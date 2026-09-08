Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5 6400 OEM (CM8066201920506 S R2L7)
Процессор INTEL Core i5 6400 превосходно покажет себя как в сложных вычислениях, так и в актуальных видеоиграх. В его основе лежат 4 ядра, производительность которых достигает 2.7 ГГц, работающих на архитектуре последнего поколения Skylake. Присутствует турбо-режим, позволяющий достичь отметки в 3.3 ГГц за счет значительного повышения рабочей температуры. В обычном режиме модель выделяет до 65 Вт тепла. Кэш 3-го уровня рассчитан на 6 Мб информации и помогает добиться значительного ускорения вычислений. На обмен данными с оперативной памятью DDR3L или DDR4 выделено 2 канала, что гарантирует скорость до 34 Гб/с. Адресное пространство ограничено первыми 64 Гб RAM - остальной объем останется невостребованным. Процессор INTEL Core i5 6400 оснащен Intel HD Graphics 530, графическим ядром с вычислительной силой 350 МГц. Оно помогает справиться с обработкой изображений в играх и приложениях, освобождая больше ресурсов для основных вычислений.
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Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, 4 ядерные, С встроенной графикой
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