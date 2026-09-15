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Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P)

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Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото 1
Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото 2
Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото 3
Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото 4
Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L3
25
  • Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото 1
  • Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото 2
  • Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото 3
  • Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото 4
  • Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 960 руб. 
Начислим 448 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P)
27 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
25
Тактовая частота
5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, кг.
4.31

Описание товара Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P)

Высокая производительность, которой располагает процессор Intel Original Core i7 12700KF Soc-1700, обеспечивается уникальной архитектурой устройства. На одном кристалле работают энергоэффективные Efficient-ядра (4 штуки) и производительные Performance-ядра (8 штук). Они позволяют распределять нагрузки должным образом.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
12
Количество потоков
20
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
25
Тактовая частота
5
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Высокая производительность, которой располагает процессор Intel Original Core i7 12700KF Soc-1700, обеспечивается уникальной архитектурой устройства. На одном кристалле работают энергоэффективные Efficient-ядра (4 штуки) и производительные Performance-ядра (8 штук). Они позволяют распределять нагрузки должным образом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core I7-12700KF S1700 OEM (CM8071504553829 S RL4P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 27960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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