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Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7)

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Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7) - фото 1
Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7) - фото 2
Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
6400
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
4
  • Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7) - фото 1
  • Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7) - фото 2
  • Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 110727
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
6400
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
4
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
6
Базовая тактовая частота, ГГц
2.7
Частота процессора в режиме Turbo
3.3
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
71
Интегрированное графическое ядро
Intel HD Graphics 530
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7)

Процессор INTEL Core i5 6400 превосходно покажет себя как в сложных вычислениях, так и в актуальных видеоиграх. В его основе лежат 4 ядра, производительность которых достигает 2.7 ГГц, работающих на архитектуре последнего поколения Skylake. Присутствует турбо-режим, позволяющий достичь отметки в 3.3 ГГц за счет значительного повышения рабочей температуры. В обычном режиме модель выделяет до 65 Вт тепла. Кэш 3-го уровня рассчитан на 6 Мб информации и помогает добиться значительного ускорения вычислений. На обмен данными с оперативной памятью DDR3L или DDR4 выделено 2 канала, что гарантирует скорость до 34 Гб/с. Адресное пространство ограничено первыми 64 Гб RAM - остальной объем останется невостребованным. Процессор INTEL Core i5 6400 оснащен Intel HD Graphics 530, графическим ядром с вычислительной силой 350 МГц. Оно помогает справиться с обработкой изображений в играх и приложениях, освобождая больше ресурсов для основных вычислений.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
6400
Socket
LGA 1151
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
4
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
1
Развернуть
Объем кэша L3
6
Базовая тактовая частота, ГГц
2.7
Частота процессора в режиме Turbo
3.3
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
71
Интегрированное графическое ядро
Intel HD Graphics 530
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор INTEL Core i5 6400 превосходно покажет себя как в сложных вычислениях, так и в актуальных видеоиграх. В его основе лежат 4 ядра, производительность которых достигает 2.7 ГГц, работающих на архитектуре последнего поколения Skylake. Присутствует турбо-режим, позволяющий достичь отметки в 3.3 ГГц за счет значительного повышения рабочей температуры. В обычном режиме модель выделяет до 65 Вт тепла. Кэш 3-го уровня рассчитан на 6 Мб информации и помогает добиться значительного ускорения вычислений. На обмен данными с оперативной памятью DDR3L или DDR4 выделено 2 канала, что гарантирует скорость до 34 Гб/с. Адресное пространство ограничено первыми 64 Гб RAM - остальной объем останется невостребованным. Процессор INTEL Core i5 6400 оснащен Intel HD Graphics 530, графическим ядром с вычислительной силой 350 МГц. Оно помогает справиться с обработкой изображений в играх и приложениях, освобождая больше ресурсов для основных вычислений.
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