGPU рекомендуется использовать комплекты с более высокой частотой. Процессор оснащен 24 линиями PCIe 4.0, что обеспечивает высокоскоростное подключение современной видеокарты и NVMe SSD, практически устраняя узкие места в системе ввода-вывода. Ключевой особенностью данной модели является интегрированная графика AMD Radeon 760M с 8 вычислительными единицами (CU) на архитектуре RDNA 3, которая предлагает беспрецедентный для встроенного решения уровень производительности в играх.
TDP, энергопотребление и потенциал разгона
Номинальный теплопакет (TDP) процессора AMD Ryzen 5 8600G составляет 65 Вт, что делает его одним из самых энергоэффективных решений в линейке для сокета AM5. Такое значение TDP позволяет использовать компактные и тихие системы охлаждения, вплоть до штатного кулера в комплекте BOX-версии, и строить бесшумные ПК. Модель имеет разблокированный множитель (серия G, в отличие от X), что открывает возможности для ручного разгона как центрального процессора, так и встроенной графики через утилиты Precision Boost Overdrive и AMD Ryzen Master, однако для этого потребуется материнская плата на чипсете B650 или X670 с надежной схемой питания VRM.
Интегрированная графика и дополнительные технологии
Интегрированный графический процессор Radeon 760M является самой мощной iGPU в сегменте на момент выхода. Он поддерживает все современные API и технологии, включая аппаратное декодирование видеоформатов AV1 и H.264/H.265, что снижает нагрузку на CPU при стриминге и просмотре контента. Наличие встроенного видеоядра делает систему полностью готовой к работе сразу после сборки. Процессор также поддерживает технологии AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти и Smart Access Memory (Resizable BAR), которая при установке дискретной видеокарты AMD Radeon повышает производительность в играх за счет прямого доступа GPU ко всей видеопамяти.
Нюансы перед покупкой и сборкой
Перед покупкой процессора AMD Ryzen 5 8600G важно учесть, что для его работы необходима материнская плата с сокетом AM5 и, возможно, обновленной версией BIOS, особенно если используется плата раннего выпуска. Для раскрытия потенциала встроенной графики критически важна быстрая двухканальная оперативная память DDR5; рекомендуется устанавливать модули с частотой от 6000 МГц. Несмотря на низкий TDP, при активном разгоне всех компонентов следует выбрать качественный кулер башенного типа и убедиться в хорошей вентиляции корпуса. Данная OEM-версия процессора не включает в себя штатный кулер и гарантию от производителя, поэтому эти вопросы решаются отдельно через продавца.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
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Для кого и под какие задачи создан AMD Ryzen 5 8600G
Процессор AMD Ryzen 5 8600G станет отличным решением для пользователей, которые собирают компактную, энергоэффективную и универсальную систему без дискретной видеокарты. Он идеально подходит для офисных и мультимедийных ПК, обеспечивая плавную работу в интернете, с офисными приложениями и просмотром видео в 4K. Благодаря современной встроенной графике Radeon 760M на архитектуре RDNA 3, этот процессор также позволит комфортно играть в популярные онлайн-игры и эспортивные тайтлы на средних настройках, делая его отличным выбором для бюджетных игровых и компактных сборок формата Mini-ITX. Процессор использует новый сокет AM5, что означает совместимость только с материнскими платами на чипсетах AMD 600 серии (A620, B650, X670) и гарантирует поддержку современных стандартов на годы вперед.
Архитектура, ядра и частоты процессора
В основе AMD Ryzen 5 8600G лежит новейшая гибридная архитектура Zen 4, изготовленная по 4-нм техпроцессу. Она сочетает в себе 6 высокопроизводительных ядер и 12 вычислительных потоков благодаря поддержке технологии SMT. Базовая частота процессора составляет 4.3 ГГц, а в режиме автоматического разгона Boost она может достигать 5.0 ГГц, обеспечивая отличную скорость отклика в однопоточных задачах и играх. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 16 МБ, что в сочетании с архитектурными улучшениями значительно ускоряет обработку данных и повышает общую производительность системы в многозадачных сценариях.
Кэш, память и контроллеры ввода-вывода
Контроллер памяти процессора Ryzen 5 8600G поддерживает исключительно современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность, критически важную для производительности встроенной графики. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти достигает 5200 МГц (без разгона), а для раскрытия полного потенциала iGPU рекомендуется использовать комплекты с более высокой частотой. Процессор оснащен 24 линиями PCIe 4.0, что обеспечивает высокоскоростное подключение современной видеокарты и NVMe SSD, практически устраняя узкие места в системе ввода-вывода. Ключевой особенностью данной модели является интегрированная графика AMD Radeon 760M с 8 вычислительными единицами (CU) на архитектуре RDNA 3, которая предлагает беспрецедентный для встроенного решения уровень производительности в играх.
TDP, энергопотребление и потенциал разгона
Номинальный теплопакет (TDP) процессора AMD Ryzen 5 8600G составляет 65 Вт, что делает его одним из самых энергоэффективных решений в линейке для сокета AM5. Такое значение TDP позволяет использовать компактные и тихие системы охлаждения, вплоть до штатного кулера в комплекте BOX-версии, и строить бесшумные ПК. Модель имеет разблокированный множитель (серия G, в отличие от X), что открывает возможности для ручного разгона как центрального процессора, так и встроенной графики через утилиты Precision Boost Overdrive и AMD Ryzen Master, однако для этого потребуется материнская плата на чипсете B650 или X670 с надежной схемой питания VRM.
Интегрированная графика и дополнительные технологии
Интегрированный графический процессор Radeon 760M является самой мощной iGPU в сегменте на момент выхода. Он поддерживает все современные API и технологии, включая аппаратное декодирование видеоформатов AV1 и H.264/H.265, что снижает нагрузку на CPU при стриминге и просмотре контента. Наличие встроенного видеоядра делает систему полностью готовой к работе сразу после сборки. Процессор также поддерживает технологии AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти и Smart Access Memory (Resizable BAR), которая при установке дискретной видеокарты AMD Radeon повышает производительность в играх за счет прямого доступа GPU ко всей видеопамяти.
Нюансы перед покупкой и сборкой
Перед покупкой процессора AMD Ryzen 5 8600G важно учесть, что для его работы необходима материнская плата с сокетом AM5 и, возможно, обновленной версией BIOS, особенно если используется плата раннего выпуска. Для раскрытия потенциала встроенной графики критически важна быстрая двухканальная оперативная память DDR5; рекомендуется устанавливать модули с частотой от 6000 МГц. Несмотря на низкий TDP, при активном разгоне всех компонентов следует выбрать качественный кулер башенного типа и убедиться в хорошей вентиляции корпуса. Данная OEM-версия процессора не включает в себя штатный кулер и гарантию от производителя, поэтому эти вопросы решаются отдельно через продавца.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 8000, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем
Достоинства:
Комментарий:
проц хороший, встройка тоже, мне хватает в том же кс2, 100 фпс минимум, но бывают и просадки.
Достоинства:
Комментарий:
все норм, проц новый, не бракованный. работает исправно. взял к нему материнку asrock b650m-h+ , и оперативу gskill, разогнанную в expo на 6000мгц. работает все стабильно, встроенная графика не подводит. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
процессор качественно упакован: коробка + сам блистер с процессором в большом количестве пупырки. все работает, соответствует характеристикам
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM
Достоинства:
Комментарий:
проц хороший, встройка тоже, мне хватает в том же кс2, 100 фпс минимум, но бывают и просадки.
Достоинства:
Комментарий:
все норм, проц новый, не бракованный. работает исправно. взял к нему материнку asrock b650m-h+ , и оперативу gskill, разогнанную в expo на 6000мгц. работает все стабильно, встроенная графика не подводит. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
процессор качественно упакован: коробка + сам блистер с процессором в большом количестве пупырки. все работает, соответствует характеристикам